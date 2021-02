Impeachment gegen Donald Trump: Schlussplädoyers laufen - Trump habe sich an Gewalt „ergötzt“

Nach einer chaotischen Abstimmung im US-Senat ist die Verwirrung groß. Der Impeachment-Prozess gegen Donald Trump könnte unmittelbar vor dem Ende stehen.

Donald Trump * muss sich einem Impeachment-Verfahren im US-Senat stellen. Es ist das zweite gegen den ehemaligen Präsidenten der USA .

* muss sich einem im US-Senat stellen. Es ist das zweite gegen den ehemaligen Präsidenten der . Die Republikaner* im US-Senat stehen bislang zu Donald Trump . Bald könnte der Impeachment-Prozess* zu einem Ende kommen.

. Bald könnte der Impeachment-Prozess* zu einem Ende kommen. Alle Informationen und Neuigkeiten rund um den 45. Präsidenten der USA* finden Sie in den Trump News*.

+++ 19.46 Uhr: In dem Schlussplädoyer im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump haben die Ankläger mit Nachdruck eine Verurteilung des früheren US-Präsidenten gefordert. Die Beweislast für Trumps Verantwortung für die Erstürmung des Kapitols sei „überwältigend und unwiderlegbar“, sagte Chefankläger Jamie Raskin. Der damalige Präsident habe den Mob nach Washington gerufen, die Menge angestachelt und dann das Feuer entfacht, argumentierte Raskin.

Donald Trump habe auch nach dem Beginn der Erstürmung des Parlamentsgebäudes nichts unternommen, um den Angriff zu stoppen, fügte Raskin hinzu. Trump habe keine Reue gezeigt, sondern sich an der Gewalt „ergötzt“, sagte er weiter. Es handle sich um eine gravierende Missachtung seines Amtseids. Er sei an jenem Tag nicht der Oberkommandierende der Streitkräfte, sondern der „Ober-Anstifter“ des Mobs gewesen, so Raskin. „Trump unterstützte das Handeln des Mobs“, sagte er.

Nach der kurzzeitigen Verwirrung um eine mögliche Vorladung von Zeug:innen könnte der Prozess gegen den Ex-Präsidenten unmittelbar vor seinem Ende stehen.

+ Der Senat stimmt während des zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump im US-Senat im Kapitol über einen Antrag auf Zeugenaufruf ab. © dpa/Senate Television

Impeachment gegen Donald Trump: Doch keine Zeugenaussagen

+++ 19.14 Uhr: Im Impeachment-Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump werden nun doch keine Zeugen befragt. Demokraten und Republikaner einigten sich am Samstag, eine schriftliche Erklärung einer republikanischen Abgeordneten formell als Beweisdokument aufzunehmen. Die demokratischen Ankläger verzichteten in der Folge auf eine Vorladung der Abgeordneten Jaime Herrera Beutler, die Vorwürfe gegen Trump erhoben hatte.

Anklageführer Jamie Raskin begann direkt im Anschluss mit seinem Schlussplädoyer. Ankläger und Trump-Verteidiger haben jeweils zwei Stunden Zeit für ihre Schlussbemerkungen. Damit ist eine Senatsabstimmung über den Vorwurf der „Anstiftung zum Aufruhr“ wegen der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar noch am Samstag möglich. Erwartet wird ein Freispruch für Trump.

+++ 17.28 Uhr: Eine Schlappe für die Republikaner-Führung und Donald Trumps Anwälte: Der Impeachment-Prozess gegen den früheren US-Präsidenten wird länger dauern als zuletzt erwartet. Die Ankläger der Demokraten beantragten am Samstag (13.2.2021) im Senat, mindestens eine Zeugin vorzuladen. Der demokratische Abgeordnete Jamie Raskin sagte, er wolle die republikanische Abgeordnete Jaime Herrera Beutler und möglicherweise weitere Zeug:innen befragen.

+ Das US-Kapitol ist seit der Attacke vom 6. Januar schwer gesichert. Donald Trump muss sich dem Vorwurf stellen, für den Angriff verantwortlich zu sein. © Jose Luis Magana/dpa

In der Folge brach Chaos aus: Der Senat stimmte mit einer Mehrheit von 55 zu 45 Stimmen für Zeugenbefragungen. Auch fünf von Donald Trumps Republikanern stimmten mit ja. Allerdings war dann zunächst unklar, worüber genau abgestimmt worden war: Über eine Debatte über Zeugenbefragungen, über eine Zustimmung zu Zeugenbefragungen durch die Demokraten oder über eine Zustimmung zu Zeugenbefragungen allgemein. Selbst ein Senator fragte nach der Abstimmung, worüber eigentlich abgestimmt worden war. Auch Fernsehkommentator:innen zeigten sich ratlos.

Eigentlich war schon für Samstag mit einer Schlussabstimmung gerechnet worden. Trump-Anwalt Michael van der Veen sagte, sollten die Demokraten Zeugen:innen vorladen, wolle er ebenfalls Zeug:innen befragen. Auch Lindsey Graham, eigentlich glühender Trump-Loyalist, stimmte für die Zeugenanhörung. Die PBS-Journalistin Yamiche Alcindor schrieb zu dem Schritt auf Twitter: „Unglaublich.“ CNN sprach von einer „bemerkenswerten Situation“.

Verdacht im Impeachment-Prozess: Haben Donald Trumps Anwälte gelogen?

+++ 16.44 Uhr: Die Frage, ob und wann der ehemalige US-Präsident davon wusste, dass Mike Pence während der Erstürmung des Kapitols in Gefahr war, beschäftigt weiterhin den Senat in den USA. Haben die Anwälte von Donald Trump mitten im Impeachment-Verfahren gelogen?

Mitt Romney stellte dem Anwaltsteam in einer Fragerunde die Frage, ob Donald Trump gewusst habe, dass Mike Pence in Gefahr sei, als er seinen Vizepräsidenten in einem Tweet kritisierte. Zum gleichen Zeitpunkt musste Pence aus dem Kapitol gebracht werden. „Die Antwort ist nein“, antwortete der Trump-Anwalt van der Veen dem Republkianer.

+ Haben Donald Trumps Anwälte gelogen? © Jabin Botsford/dpa

Dem Nachrichtensender CNN sagte eine Person aus dem Umfeld von Mike Pence, dass Donald Trumps Anwälte nicht die Wahrheit kundgeben würden. Van der Veen behauptete, dass Trump „zu keinem Zeitpunkt“ von der Gefahr für Pence gewusst hätte. Auf die Frage, ob van der Veen gelogen habe, sagte die Quelle aus den Pence-Umfeld: „Ja“.

Impeachment gegen Donald Trump: Druck auf Demokraten wächst

+++ 13.13 Uhr: Das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump gewinnt aufgrund neuer Erkenntnisse an Dynamik. Wie zahlreiche US-Medien berichten, soll Kevin McCarthy, Minderheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, am Tag des Sturms auf das Kapitol mit Trump telefoniert haben. In dem hitzigen Gespräch soll McCarthy Trump angeschrien und aufgefordert haben, er solle den Mob zurückpfeifen. Trump habe sich geweigert.

Die Berichte über das Telefonat* erhöhen nun den Druck, der von zahlreichen Stellen auf die Demokraten in den USA ausgeübt wird. Etliche Stimmen fordern die Vorladung von Kevin McCarthy sowie weiterer Zeugen - darunter Bürgerrechtsgruppen und Rechtsexpert:innen. Führende Köpfe der Demokraten wie Adam Schiff haben es bislang aber abgelehnt, Zeugen in den Impeachment-Prozess vor dem US-Senat zu integrieren.

Im Amtsenthebungsverfahren wirft die Anklage Donald Trump vor, die Ausschreitungen am 6. Januar mit seiner Rhetorik im Vorfeld und seinem Auftritt vor dem Kapitol in Washington D. C. verursacht zu haben.

Impeachment gegen Donald Trump: Verteidiger stiften Chaos und drohen

+++ 09.10 Uhr: Trotz der chaotischen Präsentation der Verteidigung und der Verwirrung um sein Anwaltsteam darf Donald Trump auch im zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen ihn auf einen Freispruch hoffen. Die notwendige Zweidrittel-Mehrheit im US-Senat, die für eine Verurteilung notwendig wäre, scheint kaum erreichbar.

Das liegt vor allem daran, dass die Senator:innen der Republikanischen Partei zum großen Teil weiter zu Donald Trump stehen. 17 von ihnen müssten sich den Demokraten* anschließen, um den Ex-Präsidenten nachträglich des Amtes entheben zu lassen. Bislang haben aber gerade einmal sechs Senatorinnen und Senatoren der Republikaner eine Bereitschaft erkennen lassen, sich gegen Partei und Trump zu stellen.

Impeachment-Prozess gegen Donald Trump: Verteidiger droht mit Vorwahlen

Das liegt wohl vor allem an einem Faktor, den auch Donald Trumps Verteidiger in seinem Plädoyer im Impeachment-Prozess erwähnt hatte und der als klare Drohung in Richtung der republikanischen Senator:innen gelten kann. Wer sich gegen den Ex-Präsidenten stellt, muss damit rechnen, bei den Vorwahlen zum US-Senat, die in den USA hart umkämpft sind, von der Wählerschaft abgestraft zu werden. Trumps Anwalt formulierte das wie folgt: „Er [Trump, Anm. d. Red.] hat nicht gemeint, man solle mit Gewalt gegen die Senatoren vorgehen. Er hat gemeint, man solle sie auf dem amerikanischen Weg bekämpfen. Und das ist bei den Vorwahlen.“

Republikanische Senator:innen, die gegen Donald Trump gestimmt haben:

gestimmt haben: Susan Collins (Maine)

Bill Cassidy (Louisiana)

Lisa Murkowski (Alaska)

Mitt Romney (Utah)

Ben Sasse (Nebraska)

Pat Toomey (Pennsylvania)

+++ Update von Samstag, 13. Februar 2021, 07:30 Uhr: Nach einer chaotischen Präsentation ihrer Argumente im Impeachment-Prozess gegen Donald Trump haben dessen Verteidiger auch außerhalb des US-Senats Verwirrung gestiftet. David Schoen, einer der Anwälte Trumps im Amtsenthebungsverfahren, hatte kurz vor Beginn des Plädoyers am Freitag seinen Rücktritt eingereicht. Das berichtet die US-Zeitung „New York Times“.

+ Michael van der Veen, Donald Trumps Anwalt im Impeachment-Prozess, verlässt die Kammers des US-Senats. © Jabin Botsford via www.imago-images.de

Impeachment gegen Donald Trump - Ex-Präsident ruft Verteidiger an

Laut der Recherche der Zeitung hat Donald Trump noch am selben Abend zum Telefonhörer gegriffen und Schoen angerufen. Dieser habe sich daraufhin bereit erklärt, weiter für das Team des Ex-Präsidenten im Impeachment-Prozess zu arbeiten. Die Präsentation der Argumente der Verteidigung vor dem US-Senat aber übernahm Michael T. van der Veen.

Obwohl Donald Trump einer Verurteilung im ersten Impeachment-Prozess gegen ihn entgangen war, ist dennoch keiner der Anwälte, die ihn damals erfolgreich verteidigt hatten, heute noch Teil des Teams. Weder Jay Sekulow, Pat Cipollone, noch Marty und Jane Raskin verteidigen Trump in diesem Amtsenthebungsverfahren. Ein weiterer Anwalt namens Butch Bowers quittierte gemeinsam mit vier weiteren Verteidigern bereits vor Beginn des Prozesses den Dienst.

Chaos im Impeachment-Prozess: Donald Trump laufen die Anwälte davon

Die Posse um Schoen ist längst nicht die Erste, die sich rund um Donald Trump und seine Anwälte spinnt, seit der ehemalige Immobilienmakler 2016 die US-Wahl* gewonnen hatte. Zunächst hatte Trump sich mit seinem langjährigen Anwalt Michael Cohen überworfen. Anschließend trat der ehemalige Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, immer wieder als Trumps Anwalt auf. Legendär gilt auch die Beziehung zwischen Trump und Roy Cohn, der sich als skrupelloser Anwalt und konservativer Lobbyist in den 1970er und 1080er Jahren einen Namen gemacht hatte.

Ehemalige Anwälte von Donald Trump Name Alter Michael Cohen 54 Jahre Rudy Giuliani 76 Jahre Jay Alan Sekulow 64 Jahre Pat Cipollone 54 Jahre Roy Cohn 49 Jahre (verstorben am 2.8.1986)

+++ 20.48 Uhr: Die Anwälte von Donald Trump zeigen bereits zum dritten Mal das gleiche Video und wiederholen ihre Äußerungen. Sie werfen den Demokraten vor, bei ihren Videos „selektiv“ vorgegangen zu sein und sich bei der Präsentation andauernd wiederholt zu haben.

Impeachment live: Anwälte von Donald Trump prangern „Heuchelei“ der Demokraten an

+++ 20.42 Uhr: Senator Ron Johnson, Republikaner, lobt die Anwälte von Donald Trump. Sie würden die Präsentation der demokratischen Impeachment-Manager „völlig zunichte machen“. Sie hätten deren „verfälschte Fakten“ auseinandergenommen. „Wenn es hier eine Anstiftung gibt, dann begann sie vor vier Jahren [durch die Demokraten], es war erbarmungslos.“

+++ 20.26 Uhr: Van der Veeb behauptet, dass die Tweets von Donald Trump während der Ausschreitungen im Kapitol zur Ruhe aufgerufen hätten. Ein Faktencheck von CNN zeigt: Das stimmt nicht. Seine Mitteilungen „bleibt friedlich“ und „keine Gewalt“ wurden um jeweils 14.38 und 15.13 (Ortszeit) veröffentlicht. Um 14.24 schrieb Trump, dass Vizepräsident Mike Pence nicht den Mut habe, das Richtige für die USA zu tun. Etwa zu dieser Zeit drangen die ersten Randalierer:innen in das Kapitol ein.

+++ 19.55 Uhr: Der nächste Videozusammenschnitt folgt. Er zeigt Demokraten, die ankündigen, „wie die Hölle kämpfen“ zu werden („fight like hell“). Diesen Satz präsentierten die Impeachment-Manager als Beweis gegen Donald Trump. „Heuchelei“, sagt Van der Veen.

+++ 19.40 Uhr: Im Senat sind derzeit nur drei Sitze auf republikanischer Seite frei. Gesten, als die demokratischen Impeachment-Manager ihre Beweise gegen Donald Trump präsentiert hatten, blieben der Sitzung noch fünfzehn Republikaner fern.

Impeachment gegen Donald Trump live: Anwälte werfen Demokraten Heuchelei vor

+++ 19.30 Uhr: Die politische Meinungsfreiheit müsse in jedem Fall geschützt werden, lautet die Verteidigung weiter. Derweil fliegt ein Banner mit der Aufschrift „Convict Trump and lock him up“ („Verurteilt Trump und sperrt ihn ein“) über seinem Golfresort Mar-a-Lago, berichtet „CNN“.

+++ 19.20 Uhr: „Hier geht es nicht darum, dass Demokraten gegen politische Gewalt sind. Es geht den Demokraten nur darum, ihre politischen Gegner zu disqualifizieren“, so Michael van der Veen.

+++ 19.10 Uhr: Trump-Anwalt David Schoen zeigt ein weiteres Video, um auf die vermeintliche Heuchelei der Demokraten hinzuweisen. Es sind gewaltsame Szenen der Black-Lives-Matter-Proteste letzten Sommer zu sehen.

+++ 19.02 Uhr: Die Impeachment-Manager hatten die Rhetorik von Donald Trump kritisiert, insbesondere den Gebrauch des Wortes „kämpfen“. Die Verteidiger von Donald Trump zeigen nun einen Zusammenschnitt, der die Heuchelei der Demokraten belegen soll. Zu sehen, beziehungsweise zu hören, sind teils hochrangige demokratische Politiker:innen, die sich deutlich gegen Trump aussprechen und dazu aufrufen, zu „kämpfen“, darunter US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris. Das Video läuft bereits seit 10 Minuten.

+ Impeachment-Verfahren im Senat: Donald Trump ist nicht dabei. Er wird von seinen Anwälten vertreten. © Drew Angerer/AFP

Impeachment: Verteidigung weist Schuld von Donald Trump – „Politisch motivierte Hexenjagd“

+++ 18.45 Uhr: Impeachment-Prozess, Tag vier. Heute sprechen die Anwälte von Donald Trump. Gleich zu Beginn schiebt Michael van der Veen die Schuld auf linke Demokraten. Die erste Person, die nach den Ausschreitungen im Kapitol verhaftet wurde, sei ein Anführer der Antifa gewesen und gleich wieder freigelassen worden, behauptet er. Die Anklage gegen Donald Trump sei ungerecht und nichts weiter als ein „verfassungswidriger Akt politischer Rache“.

„Dieser entsetzliche Missbrauch unserer Verfassung teilt unsere Nation nur weiter, wenn wir zusammenfinden sollten. Wie bei jeder anderen politisch motivierten Hexenjagd, an denen die Linken teilhaben, hat das Impeachment nichts mit Fakten, Beweisen und den Interessen des amerikanischen Volks zu tun. Der Senat sollte umgehend und entschieden dafür stimmen, es abzulehnen.“

+ Donald Trumps Anwälte Bruce Castor und Michael van der Veen erscheinen zum Impeachment-Prozess im Senat. © Drew Angerer/AFP

Impeachment gegen Donald Trump: Heiko Maas plötzlich Teil der Debatte

+++ 18.23 Uhr: Im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump ist Heiko Maas Teil der Debatte* geworden. Der Bundesaußenminister hatte Trump kurz nach den Ausschreitungen im Kapitol als „geistigen Brandstifter“ bezeichnet. Der „Bild am Sonntag“ sagte er, dass es darum gehe, weitere Szenen wie im Kapitol zu verhindern. Am dritten Prozesstag zitierte Impeachment-Manager Joaquin Castro den Bundesminister im Zusammenhang mit internationalen Reaktionen. Castro verwies auf die verbündeten Nationen der USA und sagte: „Die Welt schaut zu und fragt sich, ob wir der sind, der wir vorgeben zu sein.“

Nach seiner Präsidentschaft habe Donald Trump noch immer gefährlichen Einfluss, hatte Heiko Maas gewarnt. Er würde zwar „aus dem weißen Haus verschwinden, aber nicht aus der amerikanischen Öffentlichkeit.“

Ted Lieu, ebenfalls Impeachment-Manager, warnte derweil vor einem weiteren Aufstand, von Donald Trump angestiftet, sollte der Ex-Präsident nicht verurteilt und vom Amt asgeschlossen werden.

+ Beim Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump ist Bundesaußenminister Heiko Maas Teil der Debatte geworden. © Kay Nietfeld/dpa

Impeachment gegen Donald Trump: Verteidigung wirft Demokraten vor, Gewalt anzustacheln

+++ 14.15 Uhr: Das Anwaltsteam im Einsatz für Donald Trump plant ein verkürztes Plädoyer in Verteidigung des ehemaligen US-Präsidenten. Bruce Castor, der am ersten Verhandlungstag eine fahrige Vorstellung abgeliefert hatte, kündigt an, die ursprünglich geplante Verteidigungsstrategie zu kürzen, „um den Fall schneller abzuschließen“.

Darüber hinaus haben Trumps Anwälte vor, die Demokraten in die Pflicht zu nehmen. Diese, so will das Verteidigungsteam des ehemaligen Präsidenten argumentieren, würden die Gewalt im Lande weiter anstacheln, indem sie die Menschen in ihren eigenen Reden und mit den im Prozess vorgebrachten Beweisen und Videos aufwiegeln. Die Strategie soll auf einen „Schlussstrich im Sinne des inneren Friedens“ der USA ausgerichtet sein. Jener Frieden, so wollen es Trumps Anwälte darstellen, ist nur zu erreichen, wenn die „Wunden verheilen.“ Dies sei nur möglich, wenn Donald Trump freigesprochen werde.

+ Das US-Kapitol ist seit der Attacke vom 6. Januar schwer gesichert. Donald Trump muss sich dem Vorwurf stellen, für den Angriff verantwortlich zu sein. © Jose Luis Magana/dpa

Impeachment gegen Donald Trump: Verteidigung spricht sich mit Senatoren der Republikaner ab

Erstmeldung von Freitag, 12.02.2021, 11.41 Uhr: Washington D.C. – Um das nachträgliche Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump zum Erfolg zu führen, müssen die House Managers, die Vertreterinnen und Vertreter der Anklage aus den Reihen der demokratischen Mitglieder des Repräsentantenhauses, 17 Senatoren der Republikaner davon überzeugen, von ihrer Parteilinie abzuweichen.

Um dieses nahezu aussichtslose Ziel zu erreichen, setzten die Anklagevertreter zuletzt auf eindringliche Worte an die republikanischen Parlamentsabgeordneten.

Donald Trump: Manager Joe Neguse appelliert an Republikaner, Ex-Präsident zu verurteilen

Manager Joe Neguse schloss seine Ansprache an die Senatorinnen und Senatoren mit den Worten: „Die Beweislage ist klar. Wir haben Ihnen Statements vorgelegt und Videos gezeigt, die beweisen, dass Donald Trump zum Aufstand angestachelt hat. Einen Aufstand, den nur er alleine hätte beenden können. Und der Fakt, dass er ihn nicht beendet hat, der Fakt, dass er einen gesetzlosen Angriff angestachelt und seine Pflicht verletzt hat, uns davor zu schützen, der Fakt, dass er den Mob tatsächlich weiter aufgehetzt hat, der seinen Vizepräsident angegriffen hat und in diesem Kapitol lynchen wollte, macht eine Verurteilung und Disqualifikation für zukünftige Ämter mehr als erforderlich.“

Neguse fügte hinzu: „Wir fordern Sie demütig dazu auf, Präsident Trump für ein Verbrechen zu verurteilen, dem er sich auf überwältigende Weise schuldig gemacht hat. Denn wenn sie es nicht tun, wenn wir so tun, als ob das nie passiert wäre - oder schlimmer, wenn wir es unbeantwortet lassen und ihn davonkommen lassen, wer kann dann noch sagen, dass das nicht wieder passieren wird?“

Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump: Republikaner berufen sich auf Illegitimität des Prozesses

Doch so klar die Beweislage auch sein mag, so deutlich die Aussagen der Randalierer, die sich auf einen „Befehl“ ihres Präsidenten beriefen, so verstörend die Videos aus dem Kapitol, welche die Vertreterinnen und Vertreter der Anklage gegen Donald Trump hervorbrachten: Die Senatorinnen und Senatoren der Republikaner berufen sich im Impeachment weiterhin auf das Argument, eine nachträgliche Verurteilung sei nicht rechtsmäßig. 15 von ihnen nahmen erst gar nicht an der Beweisführung der Anklage teil und verließen den Sitzungssaal.

Jamie Raskin, Mitglied des Repräsentantenhauses, Demokrat* und Chefvertreter der Anklage, nahm diese Republikaner dafür in die Pflicht: „Der Senat hat bereits am Dienstag entschieden, dass der Senat* für diesen vom Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten vorgelegten Amtsenthebungsfall verfassungsrechtlich zuständig ist. Wir haben diese Frage der Zuständigkeit der Verfassung abschließend geklärt. Es ist entschieden. Es wurde bereits abgestimmt. Dies ist ein Prozess über die Fakten dessen, was passiert ist.“

Impeachment von Donald Trump: Jetzt ist seine Verteidigung am Zug

Nun ist die Verteidigung des ehemaligen Präsidenten am Zug, über die Donald Trump am ersten Tag des Verfahrens ob ihrer fahrig wirkenden Versuche, den Senat von der Unvereinbarkeit des Verfahrens mit der Verfassung zu überzeugen gezürnt haben soll. Bruce Castor und David Schoen haben bereits angekündigt, sich diesmal kurz halten zu wollen. Es wird allgemein erwartet, dass beide nicht einmal versuchen werden, die inhaltlichen Vorwürfe gegen Donald Trump zu entkräften und weiterhin das Argument der angeblich nicht gegebenen Legalität des Prozesses als solchem gegen das Impeachment ins Feld führen.

Besonders bemerkenswert ist eine Szene, die sich mitten während der Darlegung der Anklagepunkte durch die House Managers nur wenige Meter entfernt im Kapitol abspielte. Die republikanischen Senatoren Ted Cruz (Texas), Lindsey Graham (South Carolina) und Mike Lee (Utah), allesamt als loyale Fürsprecher für Donald Trump bekannt, wurden dabei beobachtet, wie sie sich gemeinsam mit Trumps Anwälten in einen Nebenraum im Kapitol zurückzogen.

Republikanische Senatoren besprechen Verteidigungsstrategie mit Anwälten von Donald Trump

Das ist deswegen pikant, da die Senatoren qua Amt am Ende des Prozesses darüber entscheiden, ob es zur nachträglichen Amtsenthebung gegen Donald Trump kommt - oder eben nicht. Sollten die drei Senatoren die Verteidigungsstrategie mit den Anwälten besprochen haben, gliche das de facto einer Absprache zwischen Verteidigung und Jury.

David Schoen beschwichtigte umgehend. Die „drei sehr freundlichen Kerle“ haben sich nur vergewissern wollen, dass die Verteidigung Donald Trumps angemessen vorbereitet vertreten werde. Außerdem hätten sie sich im Vorfeld der Darlegungen der Verteidigung „mit dem Verfahren vertraut“ machen wollen.

Senator Ted Cruz zum Amtsenthebungsverfahren: „Glasklar“, dass Donald Trump freigesprochen wird

Senator Ted Cruz* hingegen nannte das Treffen mit Donald Trumps Verteidigungsteam „eine Gelegenheit, um unsere Gedanken“ über deren rechtliche Strategie im Impeachment-Verfahren auszutauschen. Die Frage, ob er jetzt mit der rechtlichen Strategie des Trump-Teams vertraut sei, beantwortete Cruz mit den Worten: „Ich denke, das Endergebnis dieses Amtsenthebungsverfahrens ist für alle glasklar. Donald Trump wird freigesprochen.“ (Mirko Schmid) *Fr.de und Merkur.de sind Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

