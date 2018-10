Trump äfft mögliches Vergewaltigungsopfer nach: Das könnte nun schwere Folgen haben

Donald Trump äfft die Kavanaugh-Anklägerin nach. Nun hagelt es Kritik - auch aus den eigenen Reihen. Das könnte für die Kavanaugh-Ernennung entscheidend sein. Der News-Ticker aus dem Weißen Haus.

Donald Trump und die Republikaner wollen Brett Kavanaugh zum Bundesrichter ernennen lassen. Doch gegen ihn werden schwere Vergewaltigungsvorwürfe erhoben. Vor dem Senat kam es nun zum Showdown.

Die Affäre um Brett Kavanaugh setzt die Republikaner zunehmend unter Druck. Ein Trump-Vertrauten die Demokraten scharf an, die Partei drängt zudem auf eine schnelle Entscheidung.

Vor der UNO sorgte eine Rede von Donald Trump für Gelächter. Ein alter Tweet fällt ihm deshalb jetzt auf die Füße.

Am Freitag stimmte der Justizausschuss für eine Ernennung Kavanaughs - ein wichtiger Schritt zum Richteramt.

17.21 Uhr: Die Untersuchung der US-Bundespolizei FBI zum Kandidaten für den Obersten Gerichtshof der USA hat nach Angaben eines ranghohen republikanischen US-Senators keinen Hinweis auf sexuelle Übergriffe durch Brett Kavanaugh ergeben. "Diese Untersuchung hat keinen Hinweis auf Fehlverhalten gefunden", erklärte Senator Chuck Grassley, der Chef des Justizausschusses im Senat, am Donnerstag. "Es gibt nichts Neues, was wir nicht schon wussten." Grassley kündigte daher an, bei der endgültigen Abstimmung im US-Senat für Kavanaugh zu stimmen.

17.00 Uhr: Die First Lady der Vereinigten Staaten Melania Trump (48) hat ihre erste Reise durch Afrika ohne ihren Mann Donald Trump (72) begonnen. Das Erstaunliche daran: Es scheint niemanden zu interessieren. Während ihre Vorgängerin Michelle Obama (allerdings gemeinsam mit Barack Obama) vor neun Jahren in Accra, der Hauptstadt Ghanas, mit euphorischer Begeisterung empfangen wurden, scheint der aktuelle Besuch der First Lady die Ghanaer kalt zu lassen.

Drohende Konsequenzen nach Trumps Verspottung von Christine Blasey Ford

12.33 Uhr: Nachdem Donald Trump die Professorin Christine Blasey Ford nachäffte, hagelt es Kritik für den US-Präsidenten - und die könnte Folgen haben. Zunächst kam die Kritik von den oppositionellen Demokraten, jetzt auch aus den eigenen Reihen. Ford wirft dem Kandidaten für einen Posten am Obersten US-Gericht, Brett Kavanaugh, versuchte Vergewaltigung vor.

Gegenüber NBC sagte der republikanische Senator für Arizona, Jeff Flake, über Trumps Auftritt: "Ich wünschte, er hätte es nicht getan." Etwas so Sensibles bei einer Wahlkampfveranstaltung anzusprechen "ist einfach nicht richtig", es gebe keinen Zeitpunkt und keinen Ort für Bemerkungen wie diese. Weitere Republikaner kritisierten Trump. "Die Bemerkungen des Präsidenten waren schlicht falsch", sagte Susan Collins (Senatorin Maine). Lisa Murkowski (Senatorin Alaska) nannte Trumps Spott "komplett unangemessen" und "inakzeptabel". Sie fügte hinzu: "Ich werde alles berücksichtigen."

Dieser Satz dürfte nichts Gutes für Trump bedeuten, denn den Stimmen der drei Senatoren werden bei der Kavanaugh-Bestätigung viel Gewicht zugerechnet. Bei der Nominierung von Kavanaugh durch das Gremium zählt jede Stimme der Republikaner, die sowieso nur eine hauchdünne Mehrheit haben. Würden die Demokraten im gesamten Senat geschlossen gegen eine Ernennung Kavanaughs stimmen - was zu erwarten ist - reichen bereits zwei Nein-Stimmen der Republikaner, um Kavanaughs Ernennung zu verhindern.

Trump hatte die Professorin bei seinem Wahlkampfauftritt in Southaven im Bundesstaat Mississippi vor seinen jubelnden Anhängern verspottet und ihre Befragung vor dem US-Senat nachgestellt: „Wie sind Sie nach Hause gekommen? Ich erinnere mich nicht. Wie sind Sie dorthin gekommen? Ich erinnere mich nicht. Wo ist der Ort? Ich erinnere mich nicht. Vor wie vielen Jahren ist es passiert? Ich weiß es nicht“, so Trump. Der 72-Jährige fuhr fort: „Aber ich habe ein Bier getrunken. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Und das Leben eines Mannes ist ruiniert. Das Leben eines Mannes ist zerstört.“

Abstimmung über Kavanaugh bereits am Samstag

7.13 Uhr: Im Fall der verdächtigen Postsendungen an das Weiße Haus und das US-Verteidigungsministerium ist ein Mann festgenommen worden. Der Verdächtige stamme aus der Stadt Logan im US-Bundesstaat Utah, berichtete der Fernsehsender KSL TV am Mittwoch unter Berufung auf die Behörden. Der 39-Jährige war den Sicherheitsbehörden demnach wegen Drohungen und der Verbreitung von Verschwörungstheorien im Internet bekannt.

Zu Wochenanfang waren Postsendungen an das US-Verteidigungsministerium und das Weiße Haus abgefangen worden, bei denen der Verdacht bestand, sie könnten das tödliche Gift Rizin enthalten.

7.03 Uhr: Die Abstimmung im US-Senat zur Berufung des umstrittenen Brett Kavanaugh zum neuen Richter für das Oberste US-Gericht könnte bereits am Samstag stattfinden. Der republikanische Mehrheitsführers Mitch McConnell schrieb am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter, er habe den Antrag zur Beendigung der Senatsdebatte über die Nominierung Kavanaughs eingereicht. Am Freitag solle darüber abgestimmt werden, ob die Debatte beendet werden solle. Den Mitgliedern bleibe genügend Zeit, das zusätzliche Material zu prüfen und darüber informiert zu werden.

Aussage von Donald Trump sorgt für Furore: „... dann wäre ich der Schlimmste der Welt“

6.36 Uhr: Ein Zitat vom 1. Oktober hat nichts an seiner Aktualität verloren. US-Präsident Donald Trump hat am Montag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus auf eine Frage zum Trinkverhalten seines Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh folgendermaßen auf sich bezogen geantwortet: „Ich kann ehrlich sagen, dass ich in meinem Leben kein Bier getrunken habe, okay?“ Mit einem Anflug von Selbstironie fügte er an: „Das gehört zu meinen einzigen guten Eigenschaften, ich trinke nicht. (...) Ich habe aus irgendwelchen Gründen nie Alkohol getrunken. Können Sie sich vorstellen, wie chaotisch ich wäre, wenn ich es getan hätte? Ich wäre der Schlimmste der Welt.“

Video: Trump und Alkohol? „Ich wäre der Schlimmste der Welt“

6.29 Uhr: Außenminister Heiko Maas hat am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington das Deutschlandjahr in den USA eröffnet. Es soll mit mehr als 1000 Veranstaltungen die deutsch-amerikanischen Beziehungen jenseits der Regierungspolitik stärken. „Wenn der Atlantik im politischen Sinne breiter wird, müssen wir mehr und stabilere Brücken bauen“, sagte der SPD-Politiker bei einem Fest mit 3000 Gästen in der Residenz des deutschen Botschafters in der US-Hauptstadt. „Für uns Deutsche ist und bleibt Amerika der engste Partner außerhalb Europas.“

Donald Trump: News aus dem Weißen Haus vom 3. Oktober 2018

21.26 Uhr: Die Regierung in Washington stellt sämtliche internationale Abkommen auf den Prüfstand, die anderen Staaten eine Verurteilung der USA am Internationalen Gerichtshof ermöglichen. Das kündigte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, am Mittwoch in Washington an. Der Präsident habe bereits den Rückzug aus einem freiwilligen Zusatzprotokoll des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen beschlossen.

Hintergrund sei die Klage der Pälastinenser am UN-Gericht gegen den Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Die Klage war am Samstag beim UN-Gericht in Den Haag eingegangen.

„Wir werden nun alle internationalen Abkommen überprüfen, die die Vereinigten Staaten einer angeblich verbindlichen Rechtssprechung und und Streitschlichtung am Internationalen Gerichtshof aussetzen“, so Bolton. „Die USA werden nicht tatenlos dabei zuschauen, wie haltlose Klagen aus politischen Motiven gegen uns vorgebracht werden.“

„Alles was er anfasst, wird zu Gold“: Weißes Haus kontert Steuer-Vorwürfe gegen Trump

20.38 Uhr: Das Weiße Haus hat auch den Bericht der New York Times über mögliche Steuerhinterziehung von US-Präsident Donald Trump in den 1990er Jahren zurückgewiesen. „Es ist ein absolut falscher Angriff, basierend auf einer alten, recycelten Geschichte“, sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Mittwoch in Washington. „Es gab keinen Betrug und keine Steuervermeidung.“

Laut dem Bericht sollen Trump und seine Familie ihr Immobilienimperium zum Teil durch Steuerbetrug in Höhe von Hunderten Millionen Dollar aufgebaut haben. Der Bericht erschüttert auch den von Trump gepflegten Mythos eines Selfmade-Milliardärs, der alles aus eigener Kraft geschafft hat. Die New Yorker Steuerbehörden haben Untersuchungen gegen Trump eingeleitet. Dieser hatte sich verärgert auf Twitter geäußert.

Das einzig Wahre an der Geschichte sei, dass Trumps Vater seinem Sohn sehr vertraute, sagte Sanders. Trump habe viele gemeinsame Geschäfte in die Wege geleitet. Laut Sanders hat Trumps Vater über seinen Sohn gesagt: „Alles was er anfasst, wird zu Gold“.

+ Donald Trump. © dpa / Evan Vucci

20.12 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich öffentlich über die Frau lustig gemacht, die seinem umstrittenen Richterkandidaten Brett Kavanaugh einen sexuellen Angriff vorwirft. Nun hat sich das Weiße Haus zu dem Fall zu Wort gemeldet.

Trumps Sprecherin Sarah Sanders verteidigte den Auftritt Trumps mit den Worten, der Präsident habe lediglich Fakten wiedergegeben. Sie glaube nicht, dass Trumps Äußerungen die Chancen Kavanaughs auf eine Bestätigung mindern. „Die Aussage von Dr. Ford war sehr überzeugend, aber man kann keine Entscheidung auf der Grundlage von Emotionen treffen. Sie muss auf Fakten basieren.“

Donald Trump rutscht in Reichenliste ab - auch wegen Präsidentenamt?

18.40 Uhr: Der Wechsel ins Präsidentenamt hat die Geschäfte von Donald Trump nicht beflügelt. Das US-Magazin Forbes beziffert das Vermögen des US-Präsidenten im Jahr 2017 auf 3,1 Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro). Damit blieb es gegenüber dem Vorjahr zwar stabil. Trumps Mit-Milliardäre konnten ihr Vermögen derweil allerdings steigern, weswegen Trump auf der Liste der reichsten Menschen der Erde von Platz 248 auf Platz 259 abrutschte.

Im Jahr 2015 - vor der US-Wahl - hatte Trump laut "Forbes" noch ein Vermögen von 4,5 Milliarden Dollar. Das Magazin führte Trumps Vermögensverlust auch auf seine neue Rolle als US-Präsident zurück - und auf den Umstand, dass er als solcher sehr umstritten ist.

Den Spitzenplatz auf der jährlichen "Forbes"-Liste belegt diesmal der Chef des US-Versandriesen Amazon, Jeff Bezos. Das Magazin beziffert sein Vermögen auf 160 Milliarden Dollar. Damit liegt er vor Microsoft-Gründer Bill Gates, der 24 Jahre lang die "Forbes"-Liste angeführt hatte. Nun kommt er mit einem Vermögen von 97 Milliarden Dollar auf Platz zwei.

17.31 Uhr: Die USA beenden den Freundschaftsvertrag mit dem Iran über wirtschaftliche Zusammenarbeit aus dem Jahr 1955. Dies sei ein längst überfälliger Schritt, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch in Washington.

Die USA hatten zuvor die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes zur Aufhebung von Sanktionen gegen den Iran zurückgewiesen. Am Mittwoch war auch Bundesaußenminister Heiko Maas in Washington zu Gast.

Steuerbehörde ermittelt gegen Donald Trump

16.16 Uhr: Die New Yorker Steuerbehörden haben Untersuchungen gegen US-Präsident Donald Trump eingeleitet, nachdem die „New York Times“ über Steuertricks und Steuerhinterziehungen berichtete. Demnach sollen Trump und seine Familie ihr Immobilienimperium zum Teil durch Steuerbetrug in Höhe von Hunderten Millionen Dollar aufgebaut haben. Der Bericht erschüttert auch den von Trump gepflegten Mythos eines Selfmade-Milliardärs, der alles aus eigener Kraft geschafft hat.

Trump äußerte sich am Mittwoch verärgert auf Twitter: Die „New York Times“ versuche einen „alten, langweiligen und oft erzählten Treffer zu landen. Zusammengefasst bedeutet das, dass 97 Prozent ihrer Geschichten über mich schlecht sind.“ Trumps Sprecherin Sarah Sanders hielt eine Entschuldigung bei Trump für angemessen.

„Die Steuerabteilung überprüft die Behauptungen im Artikel der „New York Times“ und verfolgt entschlossen alle geeigneten Wege der Untersuchung“, sagte James Gazzale, Sprecher des Steuer- und Finanzministeriums, laut dem Finanzdienst Bloomberg.

Die Recherchen der Zeitung basieren nach eigenen Angaben auf Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern des inzwischen toten Vaters, Fred Trump. Dieser war erfolgreicher Immobilienunternehmer. Andere Quellen sind zahlreiche Steuererklärungen und Finanzpapiere aus dem Umfeld der Familie. Der Präsident habe Anfragen der Zeitung, sich zu dem Artikel zu äußern, über mehrere Wochen abgelehnt, heißt es.

Donald Trumps Anwalt Charles Harder wies die Anschuldigung zurück. „Die Vorwürfe wegen Betrugs und Steuerhinterziehung der New York Times sind zu 100 Prozent falsch und in höchstem Maße verleumderisch“, schrieb Harder auf eine Anfrage der Zeitung. „Präsident Trump hatte praktisch keine Verbindung zu diesen Angelegenheiten.“ Trump habe diese Aufgabe an Verwandte und Steuerfachleute delegiert.

Auch das Weiße Haus reagierte verärgert und stellte die Glaubwürdigkeit des Blattes infrage. Trump-Sprecherin Sarah Sanders erklärte, die US-Steuerbehörde habe die Transaktionen bereits vor Jahrzehnten abgesegnet. „Die Glaubwürdigkeit der „New York Times“ und anderer Medien in der US-Bevölkerung befindet sich auf einem historischen Tief, weil sie beständig damit beschäftigt sind, den Präsidenten und seine Familie anzugreifen, statt über das Weltgeschehen zu berichten.“ Eine Entschuldigung sei wohl angemessen.

Donald Trumps Sanktionen gegen den Iran: Entscheidung vor Gericht

15.30 Uhr: Die USA haben die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes zur Aufhebung von Sanktionen gegen den Iran zurückgewiesen. „Dies ist ein wertloser Fall, für den das Gericht nicht zuständig ist“, erklärte der US-Botschafter in den Niederlanden, Pete Hoekstra, am Mittwoch über Twitter.

Der US-Botschafter begrüßte jedoch, dass das Gericht dem Iran nicht in allen Punkten recht gegeben habe.

11.08 Uhr: Die USA müssen nach einem Beschluss des Internationalen Gerichtshofes einige der neu auferlegten Sanktionen gegen den Iran vorläufig aufheben. Vor allem Sanktionen, die humanitäre Hilfe und die Sicherheit des Flugverkehrs bedrohten, müssten sofort aufgehoben werden, urteilte das höchste Gericht der Vereinten Nationen am Mittwoch in Den Haag.

Macht Trump eine Kehrtwende? Nato nun doch nicht „obsolet“

10.55 Uhr: US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat den Nato-Verbündeten die fortgesetzte Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. "Unser Engagement für das transatlantische Bündnis ist eisern", sagte Mattis am Dienstag in Paris. US-Präsident Donald Trump hatte dies wiederholt in Frage gestellt. Pentagonchef Mattis wollte am Mittwoch am Nato-Rat in Brüssel teilnehmen.

Trump hatte die Nato vor seinem Amtsantritt 2017 als "obsolet" bezeichnet und als US-Präsident mehrfach Zweifel an der Beistandsgarantie im Fall eines Angriffs genährt. Zudem fordert er deutlich höhere Verteidigungsausgaben, vor allem von Deutschland.

"Alle Verbündeten haben ihre Ausgaben gesteigert", betonte nun Mattis im Streit um die Lastenteilung. Deshalb blieben auch die US-Beiträge unverändert hoch. Der Pentagonchef sprach von "dem höchsten Niveau des Engagements seit dem Mauerfall 1989".

Bericht der New York Times: Hat Donald Trump hunderte Millionen Steuern hinterzogen?

07.05 Uhr: Nach einem Zeitungsbericht prüft die New Yorker Steuerbehörde, ob US-Präsident Donald Trump in der Vergangenheit womöglich Steuern hinterzogen hat. "Die Steuerbehörde überprüft die Vorwürfe im Artikel der 'New York Times' und verfolgt energisch alle angemessenen Ermittlungswege", sagte ein Behördensprecher am Dienstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP.

Die angesehene Tageszeitung "New York Times" hatte zuvor von dubiosen Steuertaktiken der Familie Trump berichtet. Dabei geht es um Schenkungen von Trumps Eltern - dem Immobilienmagnaten Fred Trump und seiner Frau Mary - an ihre Kinder. Allein Donald Trump soll laut der "New York Times" über die Jahre nach heutigem Wert 413 Millionen Dollar bekommen haben.

Insgesamt sollen Fred und Mary Trump ihren fünf Kindern mehr als eine Milliarde Dollar überschrieben haben. Darauf wären laut "NYT" mindestens 550 Millionen Dollar Steuern fällig gewesen - gezahlt worden seien aber nur rund 52 Millionen Dollar. Die Zeitung beruft sich in ihrem Artikel auf Steuerunterlagen.

Donald Trump und seine Geschwister sollen unter anderem eine Scheinfirma gegründet haben, um die Zahlungen zu verschleiern. Die Familie soll zudem unrechtmäßige Steuerabschläge in Millionenhöhe vorgenommen haben. Der heutige US-Präsident soll seinen Eltern auch geholfen haben, ihren Immobilienbesitz kleinzurechnen und so Steuern zu sparen.

Trumps Anwalt Charles Harder bezeichnete den "NYT"-Bericht als "100 Prozent falsch und höchst verleumderisch".

07.00 Uhr: An US-Präsident Donald Trump ist ein Brief mit einer verdächtigen Substanz gesendet worden. Der Secret Service bestätigte am Dienstag (Ortszeit) via Twitter, man könne den Empfang eines verdächtigen Briefumschlags bestätigen, der an den Präsidenten adressiert gewesen sei. Der Umschlag sei aber nicht im Weißen Haus entgegengenommen worden, er sei auch niemals in das Weiße Haus hineingelangt. Die Post sei am Montag eingegangen.

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, der Umschlag habe mutmaßlich die hochgiftige biologische Substanz Rizin enthalten. Es scheine, dass auch ein Zusammenhang zu in der Poststelle des US-Pentagon am Montag entdeckten Briefen mit einer verdächtigen Substanz bestehe. Der Secret Service teilte mit, man sei dabei, mit den Strafvollzugsbehörden den Fall zu untersuchen. Alle Drohungen gegen den Präsidenten würden sehr ernst genommen.

Trump zum Fall Kavanaugh: Er macht sich über mögliches Vergewaltigungsopfer lustig

06.52 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich öffentlich über die Frau lustig gemacht, die seinem umstrittenen Richterkandidaten Brett Kavanaugh einen sexuellen Angriff vorwirft. Bei einem Wahlkampfauftritt in Southaven im Bundesstaat Mississippi machte Trump am Dienstag (Ortszeit) Witze darüber, dass die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford sich nicht an alle Details der fraglichen Nacht erinnern kann.

"Ich habe ein Bier getrunken, richtig?" sagte Trump und machte dabei offenbar Blasey Ford während ihrer Anhörung vor dem Senat nach. "Wie sind Sie nach Hause gekommen? Ich erinnere mich nicht. Wie sind Sie dorthin gekommen? Ich erinnere mich nicht. Wo war der Ort? Ich erinnere mich nicht. Wieviele Jahre ist es her? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht." Der Präsident verliert dabei alle Hemmungen.

Trump fuhr vor seinen jubelnden Anhängern mit diesem nachgestellten Frage-und-Antwort-Spiel fort und sagte dann: "Aber ich habe ein Bier getrunken. Das ist das einzige, woran ich mich erinnere. Und das Leben eines Mannes ist ruiniert. Das Leben eines Mannes ist zerstört."

Die Frontalattacke des US-Präsidenten auf Blasey Ford ist ein radikaler Strategiewechsel - bislang hatte Trump sich mit Blick auf die Frau sehr zurückgehalten und sie nach ihrer Anhörung im Senat sogar als "sehr glaubwürdige Zeugin" bezeichnet.

06.48 Uhr: In der Affäre um Vorwürfe sexueller Gewalt gegen seinen Richterkandidaten Brett Kavanaugh sieht US-Präsident Donald Trump junge Männer in einer potenziellen Opferrolle. Es sei eine "sehr furchterregende Zeit für junge Männer in Amerika", sagte Trump am Dienstag vor Journalisten in Washington. Jemand könne als schuldig angesehen werden, ohne schuldig zu sein.

"Mein ganzes Leben lang habe ich gehört, dass man unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen ist. Aber heute ist man schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist", fügte Trump hinzu.

Kavanaugh sieht sich mit Vorwürfen von drei Frauen zu sexuellen Übergriffen während seiner High-School- und Studienzeit konfrontiert. Inzwischen ermittelt die US-Bundespolizei FBI. Seine geplante Ernennung zum Obersten Richter auf Lebenszeit ist in den USA längst zu einem Politikum vor den im November anstehenden Teilwahlen zum US-Kongress geworden.

Das waren die News aus dem Weißen Haus vom 02. Oktober 2018:

20.29 Uhr: Angesichts der Debatte um Missbrauchsvorwürfe gegen den Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh sieht US-Präsident Donald Trump junge Männer in den USA generell gefährdet. „Es ist eine beängstigende Zeit für junge Männer in Amerika“, sagte Trump nach Medienberichten am Dienstag im Weißen Haus. „Man kann angeklagt werden, bevor man seine Unschuld bewiesen hat.“ Auf die Frage nach einer Botschaft an junge Frauen, sagte der Präsident: „Frauen geht es sehr gut.“

Trump sagte demnach, er hoffe diese Woche im Senat auf eine Bestätigung Kavanaughs für einen Richterposten im Obersten Gericht. Die Entscheidung werde aber vom Ausgang der FBI-Ermittlungen abhängen. Die Ermittler der Bundespolizei untersuchen derzeit Vorwürfe gegen Kavanaugh wegen sexueller Übergriffe, die auf seine High-School- und Studienzeit in den 1980er Jahren zurückgehen. Eine Frau wirft Kavanaugh versuchte Vergewaltigung vor. Er bestreitet die Vorwürfe.

Bericht: Trump wollte Stormy Daniels Maulkorb verpassen

20.03 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat einem Bericht zufolge versucht, die Porno-Darstellerin Stormy Daniels mit einer einstweiligen Verfügung am Ausplaudern von Details über eine angebliche Affäre zu hindern. Trump habe seinen damaligen Anwalt Michael Cohen im Februar persönlich mit der Angelegenheit beauftragt, berichtete das „Wall Street Journal“ am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf informierte Kreise. Demnach erfuhr Trump kurz zuvor von Daniels' Plan, trotz einer Schweigevereinbarung von 2016 in einem Interview über ihr Verhältnis zu Trump reden zu wollen.

Cohen sollte demnach sein Vorgehen mit dem Präsidentensohn Eric Trump sowie mit dem Anwalt Lawrence Rosen koordinieren, der die Trump-Organisation bereits in anderen Angelegenheiten vertreten hatte. Dies widerspricht früheren Angaben, wonach Cohen unabhängig handelte und als Privatmann 130 000 Dollar (112,5 Millionen Euro) Schweigegeld an Daniels zahlte. Ein Trump-Anwalt wollte sich nach Angaben des Blattes nicht zu dem Bericht äußern.

Melania Trump besucht Ghana - ohne ihren Mann

15.15 Uhr: Melania Trump, First Lady der Vereinigten Staaten, ist auf ihrer ersten Solo-Auslandsreise in Ghana angekommen. Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump wurde bei ihrer Ankunft am Dienstag in Accra feierlich von der First Lady von Ghana, Rebecca Akufo-Addo, sowie von Tänzern, Trommlern und Schulkindern begrüßt. Geplant war etwa ein Besuch in einem Krankenhaus, wo sich Trump über die Versorgung von Neugeborenen informieren wollte.

Ihr Mann, Präsident Donald Trump, war in der Vergangenheit in die Kritik geraten, weil er mehrere Länder Afrikas als „Drecksloch“-Staaten bezeichnet haben soll. Einige Regierungen hatten dies scharf kritisiert und die jeweiligen US-Botschafter einbestellt.

Brett Kavanaugh: Trumps Richter-Kandidat der Lüge bezichtigt

13.17 Uhr: Neue Vorwürfe gegen den Richterkandidaten von US-Präsident Donald Trump: Ein ehemaliger Studienkollege hat Brett Kavanaugh bezüglich seines früheren Alkoholkonsum der Lüge bezichtigt. Chad Ludington sagte Reportern am Montag (Ortszeit), Kavanaugh habe „nicht die Wahrheit gesagt, als er die Möglichkeit abstritt, dass er jemals vom Trinken einen Blackout hatte, und als er das Ausmaß und die Häufigkeit seines Trinkens herunterspielte“. Nach den Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe steht nun auch der Vorwurf im Raum, Trumps Kandidat für das höchste US-Gericht sei ein Lügner.

Bereits am Sonntag hatte Ludington Trumps Kandidaten für den frei gewordenen Richterposten am Obersten Gericht der USA vorgeworfen, im betrunkenen Zustand „kampflustig und aggressiv“ gewesen zu sein. Der Professor an der North Carolina State University fügte hinzu, die Information habe er an die US-Bundespolizei FBI weitergeleitet.

12.58 Uhr: Kurz vor seiner Reise in die USA hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) vor einer dauerhaften Verschlechterung der deutsch-amerikanischen Beziehungen gewarnt. Er glaube nicht, dass die Strategie, „man wartet einfach mal, bis Trump nicht mehr Präsident ist, die richtige ist“, sagte Maas am Dienstag dem Bayerischen Rundfunk (BR). „Denn ich glaube, dass einiges von dem was sich da gerade verändert, sich strukturell verändert.“

Nach Ansicht des Bundesaußenministers hat es „zumindest den Anschein“, dass die Beziehungen zwischen Berlin und Washington „belastet“ seien. „Dinge, die früher als selbstverständlich wahrgenommen worden sind, die sind es nicht mehr. Um die muss man sich bemühen“, sagte Maas. Auch während der Präsidentschaft von Barack Obama habe es Meinungsverschiedenheiten gegeben, aber auch einen intensiven Dialog. „Das findet nicht mehr statt.“

12.53 Uhr: Was macht ein Gesundheitsminister eigentlich in Washington? Jens Spahn nennt einige Gründe, warum sich eine Reise in die USA für ihn lohnt.

Neue Umfrage: Merkel schlägt Trump - und zieht auch gegen Putin den Kürzeren

11.10 Uhr: Laut einer neuen Umfrage genießt Bundeskanzlerin Angela Merkel weltweit ein deutlich höheres Ansehen als US-Präsident Donald Trump. Sogar Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping liegen vor dem 72-Jährigen.

8.05 Uhr: „Ich kann ehrlich sagen, dass ich in meinem Leben kein Bier getrunken habe, okay? Das gehört zu meinen einzigen guten Eigenschaften, ich trinke nicht. (...) Ich habe aus irgendwelchen Gründen nie Alkohol getrunken. Können Sie sich vorstellen, wie chaotisch ich wäre, wenn ich es getan hätte?“ Das sagte US-Präsident Donald Trump am Montag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus bei einer Frage zum Trinkverhalten seines Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh.

7.32 Uhr: US-Präsident Donald Trump möchte, dass Brett Kavanaugh den frei gewordenen Richterposten am Supreme Court erhält. Kavanaugh hatte vergangene Woche bei einer Anhörung vor dem Justizausschuss des US-Senats die Vorwürfe sexueller Gewalt ebenso zurückgewiesen wie den Vorwurf, er habe ein Alkoholproblem. Er räumte lediglich ein, auf Partys in den 80er Jahren „manchmal" zu viel Bier getrunken zu haben. "Ich mochte Bier. Ich mag Bier immer noch.“

Am Montag sagte Trump, Kavanaugh habe in der Vergangenheit „ein kleines Problem" mit Alkohol gehabt.

Donald Trump: News aus dem Weißen Haus vom 1. Oktober 2018

19.36 Uhr: Donald Trump hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach das Weiße Haus die FBI-Untersuchung im Fall seines umstrittenen Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh einschränkt. „Ich denke, das FBI sollte tun, was es tun muss, um an die Antworten zu kommen“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er fügte später allerdings hinzu, die Befragungen sollten sich in einem „angemessenen Rahmen“ halten. „Wir wollen keine Hexenjagd machen.“ Das Weiße Haus folge den Wünschen des US-Senats. „Die eine Sache, die ich will, ist Schnelligkeit.“

Trump feiert „größten Handelsabkommen der US-Geschichte“ - Strafzölle bleiben

19.05 Uhr: Donald Trump will die Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren aus Kanada und Mexiko trotz der Einigung auf ein neues Handelsabkommen mit beiden Ländern in Kraft lassen. Das sagte der Republikaner bei einer Pressekonferenz in Washington. Die Zölle würden so lange bleiben, bis man eine andere Lösung habe, erklärte der US-Präsident. Er erwähnte in diesem Zusammenhang Quoten für Stahl- und Aluminiumimporte.

18.14 Uhr: Donald Trump hat die Neuauflage des Nafta-Abkommens mit Kanada und Mexiko als wichtigstes Handelsabkommen in der Geschichte der USA bezeichnet. "Das Abkommen regelt Handel im Wert von 1,2 Billionen (Dollar umgerechnet rund 1,0 Billionen Euro), was es zum größten Handelsabkommen in der Geschichte der Vereinigten Staaten macht", sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses.

Er hoffe, das Abkommen nun bis Ende November unterzeichnen zu können, sagte Trump. Kanadas Premierminister Justin Trudeau nannte er einen "guten Mann". Die Spannungen, die es zwischen ihm und dem kanadischen Regierungschef in der Vergangenheit in Handelsfragen gab, seien "beendet".

13.48 Uhr: Die deutsche Wirtschaft hat den Durchbruch im nordamerikanischen Handelsstreit zwischen den USA, Mexiko und Kanada begrüßt. Die Einigung spiele jedoch auch dem US-Präsidenten Donald Trump in die Hände, erklärte das Institut der deutschen Wirtschaft am Montag. Mit Blick auf die US-Halbzeitwahlen im November und die Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren dürfe Trump wegen der erfolgreichen Neuverhandlung auf zusätzliche Stimmen hoffen.

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, sprach von „Erleichterung in der deutschen Industrie“. Der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Einigung sei eine gute Nachricht für deutsche Unternehmen, die in dreistelliger Milliardenhöhe in Nordamerika investiert hätten und auf einen zollfreien Warenverkehr angewiesen seien. Der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Holger Bingmann, sieht einen „Lichtblick“ in einer Zeit, in der Protektionismus wieder salonfähig werde.

13.39 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die Einigung auf ein neues Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko als "historisch" gelobt. "Das ist ein großartiges Abkommen für alle drei Länder", erklärte Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Am späten Sonntagabend sei mit Ablauf "unserer Frist" ein "wunderbares neues Handelsabkommen" mit Kanada ausgehandelt worden, das dem bereits mit Mexiko erzielten Handelsabkommen hinzugefügt werden könne.

Die USA und Kanada hatten sich in letzter Minute auf eine Neuauflage des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) geeinigt. Der fast 25 Jahre alte Nafta-Vertrag soll durch eine neue Vereinbarung namens USA-Mexiko-Kanada-Abkommen (USMCA) ersetzt werden, wie Washington und Ottawa mitteilten.

Mit USMCA würden "viele Mängel und Fehler" des Nafta-Abkommens behoben, erklärte Trump weiter. Damit würden "die Märkte für unsere Farmer und Produzenten weit geöffnet" und Handelsbarrieren verringert. "Das USMCA ist ein historisches Geschäft!", erklärte Trump. Das Ende von Nafta hatte zu seinen Wahlkampfversprechen gezählt.

Für die Einigung zwischen den USA und Kanada mussten beide Seiten Zugeständnisse machen. Kanada erklärte sich bereit, seinen streng regulierten Markt für Milch und Milchprodukte weiter zu öffnen - bislang sind sowohl Menge als auch Preise festgelegt, was den Bauern ein stabiles Einkommen verschafft. Einfuhrzölle in Höhe von bis zu 275 Prozent verhinderten den Import von Milch und Milchprodukten aus dem Ausland weitgehend.

Das waren die News zu Donald Trump vom 30. September

18.05 Uhr: In der anhaltenden Debatte über den umstrittenen Kandidaten für das Oberste US-Gericht, Brett Kavanaugh, hat sich die umstrittene Präsidentenberaterin Kellyanne Conway selbst als Opfer sexueller Gewalt bezeichnet. In einem Interview mit dem CNN-Journalisten Jake Tapper sagte die enge Mitarbeiterin von US-Präsident Donald Trump, sexuelle Übergriffe sollten nicht politisiert werden.

Sie selbst habe "viel Mitgefühl für die Opfer sexueller Übergriffe, sexueller Belästigung und von Vergewaltigung", sagte Conway. Nach einer Pause räusperte sie sich und fügte hinzu: "Ich bin ein Opfer von sexueller Gewalt." Sie erwarte aber nicht, "dass Richter Kavanaugh oder Jake Tapper oder Jeff Flake oder irgendjemand dafür verantwortlich gemacht" werde. „Du musst verantwortlich für dein eigenes Verhalten sein", ergänzte die Trump-Beraterin.

Der Moderator Tapper reagierte offensichtlich überrascht auf Conways Enthüllung. "Das ist das erste Mal, dass ich Sie über so etwas Persönliches sprechen höre, und es tut mir leid", sagte er. Der CNN-Journalist verwies daraufhin auf wiederholte Vorwürfe gegen Trump wegen angeblicher sexueller Übergriffe und sprach Conway darauf an, dass sie dennoch weiterhin für Trump arbeite.

"Vermischen Sie das nicht, und vermischen Sie das schon gar nicht mit dem, was mir passiert ist", entgegnete Conway. "Bringen sie Trump nicht immer in alles hinein, was in diesem Universum passiert. Das ist Fehler Nummer eins."

„Brandgefährlich“ für den Frieden? Angela Merkel attackiert Donald Trump

14.47 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat US-Präsident Donald Trump scharf für seinen jüngsten Auftritt bei der UN-Vollversammlung kritisiert. Im Gegensatz zu ihr halte Trump Multilateralismus nicht für die Lösung, sagte Merkel am Sonntag bei einem europapolitischen Symposium in Ottobeuren. Anders als sie kenne Trump auch keine Win-Win-Situationen, sondern sehe immer nur die Möglichkeit für einen Sieger.

Merkel warnte den US-Präsidenten davor, die Vereinten Nationen weiter zu attackieren. "Etwas zu zerstören, ohne etwas Neues entwickelt zu haben, halte ich für brandgefährlich", sagte die Bundeskanzlerin. Dies könne die Friedensordnung zerstören.

11.37 Uhr: Schützenhilfe hat Donald Trump nun auch von Rap-Star Kanye West bekommen. Womöglich droht aber auch Konkurrenz: West bekräftigte in einer TV-Show sein Interesse, 2020 selbst für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren.

+ Verstehen sich gut: US-Präsident Donald Trump und Rap-Star Kanye West © AFP / TIMOTHY A. CLARY

11.04 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor einem Bruch der transatlantischen Freundschaft gewarnt und einen in Deutschland verbreiteten Antiamerikanismus beklagt. In einem Beitrag für die Welt am Sonntag schrieb Altmaier, es scheine "längst zum bürgerlichen Massensport geworden" zu sein, die USA zu kritisieren. "Wer im Brustton der Überzeugung und im Gefühl moralischer Überlegenheit die USA oder ihren Präsidenten kritisiert, erhält Applaus."

In der Tat sei die "Liste tatsächlicher und vermeintlicher Dissens-Punkte" mit den USA lang, schrieb Altmaier mit Verweis etwa auf den laufenden Handelskonflikt und den Streit über den Klimaschutz. Jedoch seien die transatlantische Schicksalsgemeinschaft und die deutsch-amerikanische Freundschaft "unverbrüchlich". "Sollten sie zerbrechen, wären die Folgen dramatisch und auf Jahrzehnte nicht kalkulierbar."

Altmaier forderte vor diesem Hintergrund unter anderem, dass Deutschland mehr Anstrengungen bei der Verteidigung unternimmt. Deutschland müsse bereit sein, "die Verpflichtung zur Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben in Richtung auf zwei Prozent" zu erfüllen.

6.20 Uhr: Im zarten Alter von 72 Jahren hat sich der verheiratete US-Präsident zu einer neuen Flamme bekannt, mit der er eine Fernbeziehung führt. In aller Öffentlichkeit machte Donald Trump dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am Samstag eine ungewöhnliche Liebeserklärung: Vor Anhängern im US-Bundesstaat West Virginia fand Trump fast schon zärtliche Worte für den halb so alten Spross der Herrscherdynastie aus Pjöngjang.

+ Donald Trump und Kim Jong Un © d pa / Evan Vucci

„Ich war knallhart, er auch, und zwischen uns ging es hin und her“, berichtete Trump. „Und dann haben wir uns verliebt. Okay? Nein, wirklich.“ Und nicht nur die Gespräche mit Kim hätten sein Herz zum Schmelzen gebracht. „Er schrieb mir wunderschöne Briefe, es waren großartige Briefe.“ Ihre persönliche Verbindung habe auch politisch Früchte getragen, machte Trump deutlich: Er verwies auf den von Kim angekündigten Stopp aller Atom- und Raketentests, auch wenn Kritiker dahinter bislang wenig mehr als Lippenbekenntnisse sehen.

Das waren die News zu Donald Trump vom 29. September

06.50 Uhr: In dem mit äußerster Härte geführten Kampf um die Ernennung des Juristen Brett Kavanaugh zum Richter am höchsten Gericht der USA ermittelt nun die Bundespolizei FBI. Kavanaugh hatte am Freitag ungeachtet öffentlich vorgetragener Missbrauchsvorwürfe mehrerer Frauen eine wichtige Hürde für den Spitzenjob genommen. Der Justizausschuss des Senats empfahl die Nominierung des 53-Jährigen mit der Mehrheit der republikanischen Senatoren. Am Vortag war es zu einer denkwürdigen Anhörung in dem Ausschuss gekommen, bei der Christine Blasey Ford den Juristen schwer beschuldigte hatte.

Was die auf wenige Tage und im Umfang begrenzten FBI-Ermittlungen bringen können, war zunächst unklar. Allerdings dienen sie möglicherweise dazu, die Reihen der Republikaner für die entscheidende Abstimmung im Senat zu schließen. Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska, eine der Wackelkandidatinnen, begrüßte die Idee für befristete Ermittlungen. Angeregt hatte diese ihr Parteikollege Jeff Flake, Präsident Donald Trump setzte sie prompt in Gang. Laut dem Fraktionschef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, stehen nun alle 51 republikanischen Senatoren hinter der Nominierung Kavanaughs, die jetzt vorangetrieben werde.

Das waren die News zu Donald Trump vom 28. September

22.19 Uhr: Die Abstimmung im US-Senat über den umstrittenen Richterkandidaten Brett Kavanaugh wird womöglich verschoben. Der Justizausschuss des US-Senats erklärte am Freitag, er werde US-Präsident Donald Trump auffordern, Ermittlungen der Bundespolizei FBI zu den Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen den Juristen anzuordnen. Der Justizausschuss hatte Kavanaughs Nominierung kurz zuvor zugestimmt, die Entscheidung über eine Ernennung des Richters liegt aber beim Senatsplenum.

22.05 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat am Freitag ein Gesetz über ein vom Repräsentantenhaus verabschiedetes Haushaltspaket unterzeichnet und somit rechtskräftig gemacht. Damit wird ein zunächst befürchteter Regierungsstillstand abgewendet. Das Repräsentantenhaus hatte am Mittwoch grünes Licht gegeben.

Trumps Zustimmung galt zunächst nicht als sicher, weil er in der vergangenen Woche kritisiert hatte, dass der Gesetzentwurf kein Geld für den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko beinhaltet.

Das Haushaltspaket hat einen Umfang von 854 Milliarden US-Dollar (rund 727 Mrd. Euro). Es stellt die Finanzierung des Pentagons, des Bildungs- und des Gesundheitsministeriums und anderer Ressorts sicher. Es enthält zudem eine Übergangsfinanzierung für den übrigen Teil der Regierung bis zum 7. Dezember.

Im Januar war es zu einem „Shutdown“, also zu einem Stillstand weiter Teile der Regierung und Verwaltung gekommen, nachdem sich Republikaner und Demokraten zunächst nicht auf eine Übergangsfinanzierung einigen konnten. Er dauerte drei Tage.

Brett Kavanaugh nimmt nächste Hürde

19.58 Uhr: Trotz schwerer Missbrauchsvorwürfe gegen Brett Kavanaugh hat die Kandidatur des Richters für den US-Supreme Court eine wichtige nächste Hürde genommen. Der Justizausschuss des US-Senats stimmte am Freitag mit knapper Mehrheit dafür, dem Senat eine Berufung Kavanaughs an das höchste US-Gericht zu empfehlen. Der komplette Senat muss abschließend über die Personalie entscheiden.

17.30 Uhr: Kurz vor der Abstimmung im Justizausschuss des US-Senats über den umstrittenen Wunschkandidaten von Präsident Donald Trump für das Oberste Gericht hat ein als Trump-Kritiker bekannter republikanischer Senator erklärt, dass er für den von Trump favorisierten erzkonservativen Juristen Brett Kavanaugh stimmen werde. Nach der Erklärung von Senator Jeff Flake wurde damit gerechnet, dass der Justizausschuss mit knapper Mehrheit der Nominierung Kavanaughs zustimmen werde.

Die Republikaner sind im Justizausschuss mit elf Senatoren vertreten, die Demokraten mit zehn. Sie verlangen, dass die US-Bundespolizei FBI den gegen Kavanaugh gerichteten Vorwürfen wegen sexueller Aggressionen nachgeht. Der 53-jährige Jurist hatte am Donnerstag den von der Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford vor dem Ausschuss erhobenen Vorwurf einer versuchten Vergewaltigung entschieden zurückgewiesen.

Trump stärkte seinem Wunschkandidaten kurz nach der Beendigung von dessen Anhörung mit einer Twitter-Botschaft den Rücken. Die endgültige Abstimmung im Senatsplenum, wo die Republikaner über eine knappe Mehrheit von 51:49 verfügen, ist für kommende Woche geplant. Als nicht sicher gilt das Abstimmungsverhalten der beiden gemäßigten republikanischen Senatorinnen Susan Collins und Lisa Murkowski. Im Gegensatz zu Kavanaugh treten sie für das Recht auf Abtreibung ein.

Trump vergleicht Kavanaugh mit totem US-Präsident

15.12 Uhr: Die US-Regierung versucht weiterhin, die Anklage gegen ihren Kandidaten Brett Kavanaugh für den Obersten US-Gerichtshof als Kampagne der Opposition zu kennzeichnen. Präsident Donald Trump zog deshalb gestern auf einer Pressekonferenz einen merkwürdigen Vergleich zu Kavanaugh.

Schon der republikanische Senator hatte das Vorgehen der Demokraten bei der Senatsanhörung von Kavanaugh als „unmoralische Schande“ gebrandmarkt. Trump warf nun auf seiner Pressekonferenz ebenfalls den Demokraten vor, für eine Kampagne gegen den Richterkandidaten verantwortlich zu sein, um diesen im Amt zu verhindern. „Wenn wir George Washington hier hätten, würden die Demokraten gegen ihn stimmen. Ich denke, gegen ihn hat es möglicherweise auch Anschuldigungen gegeben.“ Washington war einer der Gründerväter, erster US-Präsident und Namensgeber der Landeshauptstadt.

+ Anhörung von Kavanaugh. © dpa / Saul Loeb

7.00 Uhr: Nach den hochemotionalen Anhörungen des Juristen Brett Kavanaugh und der Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford vor dem Justizausschuss des US-Senats drängen die Republikaner auf eine schnelle Entscheidung über ihren Richterkandidaten. US-Präsident Donald Trump lobte am Donnerstag Kavanaughs Verteidigung gegen den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung als "kraftvoll" - nun müsse der Senat abstimmen. An der für Freitag angesetzten Abstimmung im Justizausschuss wollen die Republikaner nicht mehr rütteln lassen.

Laut dem Republikanerchef im Senat, Mitch McConnell, soll nun am Freitag wie geplant im Justizausschuss abgestimmt werden. "Wir werden am Vormittag abstimmen und wir werden fortschreiten", sagte McConnell. Kavanaugh war im Juli von Trump für den freien Posten am Obersten Gericht der USA nominiert worden. Die Ernennung bedarf der Zustimmung des Senats. Durch die Vorwürfe Fords zieht sich die Nominierungsprozedur länger hin als ursprünglich geplant. Inzwischen meldeten sich noch zwei weitere Frauen mit Vorwürfen sexueller Übergriffe durch Kavanaugh zu Wort.

Trump-Tweet zur Unterstützung von Kavanaugh

2.21 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat den Auftritt seines Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh vor dem US-Senat gelobt und sich klar hinter den mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierten Richter gestellt. „Richter Kavanaugh hat Amerika gezeigt, warum ich ihn nominiert habe“, schrieb Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) wenige Minuten, nachdem die Anhörung vor dem US-Senat zu den Anschuldigungen gegen Kavanaugh endete.

„Seine Aussage war stark, ehrlich und fesselnd.“ Die angebliche Strategie der Demokraten, die Ernennung des Richters für den Supreme Court zu verhindern, sei schändlich, kritisierte der Präsident. Der Senat müsse nun über die Personalie abstimmen, verlangte Trump in seinem Tweet.

Am Mittwoch hatte Trump Kavanaugh zwar weiter verteidigt, aber zugleich betont, falls er den Richterkandidaten für schuldig halte, könne er seine Meinung zu dessen Nominierung ändern.

Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. September 2018

Das waren die News zu Donald Trump vom 27. September

Donnerstag, 23.42 Uhr: Bei der Anhörung des Richterkandidaten Brett Kavanaugh im US-Senat hat der republikanische Senator Lindsey Graham zu einer wütenden Schimpftirade gegen die Demokraten ausgeholt. „Das ist die unmoralischste Schande, die ich je erlebt habe, seit ich in der Politik bin“, erklärte Graham bei der Befragung Kavanaughs am Donnerstag im Justizausschuss des Senats.

Graham warf den demokratischen Senatoren vor, Kavanaughs Leben zerstören und den Sitz am Supreme Court offen halten zu wollen, weil sie hofften, die Wahl 2020 zu gewinnen. Graham ist ein Vertrauter von Präsident Donald Trump.

22.34 Uhr: Eindringlich hat die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford vorgetragen, wie der Richterkandidat Brett Kavanaugh sie einst sexuell attackiert habe. In einem der ergreifendsten Momente schilderte sie, wie sie besonders das "schallende Lachen" weiter verfolge, das Kavanaugh und ein Freund dabei ausgestoßen hätten. Wenig später wies Kavanaugh zornig alle Vorwürfe zurück.

"Unauslöschbar" habe sich das Gelächter während der versuchten Vergewaltigung in ihr Gedächtnis eingegraben, sagte die Wissenschaftlerin aus Kalifornien. Der heutige Kandidat von Präsident Donald Trump für das Oberste Gericht und sein Freund hätten während der Attacke im Jahr 1982 "eine richtig gute Zeit" gehabt - "auf meine Kosten".

"Ich bin nicht hier, weil ich mir das wünsche. Ich habe große Angst", sagte die 51-Jährige zu Beginn der Anhörung. Doch habe sie sich zu diesem Auftritt durchgerungen, weil sie dies für ihre "staatsbürgerliche Pflicht" halte. Dass sie den Angreifer verwechselt haben könnte, schloss die Psychologin aus. Die Forscherin beschrieb auch die drastischen Folgen, die ihre öffentlich erhobene Anschuldigung für sie und ihre Familie habe - Mobbing im Internet, Morddrohungen, mehrfacher Wechsel des Wohnorts in den vergangenen Tagen.

"Meine Familie und mein Name sind durch diese bösartigen und falschen Anschuldigungen zerstört worden", bestritt Kavanaugh die Vorwürfe. Er wolle nicht bestreiten, dass Ford sexuell attackiert worden sei. Doch sei nicht er der Täter gewesen: "Ich habe niemals jemanden sexuell angegriffen."

Trump fällt alter Tweet auf die Füße

21.42 Uhr: Als US-Präsident Trump kürzlich vor der UN-Vollversammlung seine Rede begonnen hatte, erntete er zunächst schallendes Gelächter. Grund war das enorme Eigenlob, den seine Rede innehatte. „In weniger als zwei Jahren hat meine Regierung mehr als jede andere Regierung in der Geschichte unseres Landes erreicht“, erklärte Trump.

LIVE — Audience bursts into laughter as Trump boasts about his administration's achievements in the past 2 years at #UNGA, says he did not expect such a reaction pic.twitter.com/XoED2pnMZx — DAILY SABAH (@DailySabah) 25. September 2018

Als der US-Präsident nach diesen Worten Kichern im Saal vernommen hatte, versuchte er sich mit den Worten „das ist wahr“ zu rechtfertigen. Doch damit war im Plenum lautes Gelächter ausgebrochen, dass Trump wohl sehr verwundert hatte. „Ich hatte nicht mit dieser Reaktion gerechnet, aber okay“, fügte er hinzu.

+ US-Präsident Trump hatte bei der UJN-Vollversammlung nicht so viel zu lachen © AFP / JOHN MOORE

Trump: Vier Jahre alter Tweet wird Realität

Verwunderlich daran ist jedoch, dass er vor vier Jahren über Twitter genau vor dieser peinlichen Situation gewarnt hatte. Am 9. August 2014 schrieb Trump: „Wir brauchen keinen Präsidenten, der für die restliche Welt eine Lachnummer ist. Wir brauchen einen großartigen Anführer, ein Genie in Strategie und Siegern. Respekt!“ Mit diesem Tweet zielte Trump auf einen Vorgänger Barack Obama.

We need a President who isn't a laughing stock to the entire World. We need a truly great leader, a genius at strategy and winning. Respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. August 2014

Ausgelacht? Trump hat eine eigene Sichtweise

Am Mittwoch versuchte Trump das Gelächter bei der UN-Vollversammlung zu erklären mit einer eigenen Theorie zu erklären. „Sie haben mich nicht ausgelacht. Sie haben mit mir gelacht“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz. Er und das Publikum hätten sehr viel Spaß zusammen im Saal gehabt. Die Meldung, dass er wirklich ausgelacht worden ist, bezeichnete Trump als „Fake News“.

