Ergebnisse der Landtagswahl Brandenburg: Direktmandate, Sitzverteilung, Gewinne und Verluste

Die Ergebnisse der Landtagswahl 2019 in Brandenburg können Sie in unterschiedlichen Info-Grafiken ansehen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl in Brandenburg 2019 im Detail: Die Direktmandate der Parteien, Gewinne und Verluste sowie die Sitzverteilung im Landtag.

Potsdam - Die Ergebnisse der Landtagswahl 2019 in Brandenburg entscheiden darüber, wer das Bundesland für die nächsten fünf Jahre regieren darf. In den interaktiven Grafiken zeigen wir Ihnen die Ergebnisse in allen Details. Dazu gehören nicht nur die Prozentwerte der Parteien und die neue Sitzverteilung im Parlament, sondern auch die Gewinne und Verluste im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl. Mit dem Koalitionsrechner können sie prüfen, welche Parteien-Bündnisse nach der Landtagswahl in Brandenburg eine Mehrheit hätten, um die nächste Landesregierung zu stellen.

Bereits am Wahlabend werden die Grafiken fortlaufend mit den aktuellen Daten befüllt. Bis das amtliche Endergebnis feststeht, können Sie die Entwicklung der Ergebnisse live verfolgen.

Landtagswahl in Brandenburg 2019: Ergebnisse für Gesamtstimmen und Direktmandate

Auch auf lokaler Ebene stellen wir Ergebnisse der Brandenburg-Wahl 2019 für Sie bereit. Sie können für jeden Wahlkreis die Ergebnisse von Erst- und Zweitstimme aufrufen, sobald die amtlichen Ergebnisse aus den Regionen feststehen. So erfahren Sie genau, wo die Parteien ihre Direktmandate in Brandenburg geholt haben und wie viel Prozent der Stimme auf welche Partei entfallen sind. Die Übersicht über die Wahlkreise finden Sie unterhalb der Info-Grafiken zu landesweiten Ergebnissen.

Alle aktuellen Ergebnisse, Reaktionen und wichtigen Meldungen erhalten Sie am Sonntag in unserem Live-Ticker zur Landtagswahl in Brandenburg.

Die interaktiven Grafiken enthalten die jeweils aktuellsten Daten zur Landtagswahl in Brandenburg. Bis die Ansicht vollständig geladen ist, kann es deshalb einige Sekunden dauern.

Direktmandate in Brandenburg: So haben die Regionen gewählt

In der folgenden Karte können Sie einen Wahlkreis auswählen, indem Sie ihn direkt anklicken. Alternativ können Sie auch die Suchfunktion über der Karte nutzen und den Wahlkreis nach seinem Namen auswählen: Ein Klick auf den Pfeil öffnet eine alphabetische Liste aller Wahlkreise im Bundesland Brandenburg, aus der Sie Ihre Auswahl treffen können. Anschließend zeigt die Karte die dortigen Wahlergebnisse, aus denen auch die Direktmandate der Parteien in Brandenburg hervorgehen an.

Prozentuale Stimmenverteilung bei der Brandenburg-Wahl 2019

Gewinne und Verluste bei der Landtagswahl in Brandenburg

Sitzverteilung im Landtag von Brandenburg

Welche Koalitionen sind laut Ergebnis der Landtagswahl in Brandenburg möglich?