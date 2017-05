Deutschland droht Türkei mit Bundeswehr-Abzug aus Incirlik

Incirlik - Nachdem deutschen Abgeordneten erneut der Zugang zum Luftwaffenstützpunkt Incirlik verweigert wurde, droht Deutschland nun mit einem Abzug seiner Soldaten aus der Türkei.

Die deutsch-türkischen Beziehungen werden erneut schwer belastet: Die türkische Regierung verweigerte abermals einen Besuch von Bundestagsabgeordneten bei deutschen Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Es sei "absolut inakzeptabel", dass der vor Wochen angekündigte Besuch nun nicht möglich sei, sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Montag in Berlin. Die Bundesregierung prüft nun einen Abzug der Bundeswehrsoldaten, die im Rahmen des internationalen Anti-IS-Einsatzes dort stationiert sind.

Konkrete Vorbereitungen werden getroffen

"In dieser Lage müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie es weitergeht", sagte Schäfer. Der Vorsitzende des Verteidigungs-Ausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), sprach bereits davon, dass die Bundeswehr jetzt von dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik abgezogen werde. "Die konkreten Vorbereitungen in Richtung einer Verlegung werden nun in Angriff genommen", sagte Hellmich der Nachrichtenagentur AFP.

"Es muss selbstverständlich möglich sein, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestages nach Incirlik reisen und dort die Truppe im Auslandseinsatz besuchen", sagte der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Steffen Seibert. Die Bundesregierung werde sich daher weiter bei der Regierung in Ankara darum bemühen, dass der Besuch stattfinden könne. Gleichzeitig werde die Bundesregierung aber "auch Alternativstandorte ins Auge fassen", fügte Seibert hinzu.

dpa