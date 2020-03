Merkel muss in Quarantäne - Bundeskanzlerin hatte Kontakt zu Corona-Infiziertem 

Angela Merkel begibt sich selbst in Quarantäne. Die Bundeskanzlerin hatte Kontakt zu einem positiv getesteten Arzt.

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss sich in der Corona-Krise nun selbst in häusliche Quarantäne* begeben. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntagabend in Berlin mit. Die Kanzlerin sei nach ihrem Presseauftritt am Abend unterrichtet worden, dass sie am Freitag zu einem Arzt Kontakt hatte*, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus* getestet worden sei.

dpa

