Kommentar: Teuflische Hilflosigkeit

Selbstverständlich ist Vandalismus eine Straftat, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Aber die Meldung, dass ein Mann in Hollywood eine Spitzhacke aus einem Gitarrenkoffer gezückt und damit Donald Trumps „Walk of Fame Star“ zu sternenstaubwinzigen Steinsplittern zerhauen hat, stellt doch die eigene moralische Integrität in Frage. Erste Reaktion: höhöhöhö. Zweite: Oh Mist, so sollte ich nicht denken. Dritte: höhöhöhö.

Der Zweck heiligt nicht die Mittel, aber wer mit Menschenverstand Werkeln, Wirken und den gelegentlichen Wahnsinn des US-Präsidenten beobachtet, der möchte mitunter die Spitzhacke auspacken.

„Das Motiv war zunächst unklar“ heißt es von der Polizei. Nun, da gibt es ja Möglichkeiten. Zum Beispiel Migrationspolitik und Frauenverachtung. Aus diesem Grund zertrümmerte 2016 ein als Bauarbeiter verkleideter Mann den Stern mit einem Vorschlaghammer. Aktuelle Anlässe wären etwa Versprecher über Russland-Einmischungen. Oder Atomraketen-Spielchen. Ein Blick in Trumps tägliche Twitter-Diarrhö genügt bereits für spontane Spitzhacken-Gelüste.

Vielleicht ist es bloß menschlich, auf Hilflosigkeit angesichts der Mächtigen mit Wut zu reagieren. Und dieser Tage fällt es schwer, ein geeignetes Ventil zu finden für den aufgetürmten Zorn über diesen Typen, der aus egomanischen Ergüssen heraus über das Schicksal von Millionen entscheidet. Schmunzeln über Sachbeschädigung ist da sicherlich noch eines der ungefährlichsten. In Ordnung ist das natürlich trotzdem nicht, liebes Teufelchen.

