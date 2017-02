Amerikas Konservative scharen sich um Trump

Washington - Einmal im Jahr treffen sich Amerikas Konservative zu ihrem Hochamt. Die CPAC-Konferenz: kein Ort für Zwischentöne, 2017 erst recht nicht. Trump ist der große Zusammenschweißer - das war nicht immer so.

Was für einen Unterschied ein Jahr macht. Mit größtem Argwohn stand die CPAC-Konferenz 2016 Donald Trump gegenüber. Er habe keinerlei Werte, kein konservatives Herz, sei keiner der ihren. Als artfremder Emporkömmling wurde er beschrieben, als Eindringling in das wertkonservative Kernland. 2017 ruft sein Stabschef Reince Priebus dem Kongress zu: „Trump hat die Partei und die konservative Bewegung zusammengebracht! Und wenn wir zusammen sind, kann uns keiner aufhalten!“ Der riesige Saal voller konservativer Aktivisten, er tobt vor Freude.

Erfolg vereint, und Trumps Wahlsieg schweißt zusammen. Die Erinnerung ist ein anderes Land, heißt ein Sprichwort, und so findet man auf dieser „Conservative Political Action Conference“ (CPAC), Sammelbecken und Sprachrohr des amerikanischen Konservatismus, kaum mehr eine kritische Stimme. Die Risse im Wahlkampf, die tiefen, schmerzhaften und selber zugefügten Wunden der Republikaner, alles vergessen. „Wir regieren“, sagt Don Flienno auf dem Gang, er ist aus Georgia angereist. „Das zählt. Sonst nichts.“

+ CPAC-Konferenz: Auch Trump-Berater Stephen Bannon (l.) und der Staabschef des Weißen Hauses Reince Priebus nahmen teil. © dpa

Trumps Chefberater Stephen Bannon nutzt die CPAC für einen seiner sehr seltenen öffentlichen Auftritte. In größter Gelassenheit wirft er den Medien ein kaltes „Ah, die Opposition“ entgegen. Nein, sagt er, es werde nicht nur nicht besser werden mit den Medien, es werde schlimmer. Denn: Als globalisierte Konzerne könnten die Medien ja gar keine Übereinstimmung mit der national ausgerichteten Politik Trumps haben, das sei doch logisch. Priebus sagt, eigentlich stimme an der Berichterstattung über das Weiße Haus gar nichts. Dort sei alles in bester Butter. Zustimmendes Brummeln überall.