„Erbärmlich“: Tweet von CDU-Vizechefin Klöckner erzürnt SPD

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering verkündete am Dienstag seinen Rücktritt wegen einer Krebserkrankung. In der SPD zieht das eine Personalrochade nach sich. Ein Tweet dazu von CDU-Vizechefin Julia Klöckner sorgt nun für Furore im Netz.

Mainz – Am Dienstag verkündete Erwin Sellering von der SPD, der Ministerpäsident von Mecklenburg-Vorpommern, dass er von allen seinen Ämtern zurücktritt. Als Grund nannte der SPD-Politiker eine Lymphdrüsen-Krebserkrankung, die völlig überraschend festgestellt wurde. Als seine Nachfolgerin – sowohl als Regierungschefin als auch als SPD-Landesparteichefin – schlug der 67-Jährige Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig vor. Die 43-Jährige ist mittlerweile offiziell als Ministerpräsidentin nominiert. Abgesehen davon folgt auf Sellerings Rücktritt laut tagesschau.de eine größere Personalrochade: Den Posten der Familienministerin übernimmt Katarina Barley, bisherige Generalsekretärin der SPD. Als neuer Generalsekräter wird Fraktionsvize Hubertus Heil den Wahlkampf der Sozialdemokraten leiten.

Diesen Wechsel nimmt CDU-Vizechefin Julia Klöckner zum Anlass, die Oppositionspartei auf Twitter zu kritisieren. In dem sozialen Netzwerk fragt die Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz provokant: „Rechnet sich Herr Schulz mit neuem Generalsekretär mehr Chancen aus?“und stichelt: „Wer lässt vier Monate vor der Wahl schon seine Generalsekretärin gehen“.

Rechnet sich Herr Schulz mit neuem Generalsekretär mehr Chancen aus? Wer lässt vier Monate vor der Wahl schon seine Generalsekretärin gehen https://t.co/X5P6onEQQd — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 30. Mai 2017

Dieser Kommentar zur SPD-Rochade ist eine Watschn für die Partei, die seit mehreren Wochen in Folge in den Umfragen zurückgefallen ist und gerade nur noch auf 25 Prozent kommt. In der Fraktion löste Klöckners Frage einen wahren Tweet-Sturm aus, in dem die Sozialdemokraten zeigen, was sie von Klöckners Äußerung halten.

Benedikt Oster, SPD-Politiker im Landtag von Rheinland-Pfalz, brachte seine Meinung in einem Wort auf den Punkt:

Beschämend dieser Kommentar — Benedikt Oster (@Beneoster) 30. Mai 2017

Die SPD auf Twitter sieht Klöckners Tweet als Grund, warum sie die Wahl in Rheinland-Pfalz nicht gewonnen hat.

Hier der beste Grund, warum Frau #Klöckner die Wahl so grandios vergeigt hat. Schockierend. Der Mann hat #Krebs. #Sellering — Deine SPD (@Deine_SPD) 30. Mai 2017

Auch der Landes- und Fraktionsvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein äußerte sich:

Wenn der Anstand völlig abhanden gekommen ist, macht man solche Kommentare wie Frau Klöckner. https://t.co/IWUxWKniFy — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 30. Mai 2017

Juso-Kreisvorsitzender Julian Seiferth reagierte entgeistert:

Ein SPD-Politiker erkrankt schwer und muss von seinen Ämtern zurücktreten. @CDU packt christliche Nächstenliebe aus. https://t.co/Bm1LwMz7tl — Julian Seiferth (@julianseiferth) 30. Mai 2017

SPD-Staatssekretär Ulrich Kelber schloss sich den Stimmen seiner Partei an und nannte Klöckners Fragen „erbärmlich“.

Wie erbärmlich. Noch nicht einmal eine Krebserkrankung lässt @JuliaKloeckner in ihrem Stil innehalten https://t.co/PoSIpF3PHe — Ulrich Kelber (@UlrichKelber) 30. Mai 2017

Doch auch viele andere Twitterer zeigen sich empört über die Meldung der CDU-Politikerin:

Witze auf Kosten Krebskranker? Sie sind armselig! — Juergen (@jnievele) 30. Mai 2017

Ihre Anteilnahme macht dem C in CDU mal wieder alle Ehre — FJ Blank (@fj_blank) 30. Mai 2017

Wahlkampf auf Kosten eines Krebskranken. Das müssen diese "christlichen Werte" & "Leitkultur" sein von denen immer gesprochen wird.Ekelhaft! — Hayco (@preciosa304) 30. Mai 2017

Hut ab, Frau Klöckner... es geht halt immer noch ein bisschen peinlicher und beschämender... — Carsten Drees (@casi242) 30. Mai 2017

Sowas kann man twittern, ist dann halt scheiße. — Sönke Gorgos (@kingscrossed) 30. Mai 2017

Haben Sie kein Interesse, diesen Tweet mal klarzustellen? Rät Ihnen nicht mal Ihr PR-Mensch dazu?



Das sind also diese konservativen Werte. — Daniel Wiemer (@rubbersoul20) 30. Mai 2017

nach einer Stunde immer noch nicht gemerkt, dass Sie sich richtig Scheiße verhalten haben?Oder fehlt die innere Größe für ne Entschuldigung? — Thomas Rindt (@rintho) 30. Mai 2017

Viele Nutzer fordern von Klöckner eine Entschuldigung ein. Die CDU-Politikerin hat zu den Kommentaren bislang keine Stellung genommen, der Tweet ist nach wie vor auf ihrer Twitter-Seite zu finden.

mh