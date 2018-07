CSU-Politiker über #ausgehetzt-Demonstranten: „Übelste Hetze ohne jeglichen Anstand“

CSU-Generalsekretär Markus Blume findet keine schönen Worte über die Demonstration in München am Sonntag.

Zehntausende demonstrierten in München gegen die CSU-Politik. Die Partei versuchte mit einer einer eigenen Kampagne gegenzusteuern. Jetzt reagieren CSU-Politiker mit drastischen Worten über die Demonstranten.

München - In ihrem Demonstrationsaufruf warfen die Veranstalter namentlich CSU-Chef Horst Seehofer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine „verantwortungslose Politik der Spaltung“ vor. Nicht erst durch die AfD würden Hass und Ausgrenzung in der Politik eskalieren. „Wir setzen ein Zeichen gegen den massiven Rechtsruck in der Gesellschaft, den Überwachungsstaat, die Einschränkung unserer Freiheit und Angriffe auf die Menschenrechte.“

Zehntausende folgten dem Aufruf. Die Veranstalter sprechen von rund 50.000 Demonstranten. Die Polizei zählte anfangs 20.000 und hat dann auf 25.000 Menschen auf dem Königsplatz erhöht.

Die CSU hatte auf den Demonstrationsaufruf kurzfristig mit einer Gegenkampagne reagiert. Sie hängte in der Stadt Plakate auf mit dem Aufdruck: „Ja zum politischen Anstand! Nein zu #ausgehetzt. Bayern lässt sich nicht verhetzen!“.

Bayern lässt sich nicht verhetzen! Wir verwahren uns gegen politische Hetze und rufen alle zu politischem Anstand auf. Die Menschen in Bayern wissen, was sie an der CSU haben. #ausgehetzt pic.twitter.com/RloNNH9RIq — CSU (@CSU) 22. Juli 2018

Im Netz kam diese Kampagne weniger gut an. Nicht wenige Twitter-Nutzer fanden deutliche bis spöttische Worte für die CSU-Kampagne.

Zum Zustand der CSU:



✅ Demonstrieren 50 AfDler auf dem Marienplatz, dann muss man deren Sorgen ernst nehmen.

Demonstrieren 25.000 Bürger genau gegen diesen Rechtsruck, dann will sie das verhindern oder diskreditieren.#ausgehetzt https://t.co/bv2vGRlZkP — alf frommer (@siegstyle) 22. Juli 2018

Liebe @CSU,

Bayern lässt sich nicht verhetzen! Viele Menschen in Bayern wissen, was sie an der CSU haben.

Deswegen zeigen sie euch heute, dass eure „Asyltourismus“-Propaganda widerlich ist.



Wer mit dem Feuer spielt, kann viel verbrennen. Wir sind nur die Feuerwehr. #ausgehetzt pic.twitter.com/srbSaItbtE — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) 22. Juli 2018

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber wies die Kritik der Demonstranten entschieden zurück. Die Vorwürfe seien „maßlos und in der Sache falsch“, sagte der Europapolitiker der Mediengruppe „Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung“ (Montag). Dass im Wahlkampf viele, vor allem linke Gruppen auf die Straße gingen, sei völlig normal. „Doch wer der CSU Extremismus vorwirft, der schadet der politischen Kultur“.

Wesentlich schärfer äußerte sich CSU-Generalsekretär Markus Blume. Er warf Demonstranten seinerseits „Hetze“ gegen seine Partei vor. „Wer 'CSU-Rassistenpack' skandiert, wer der CSU unterstellt, Konzentrationslager vorzubereiten, oder wer die CSU für schuldig erklärt am Tod von Migranten im Mittelmeer, der hat jeglichen Anstand verloren und betreibt übelste Hetze“, sagte Blume „Spiegel online“. „Dass nebenbei auch noch bei der Demo erklärt wird 'Ganz München hasst die Polizei', spricht Bände über den Kreis der Unterstützer auch aus dem linksradikalen Umfeld“, fügte er hinzu.

+ Markus Blume. © AFP / CHRISTOF STACHE

Für Schlagzeilen hatte zuvor auch gesorgt, dass die Münchner Stadtrats-CSU den Kammerspielen und dem Volkstheater eine Teilnahme an der Demonstration verbieten lassen wollte (Merkur.de*). Sie argumentierte, die beiden Theater hätten die Neutralitätspflicht für städtische Einrichtungen verletzt.

Die „Ausgehetzt“-Demo wurde auch von etlichen Prominenten wie den Kabarettisten Luise Kinseher, Max Uthoff, Claus von Wagner und Urban Priol unterstützt. Der Streit in der Union um Flüchtlinge und Migration hat nach Ansicht von Priol auch etwas Gutes: „Mich freut es einfach, dass jetzt wieder mehr über Politik diskutiert wird“, sagte er vor der Demonstration der Münchner „Abendzeitung“ (Samstag). Der frühere Gastgeber der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ meinte: „Dass sich die Schwarzen einmal so zerlegen, das hätte ich mir auch in den kühnsten Träumen meiner 35-jährigen Bühnenlaufbahn nicht vorstellen können.“

dpa/kmm

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.