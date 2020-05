„Desaster für Ansehen der Monarchie“: Thai-König residiert während Corona-Krise lieber in Garmischer Luxushotel

Während sein Land unter der Corona-Pandemie leidet, ist der „Thai-Kini“ vermehrt in Garmisch-Partenkirchen anzutreffen. Die Kritik wächst.

Garmisch-Partenkirchen - Immer wieder sorgt Maha Vajiralongkorn , König von Thailand, für Schlagzeilen. Der Herrscher, der während der Corona-Krise Zeit in einem Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen Zeit verbringt und kürzlich durch Reisen mit seinem Privatjet durch Deutschland* auffiel, steht nicht selten in der Kritik.

Auch in Thailand leidet die Bevölkerung unter der Corona-Pandemie. Das Leben steht dort nahezu still. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise sind groß: Gerade die Einbußen in der Tourismusbranche sind für viele Menschen in Thailand existenzbedrohend.

GAP (Bayern): Während Corona-Krise in seinem Land: Thai-König residiert in Luxushotel

Dass sich der Thai-Kini, der im Jahr 2016 den Thron bestieg, zu großen Teilen nicht in Thailand, sondern wohl lieber mit einer Gefolgschaft in einem Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen aufhält, kommt dabei nicht unbedingt gut an und sorgt international für Aufsehen.

Maha Vajiralongkorn ist zwar durch ein drakonisches Majestätsbeleidigungsgesetz vor jeder Kritik geschützt. Verstöße können mit bis zu 15 Jahren Haft geahndet werden, berichtet Focus Online. In den sozialen Medien entspinnen sich dennoch Diskussionen über die Monarchie - vor allem junge Thailänder äußern sich kritisch. Viral gingen beispielsweise Memes aus der HBO-Serie „Game of Thrones“, die auf den Thai-König gemünzt werden.

Corona-Krise in Thailand: Kritik am Verhalten von

Laut RTL übt auch der Thailand-Experte und Menschenrechtsjournalist Andrew MacGregor Marshall Kritik am Verhalten des Thai-Königs* in der Corona-Krise. „Das Verhalten des Königs ist ein Desaster für das Ansehen der thailändischen Monarchie“, wird Mashall unter anderem zitiert.

Im Internet wird teilweise nicht nur Kritik am Verhalten des Königs selbst, sondern auch an der Monarchie im Ganzen laut. Vor allem die jüngere Generation äußert ihre Bedenken, so Focus Online.

Geäußert hat sich das thailändische Königshaus zu den Vorwürfen bislang nicht. Thailand-Experte Andrew Marshall geht nicht davon aus, dass der Unmut negative Folgen für Maha Vajiralongkorn* haben wird. „Es ist klar, dass der König nicht die Unterstützung der Mehrheit der Thais hat. Aber es wird sehr schwierig, seine Macht herauszufordern, da er die Kontrolle über das Militär hat“, wird Marshall auf Focus Online zitiert.

