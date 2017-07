Deutschland will Italien hunderte Migranten pro Monat abnehmen

Flüchtlingskrise

+ © dpa Migranten stehen am 01.07.2017 an Bord eines schwedischen Marineschiffs im Hafen von Catania. © dpa

In der Flüchtlingskrise fühlt Italien sich alleingelassen, denn die meisten Bootsflüchtlinge kommen dort an. Deutschland hat jetzt zugesichert, einen Teil der Last mitzutragen.