Botschafter mit höhnischer Tirade - jetzt reagiert Trump: „Sind keine großen Fans dieses Mannes“

Diplomatie ist auch die Kunst der Höflichkeit. Aber nicht hinter den Kulissen: Nach Donald Trumps Besuch in Europa hat der britische US-Botschafter ein außergewöhnliches Briefing verfasst.

Update vom 8. Juli 2019: US-Präsident Donald Trump hat nach dem Bekanntwerden geheimer Berichte über die Regierung in Washington dem britischen Botschafter in den USA, Kim Darroch, einen Fehltritt bescheinigt. „Der Botschafter hat dem Vereinigten Königreich nicht gut gedient“, sagte Trump am Sonntag vor Journalisten im Bundesstaat New Jersey. „Wir sind keine großen Fans dieses Mannes“, schob der US-Präsident hinterher.

Die britische Zeitung „Mail on Sunday“ hatte aus geheimen Memos des Botschafters zitiert. Darin wird die Regierung Trumps als „unfähig“ bezeichnet. Der US-Präsident strahle Unsicherheit aus und agiere ungeschickt, schrieb Darroch.

Ursprungsmeldung: Botschafter verfasst nach Besuch höhnische Tirade gegen Trump

London/Washington - Historisch betrachtet verbinden die USA und Großbritannien besondere Bande - auch in den vergangenen Jahrzehnten waren die beiden Staaten stets enge Verbündete, auch bei militärischen Interventionen. Doch eine wenig schmeichelhafte Einschätzung eines ranghohen britischen Diplomaten über US-Präsident Donald Trump könnte nun für Verstimmungen sorgen. Ein durchgesickerter Vermerk des UK-Botschafters in den Vereinigten Staaten hat es in sich.

Der britische Botschafter in den USA hat US-Präsident Donald Trump und dessen Regierung einem Pressebericht zufolge in internen Mitteilungen als "inkompetent" und "einzigartig dysfunktional" bezeichnet. Wie die britische Zeitung Mail on Sunday berichtete, erklärte Botschafter Kim Darroch in geheimen Briefings an das Außenministerium in London, dass die Trump-Präsidentschaft "abstürzen" und "schmachvoll enden" werde.

Trump kassiert Botschafter-Schelte: Dysfunktional, unberechenbar, gespalten, plump, ungeschickt

"Wir gehen nicht wirklich davon aus, dass diese Regierung normaler wird; weniger dysfunktional; weniger unberechenbar; weniger gespalten; weniger diplomatisch plump und ungeschickt", schrieb Darroch demnach in einer Depesche.

US-Präsident Trump, der im vergangenen Monat von Königin Elizabeth II. empfangen worden war, wird dem Bericht zufolge als "unsicher" und "inkompetent" beschrieben. In einer Depesche im Anschluss an den umstrittenen Staatsbesuch in Großbritannien heißt es, Trumps Team sei "geblendet" von dem Besuch. Der Botschafter warnte demnach jedoch davor, dass Großbritannien nicht "die Blume des Monats" bleiben werde, weil "das immer noch das Land des America First" sei.

Trump unter Beschuss: Britisches Außenministerium bestreitet Botschafter-Vorwürfe nicht

Darroch gilt als einer der erfahrensten britischen Diplomaten und trat seinen Posten in Washington im Januar 2016 an. Bereits bei Trumps Aufenthalt in London wollen Beobachter einen Seitenhieb der Queen gegen den US-Präsidenten bemerkt haben.

Das britische Außenministerium stellte die Echtheit der Vermerke nicht in Frage. "Die britische Öffentlichkeit erwartet von unseren Botschaftern, dass sie Minister mit einer aufrichtigen, ungeschminkten Einschätzung der Politik in ihrem Land versorgen", sagte eine Ministeriumssprecherin. "Ihre Sichtweisen sind nicht notwendigerweise die Sichtweisen der Minister oder der Regierung", sagte sie und ergänzte: "Wir bezahlen sie dafür, dass sie ehrlich sind." Laut Mail on Sunday wurden die Depeschen vermutlich von einem Mitglied des britischen Beamtenapparats durchgestochen.

Zuletzt war es Trumps Gattin Melania, die bei einem öffentlichen Auftritt für einen kleinen Eklat sorgte. Trump selbst hatte sich für den US-Nationalfeiertag am 4. Juli ein ungewöhnliches Prozedere ausgedacht - das auch auf Kritik stieß. Der US-Präsident befindet sich bereits mitten im Wahlkampf. Und spart dabei selbst nicht mit harten Worten gegen die Konkurrenz.

AFP/fn/dpa