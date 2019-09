Wahl-Beben in Sachsen: „ZDF-heute-show“ macht fiesen Witz auf Kosten der SPD

Nach der Landtagswahl 2019 in Sachsen: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Die CDU feiert Retter Kretschmer. Alle Ereignisse im Live-Ticker.

Am Sonntag, 1. September wurde in Sachsen und Brandenburg der Landtag gewählt.

Die CDU ist als Wahlsieger aus dem Abend hervorgegangen - muss jedoch mit starken Einbußen leben.

Die SPD ist auf ein historisches Tief abgesunken.

Die Koalitionsverhandlungen könnten kompliziert werden.

Und der Wahl-Gau droht: Die AfD hat eine Klage angekündigt. Die Partei will nach der Kürzung ihrer Landesliste Neuwahlen (19.25 Uhr).

Ex-AfD-Frau Petry hat nur 2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können (23.31 Uhr).

Auch in Brandenburg wurde am Sonntag gewählt - hier geht es zum Live-Ticker.

>>> Aktualisieren <<<

12.50 Uhr: Das schwache Abschneiden der SPD in Sachsen ist äußerst bitter für die Sozialdemokraten. Auch die Große Koalition in Berlin ist nicht begeistert von der Wahlschlappe im Osten. Ein gefundenes Fressen ist die Pleite aber für die deutschen Satire-Magazine. Die ZDF-Heute-Show ließ es sich nicht nehmen, einen fiesen Witz auf Kosten der Roten zu machen. In einem Post auf Facebook schreiben sie: „Überraschung in Sachsen: Unbekannte Kleinpartei ‚SPD‘ fährt gutes, einstelliges Ergebnis ein.“

SPD-Chefin Manuela Schwesig mahnt weitere konkrete Projekte der Koalition im Bund

12.33 Uhr: Die kommissarische SPD-Chefin Manuela Schwesig hat als Konsequenz aus den Wahlerfolgen der AfD in Brandenburg und Sachsen weitere konkrete Projekte der Koalition im Bund angemahnt. „Von gestern lernen wir, dass es nicht reicht, die Wahlergebnisse der AfD zu beklagen, sondern wir müssen viel vor Ort sein und wir müssen jetzt liefern“, sagte Schwesig am Montag in Berlin. Von der Union erwarte sie, dass sich die Koalition jetzt schnell im Streit um die geplante Grundrente einige. CSU-Chef Markus Söder dürfe „diese wichtige soziale Frage“ nicht als Wahlgeschenk schlechtreden.

Merz zu AfD-Erfolg im Osten: Massives Problem in ganz Deutschland

11.31 Uhr: Der ehemalige Unionsfraktionschefs Friedrich Merz feiert die Wahl als Erfolg der Sachsen-CDU: „Das ist ein reines Wahlergebnis von Michael Kretschmer.“ Der Ministerpräsident habe in den letzten Wochen einen Umschwung in dem Bundesland geschafft, und zwar aufgrund seines „unermüdlichen Einsatzes“ und seines „unglaublichen Engagement“. Er fügte hinzu, er habe selten in den letzten Jahrzehnten einen so engagierten Wahlkampf erlebt, wie den Kretschmers und seines Teams.

10.53 Uhr: Nach der Landtagswahl in Sachsen erwartet Grünen-Chef Robert Habeck, der im Übrigen am heutigen Montag seinen 50. Geburtstag feiert, Entgegenkommen von der CDU in Sachsen in Gesprächen über eine Koalition. Damit diese zu einem „guten Ergebnis“ kämen, werde die CDU „einige Aussagen kassieren müssen“ und Lehren aus dem Wahlergebnis ziehen, sagte Habeck am Montag in Berlin. Die CDU in Sachsen und die SPD seien mit „Leihstimmen“ gewählt worden. Ihr Ergebnis sei „keine eigene Kraft“ und keine Bestätigung der bisherigen Regierungslinie, sagte Habeck.

Die Grünen hatten in beiden Ländern am Sonntag etwas schwächer abgeschnitten als Umfragen zuvor erwarten ließen, die SPD in Brandenburg und die CDU in Sachsen dagegen besser.

Für die Koalition von Union und SPD im Bund erwartet Habeck „gar keine“ Auswirkungen. „Das Ergebnis ist nun so, dass alle gewinnen und verlieren“, sagte er. „Das wird auf Unentschieden hinauslaufen und gar nichts passiert, die große Koalition wurstelt sich weiter durch.“

9.45 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat nach den CDU-Verlusten und den starken AfD-Gewinnen bei der Landtagswahl gefordert, intensiv um die Wähler der Rechtspopulisten zu werben. „Wir verzichten auf überhaupt keine Wählerstimme“, sagte Kretschmer am Montag vor Sitzungen der CDU-Spitze in Berlin zur Aufarbeitung der Wahlergebnisse in Sachsen und Brandenburg auf die Frage, ob die CDU auf Dauer auf ein Viertel der Wählerstimmen verzichten könne. Zugleich verlangte er von der Bundespolitik mehr Einsatz für Selbstständige und eine bessere Balance zwischen Freiheit, staatlicher Regulierung und Abgabenlast.

Kretschmer betonte nun, er habe immer gesagt, er sei der Ministerpräsident aller Sachsen, „ich mache nur nicht alles mit“. Es gebe eine Filterblase im Internet und eine sich verstärkende Meinungsmacht. „Gegen die hilft nur das unmittelbare Gespräch, das unmittelbare Erleben. Deswegen: Ran an die Gespräche. Dahin gehen, wo es wehtut.“ In fünf Jahren Regierungszeit werde die CDU nun viel besser zeigen können, dass das, was man sich vorgenommen habe, in der Praxis wirke und erreichbar sei. Der Wahlausgang sei eine glückliche Fügung für Sachsen. „Man spürt: Vertrauen ist zurückgekommen.“ Für Deutschland bedeute das: „Wir dürfen auf keinen Fall aufhören, richtig nah an den Menschen zu sein.“

Er habe nach den Gespräche im Wahlkampf „einen ganz unmittelbaren Eindruck, wo es klemmt“, sagte Kretschmer. Es müsse viel mehr für Selbstständige getan werden, für jene, die dieses Land führen. Es werde viel über Bürokratie geklagt, „aber im Grunde ist es ein übergreifender Staat, der viel zu viel im Detail klären will und regeln will. Das ertragen die Menschen zunehmend weniger.“ Kretschmer ergänzte: „Da haben wir eine ganze Menge zu tun, darüber werden wir jetzt gleich reden.“

Übrigens: Mit ihren Anmerkungen zur AfD während der Livesendung zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg sorgte eine ARD-Moderatorin für Wirbel. Ein SPD-Politiker kritisierte jetzt scharf. Und: Gauland und Kaubitz reden nach den Landtagswahlen im ZDF. Das Zuhören fällt an einer Stelle aber schwer.

Sachsen-Wahl: Söder: „Das Ergebnis der AfD ist viel zu hoch“

9.24 Uhr: Nach den Erfolgen der AfD bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen fordert CSU-Chef Markus Söder eine bessere Zusammenarbeit der großen Koalition im Bund. „Natürlich kann man jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen. Das Ergebnis der AfD ist viel zu hoch“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor seinem Auftritt auf dem Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg der Deutschen Presse-Agentur. Es sei entscheidend, die Regierungsarbeit in Berlin zu verbessern und Ergebnisse zu liefern. „Daher ergeht der Appell an die SPD, trotz der innerparteilichen Klärungsprozesse konstruktiv in der Klima- und Konjunkturpolitik an Ergebnissen zu arbeiten.“

Söder lobte den Erfolg der CDU in Sachsen, die trotz Verlusten wieder deutlich stärkste Kraft wurde: „Durch den persönlichen Einsatz von Michael Kretschmer hat es am Schluss noch einmal einen klaren Vorsprung für die CDU gegeben.“ Zudem hätten die Wahlen gezeigt, dass der grüne Höhenflug nun abgebremst sei. „Da wachsen die Bäume nicht mehr in den Himmel. Deswegen kann die Union die gesamte Breite als Volkspartei zeigen und klare Orientierung geben.“

Sachsen-Wahl: Internationale Pressestimmen zur Wahl im Osten

9.12 Uhr: Auch die internationalen Medien beschäftigen sich mit den Wahlen in Sachsen und Brandenburg. Wir haben einige Stimmen zusammengefasst :

„Neue Zürcher Zeitung“: „Dieser Wahlsonntag macht einmal mehr deutlich, dass die AfD so schnell nicht wieder verschwindet. Eine Wahlparole wie „Vollende die Wende“, dreißig Jahre nach dem Mauerfall, mag auf die meisten Deutschen verstörend wirken. Im Osten trifft die Partei damit das Empfinden einer großen Bevölkerungsschicht.“

„The Telegraph“: „Es war am Sonntag eine Erleichterung für Angela Merkel, als es der nationalistischen Partei Alternative für Deutschland nicht gelang, den weithin vorausgesagten Durchbruch bei wichtigen Landtagswahlen zu schaffen. Die AfD hat zwar bei den Wahlen in zwei Bundesländern im einst kommunistischen Osten erhebliche Zugewinne gemacht, kam jedoch angesichts eines späten Aufbäumens der etablierten Parteien nicht auf den ersten Platz. (...) Das Ergebnis wird den unmittelbaren Druck auf Merkel und ihre Nachfolgerin als CDU-Vorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer, die bislang ein schwieriges erstes Jahr im Amt durchgemacht hat, etwas verringern.“

„The Guardian“: „Die einwanderungsfeindliche Alternative für Deutschland hat am Sonntag bei zwei wichtigen Landtagswahlen starke Zugewinne erreicht und ihre Unterstützung erheblich ausgeweitet, die etablierten Parteien jedoch nicht gestürzt. Aber der scharfe Rechtsruck in Sachsen und Brandenburg - die AfD wurde in beiden Bundesländern zweitstärkste Kraft - ist ein Schlag für Angela Merkels Koalition aus Christdemokraten und Sozialdemokraten. Beide Parteien haben Tausende von Wählern an die AfD verloren. Zudem war die AfD in der Lage, Hunderttausende zu mobilisieren, die zuvor nie zur Wahlen gingen, wie erste Analysen zeigen.“

De Telegraaf (Niederlande): Doppelte Ohrfeige für die instabile deutsche Koalition.

Der Standard (Österreich): Deutsche Landtagswahlen: Viel Frust im Osten. Weil der Jubel gar so laut war bei der AfD am Sonntag, sei vorab eines erwähnt: Richtig - viele Menschen haben die Partei gewählt. Die große Mehrheit der Wählerinnen und Wähler aber tat dies nicht.

La Repubblica (Italien): Es ist ein Schock, aber nicht das Erdbeben, das alle fürchteten. Ein Überholen der AfD konnte verhindert werden.

Nach Wahl-Beben in Sachsen: AKK lehnt Bündnis mit AfD kategorisch ab

7.45 Uhr: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schließt auch nach den AfD-Erfolgen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg eine Annäherung an die Rechtspopulisten aus. "Ja, die CDU könne bei der Abgrenzung zur AfD bleiben, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Das sei so festgelegt, das habe auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Wahlkampf deutlich gemacht. Sie sei überzeugt, dass viele Menschen genau deshalb CDU gewählt hätten.

Kramp-Karrenbauer schrieb den Wahlsieg der CDU bei der Wahl in Sachsen vor allem Regierungschef Kretschmer zu. Ihm sei das Ergebnis dort zu verdanken, sagte die CDU-Bundesvorsitzende. Er habe den Umschwung vorangetrieben. Das schlechte Abschneiden der Union in Brandenburg erklärte sie damit, dass die CDU in der Auseinandersetzung zwischen dem SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und der AfD um den Wahlsieg nicht mehr durchgedrungen sei.

Angesichts der Stimmenverluste der CDU bei beiden Wahlen räumte die Parteichefin auch eigene Versäumnisse ein. Die CDU sei in den vergangenen Monaten über manche Hürden "nicht so elegant" gegangen, "auch ich persönlich".

AfD neue Regionalpartei im Osten

07.18 Uhr: Die AfD ist nach Ansicht des Parteienforschers Jürgen W. Falter nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen die neue Regionalpartei Ost. „Die AfD hat die Linke als eigentliche Regionalpartei Ost abgelöst“, sagte der Wissenschaftler von der Universität Mainz der „Passauer Neuen Presse“ (Montag). Die AfD ziehe die Proteststimmen auf sich und habe die unzufriedenen Wähler für sich gewonnen. „Das sind nicht nur überzeugte AfD-Wähler, sondern auch solche, die den anderen einen Denkzettel geben wollen.“

In Sachsen kam die AfD bei der Landtagswahl am Sonntag auf 27,5 Prozent der Stimmen, in Brandenburg auf 23,5 Prozent. In allen ostdeutschen Ländern hat sich die AfD damit auf den zweiten Platz geschoben - außer in Thüringen, wo am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt wird. Dort ist sie in den Umfragen aktuell drittstärkste Kraft hinter den regierenden Linken und der CDU.

5.42 Uhr: CDU-Vize Thomas Strobl hat den klaren Abgrenzungskurs des sächsischen Regierungschefs Michael Kretschmer (CDU) zu AfD und Linkspartei als Vorbild für die Gesamtpartei gelobt. Gegenüber rechts- und linksextremen Erscheinungen müsse in der Demokratie eine klare Kante gezeigt werden, wie dies Kretschmer für die Sachsen-Union getan habe, sagte Strobl der Deutschen Welle in Berlin. Die CDU müsse „eindeutig und klar sagen: Mit den Leuten von der AfD gibt es nichts - also keine Koalition, keine Kooperation, keinerlei Zusammenwirken. Diese Klarheit ist notwendig.“

Beobachter schlägt nach Sachsen-Wahl Alarm: Wahlsonntag wird „AfD neuen Aufwind verleihen“

5.40 Uhr: Die massiven Stimmengewinne für die AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg sind nach Einschätzung der Amadeu-Antonio-Stiftung ein Alarmsignal. „Ein erheblicher Teil der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern hat zu wenig Vertrauen in das politische System“, erklärte Geschäftsführer Timo Reinfrank. „Das Demokratiemisstrauen vieler Menschen hat in der AfD eine parteipolitische Heimat gefunden. Die Rechtsradikalen werden nicht trotz, sondern wegen ihrer demokratiefeindlichen Positionen gewählt.“

Der Wahlsonntag werde der AfD neuen Aufwind verleihen und stärke den „rechtsextremen Flügel der Partei“, meinte Reinfrank. „Die demokratischen Parteien haben zu lange versäumt, sich mit den Umbrüchen nach der Wende auseinanderzusetzen und entschlossen für demokratische Kultur zu werben“, fügte er hinzu. „Sie sollten gemeinsam mit der Zivilgesellschaft eine Demokratie- und Beteiligungsoffensive starten, um das Vertrauen in die Demokratie zurückzugewinnen und eine weitere Verankerung von Rechtsradikalen aufzuhalten.“ Nötig sei etwa der Ausbau schulischer und außerschulischer politischer Bildung.

5.33 Uhr: Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping, die sich mit Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius um den SPD-Vorsitz bewirbt, hat bei der Landtagswahl in ihrem Wahlkreis nur Platz drei belegt. Köpping erzielte bei der Wahl am Sonntag 16,5 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis „Leipzig Land 2“. Wahlkreis-Gewinner wurde Oliver Fritzsche. Der CDU-Politiker holte das Direktmandat mit 33 Prozent der Stimmen.

+ Petra Köpping hat in ihrem Wahlreis lediglich Rang drei belegt. © dpa / Hendrik Schmidt

Landtagswahl 2019 in Sachsen: Vorläufiges Ergebnis da - SPD auf historischem Tiefstand

5.12 Uhr: Am frühen Montagmorgen hat die Landeswahlleitung bei der Berechnung des vorläufigen Ergebnisses minimale Abweichungen festgestellt. Die CDU liegt weiter klar vor der AfD, die SPD stürzt auf einen historischen Tiefstand ab. Die aktuellen Prognosen können Sie hier verfolgen.

0.36 Uhr: Gewissheit gibt es nun mit Blick auf die Landtagsbesetzung der AfD: Da sieben in den Wahlkreisen siegreiche Direktkandidaten nicht unter den ersten 30 Bewerbern auf der Landesliste stehen, kann die Partei insgesamt 37 Abgeordnete in das Parlament entsenden. Das entspricht auch ihrem Anspruch auf Landtagssitze nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis - wenn auch eher zufällig. Im Raum steht allerdings weiter die Drohung der AfD mit einer Klage auf Neuwahlen.

Das vorläufige Endergebnis der fünf Landtagsparteien im Überblick: CDU 32,1% (- 7,3) | AfD 27,5% (+ 17,8) | Linke 10,4% (-8,5) | Grüne 8,6% (+ 2,9) | SPD 7,7% (-4,7)

Mit dieser Erkenntnis verabschieden wir uns aus dem Landtagswahl-Ticker für Sachsen - ab 5.00 Uhr nimmt die Ippen-Digital-Zentralredaktion die Berichterstattung wieder auf; bis dahin dürfte das amtliche Endergebnis vorliegen.

Landtagswahl Sachsen: Rätselraten um AfD-Landtagsbesetzung - Ergebnisse dürften Parteien noch länger beschäftigen

0.28 Uhr: Der Wahlabend in Dresden neigt sich dem Ende entgegen. Aber es bleiben einige Fragen offen. Unter normalen Umständen bliebe eigentlich nur zu klären, ob sich CDU, Grüne und SPD auf eine Dreier-Koalition einigen können.

Die Kürzung der AfD-Landesliste durch den Landeswahlausschuss jedoch verkompliziert den weiteren Fortgang erheblich. Einerseits bleibt wohl noch abzuwarten, wieviele Sitze die Partei schlussendlich erhält - zunächst war von 30 Listenmandaten und vier weiteren Sitzen durch nicht auf der Liste vertretene Direktkandidaten auszugehen. Die finale Zahl könnte entscheidend für die Bündnisoptionen im Landtag werden. Zugleich droht die AfD damit, sich Neuwahlen zu erklagen. Womöglich bleibt die Sachsen-Wahl des September 2019 letztlich also reine Makulatur.

Interessant wird zugleich aber auch, wie die Bundesparteien auf die Ergebnisse reagieren. CDU und SPD erlebten in Sachsen und Brandenburg je eine herbe Schlappe und ein vergleichsweise tröstliches Ergebnis. Die AfD errang einerseits einen lange Jahre undenkbaren Zuspruch - verpasste zugleich aber auch in beiden Ländern den Sprung an die Spitze des Parteienrankings. Und just den hatten sich die Rechtspopulisten durchaus erhofft. Die Aufarbeitung der Ergebnisse könnte in allen Lagern einige Zeit in Anspruch nehmen.

0.16 Uhr: Einen Abend der Pleiten erlebt am Sonntag ausgerechnet Angela Merkels Vizekanzler - Olaf Scholz hatte gleich mit zwei verschiedenen „Partnerinnen“ Probleme.

0.01 Uhr: Offenbar kommt ein vierter Landtagssitz für die AfD über die 30 Mandate der gekürzten Landesliste hinaus hinzu: Wie sächsische.de berichtet, hat die Direktkandidatin Gudrun Petzold den Wahlkreis „Nordsachsen 3“ knapp gegen den CDU-Politiker Bernd Merbitz gewonnen. Bekannt ist darüber hinaus, dass die nicht auf der Liste vertretenen Kandidaten Timo Schreyer (Bautzen 3), Frank Schaufel (Vogtland) und Lars Kuppi (Mittelsachsen) den Sprung in das Parlament geschafft haben.

Die Zahl dieser Mandate ist besonders bedeutsam, da der AfD eigentlich mehr als die aufgrund einer Entscheidung des Landeswahlausschusses verfügbaren Sitze für die 30 Listenkandidaten zustehen. Von Nicht-Listenkandidaten der AfD errungene Sitze haben direkten Einfluss auf die Mehrheitsverhältnisse im sächsischen Landtag.

23.50 Uhr: Mittlerweile sind alle Wahlkreise in Sachsen ausgezählt. Das Ergebnis: Die Christdemokraten erreichten bei dem Urnengang am Sonntag 32,1 Prozent der Zweitstimmen, während die AfD auf 27,5 Prozent kam, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Die SPD fiel auf ein bundesweites Rekordtief von 7,7 Prozent. Alle Zahlen finden Sie in dieser Übersicht.

Sachsen-Wahl 2019: Petry erleidet Waterloo in ihrem Wahlkreis

23.31 Uhr: Die frühere AfD-Chefin Frauke Petry hat bei der sächsischen Landtagswahl eine krachende Niederlage erlitten: Sie erhielt in ihrem Wahlkreis nur 805 Stimmen. Dies entsprach zwei Prozent der abgegebenen Stimmen im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3. Die Schlussfolgerung: In ihrem Heimatland Sachsen ist Petry mit ihrer Blauen Partei beim Wähler durchgefallen.

+ Frauke Petry musste in ihrem Wahlkreis eine heftige Niederlage hinnehmen. © AFP / JOHN MACDOUGALL

Der Zweitstimmenanteil von Petrys Blauer Partei lag bei nur einem Prozent. Das Direktmandat in dem Wahlkreis gewann Petrys frühere Partei, die AfD, mit 13.900 Stimmen, was 35 Prozent entsprach.

23.30 Uhr: Historischer Tag für die Grünen: Die Partei hat es erstmals geschafft, bei einer Landtagswahl in Sachsen Direktmandate zu gewinnen. Zwei Mandate gingen am Sonntag nach Leipzig, eines nach Dresden.

Parteichefin Christin Melcher holte im Wahlkreis „Leipzig 5“ 29 Prozent der Erststimmen vor dem CDU-Kandidaten Robert Clemen mit 20,6 Prozent. Zudem setzte sich Claudia Maicher in ihrem Leipziger Wahlkreis mit 26,9 Prozent der Stimmen vor Marco Böhme (Linke/24,4 Prozent) durch.

In Dresden gewann der Grüne Thomas Löser mit 24,1 Prozent der Stimmen vor dem CDU-Bewerber Gunter Thiele (23,5 Prozent).

23.05 Uhr: Thema war die Sachsen-Wahl am Sonntagabend auch bei „Anne Will“ im Ersten - im Zentrum des Interesses stand die AfD. Aufhorchen ließ der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff.

Sachsen-Wahl 2019: Riesige Unterschiede bei Geschlechtern

23.18 Uhr: Bei den Landtagswahlen gibt es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das zeigen folgende Zahlen:

Bei den Landtagswahlen gibt es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern:

Während die Frauen in #Sachsen mehr CDU und in #Brandenburg mehr SPD gewählt haben, ist die AFD bei den Männern in beiden Ländern stärkste Kraft.#LTWSachsen #LTWbb pic.twitter.com/bI4Ftb3FUc — ZDF (@ZDF) September 1, 2019

23.00 Uhr: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat das starke Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen im Osten als erschütternd bezeichnet. „Die Ergebnisse müssen uns heute wirklich wachrütteln“, sagte Laschet am Sonntag im ZDF. „Abhilfe kann man nur schaffen mit klarer Kante.“ Der Kurs von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sei richtig gewesen: „Klare, knallharte Abgrenzung gegen die AfD.“ Dies habe ihm auch die Stimmen vieler unentschiedener Wähler gebracht.

Laschet lobte außerdem die „Methode“ Kretschmer: „Zuhören, überall präsent sein, in die kleinsten Veranstaltungen gehen und all diese Wut, die es ja auch bei den Wählern gibt, versuchen aufzufangen und Antworten zu geben.“ Bei der Europawahl und der Bundestagswahl sei die AfD noch auf Platz eins in Sachsen gewesen. Dies sei am Sonntag nicht mehr der Fall gewesen.

Landtagswahl Sachsen 2019: Kretschmer holt Direktmandat in Görlitz

22.02 Uhr: In den ARD-“Tagesthemen“ ist Ministerpräsident Michael Kretschmer einer klaren Aussage in Bezug auf seine Koalitionspräferenzen ausgewichen. Zwischen den Zeilen hat er jedoch Bereitschaft zu einer Koalition mit dem Grünen angedeutet. „Es geht hier nicht um meine Wünsche, es geht darum, dass ich als Demokrat akzeptiere, was die Menschen heute Abend gewählt habe.“ Als erwachsener Mensch sehe er sich in der Lage, das Wohl des Landes an oberste Stelle zu setzen - er rechne mit der gleichen Fähigkeit auch bei den möglichen Koalitionspartnern.

Bei Anne Will geht es am Sonntagabend um die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen - bei den geladenen Gästen ist einigen Zuschauern etwas aufgefallen. Hier finden Sie den Ticker.

21.52 Uhr: Wie ergeht es den Spitzenkandidaten in ihren Wahlkreisen? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat in seinem Wahlkreis in Görlitz das Direktmandat für die CDU geholt. Er setzte sich mit 45,8 Prozent der Stimmen vor dem AfD-Bewerber Sebastian Wippel (37,9 Prozent) durch. Der Wahlkreis galt als hart umkämpft. Bei den Zweitstimmen lag die AfD mit 37,9 Prozent vor der CDU mit 35,2 Prozent.

Der Polizist Wippel war in diesem Jahr bereits als AfD-Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl angetreten, war aber ebenfalls unterlegen. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte Kretschmer sein Direktmandat in Görlitz an den AfD-Kandidaten Tino Chrupalla verloren.

Sachsens AfD-Chef Jörg Urban hat im Kampf um das Direktmandat in Bautzen (Wahlkreis 56) hingegen gegen den langjährigen CDU-Landtagsabgeordneten Marco Schiemann verloren. Als einer der ersten Wahlkreise in Sachsen wurde „Bautzen 5“ ausgezählt. Dabei entfielen bei den Direktstimmen 38 Prozent auf den CDU-Kandidaten. Der AfD-Kandidat kam auf 36,4 Prozent.

21.48 Uhr: Mittlerweile trudeln die ersten Pressestimmen zu den Wahlen in Sachsen und Brandenburg ein. Eine Übersicht über die prägnantesten Kommentare finden Sie in diesem Artikel.

Sachsen-Wahl 2019: AfD gewinnt offenbar entscheidende Direktmandate - rechte CDUler wettern gegen „linksradikale“ Grüne

21.41 Uhr: Neuigkeiten gibt es zur Sitzverteilung im neuen sächsischen Landtag: Nach Informationen des MDR werden mindestens drei Wahlkreise an AfD-Kandidaten gehen, die nicht auf der gekürzten Landesliste vertreten sind. Das würde bedeuten, dass die Partei auf 33 oder mehr Mandate kommen könnte - 38 oder 39 könnten ihr aufgrund des Zweitstimmenergebnisses eigentlich zustehen.

Angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse könnte jedes über die 30 Listenplätze hinausgehende AfD-Mandat direkten Einfluss auf die Möglichkeiten der Koalitionsbildung haben.

21.35 Uhr: Noch nicht nicht klar, welche Koalitionen in Sachsen überhaupt möglich sein werden - die konservativen Hardliner in der CDU warnen aber schon jetzt vor einem Bündnis mit den Grünen. Das Vertrauen der Bürger dürfe „auf keinen Fall durch eine Koalition unter Beteiligung der linksradikalen Grünen gefährdert werden“, heißt es in einer Mitteilung der „WerteUnion“.

Die Wortwahl ist bemerkenswert: Der dem Bündnis zugehörige frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hatte vor einiger Zeit in der SPD „linksradikale Kräfte“ ausgemacht - und mit dieser Äußerung jenen Rauswurf aus Amt und Würden provoziert, der ihm nach nebulösen Aussagen zu rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz noch erspart geblieben war.

Unterdessen liegen neue Hochrechnungen von ARD und ZDF vor. Große Verschiebungen sind dabei erwartungsgemäß ausgeblieben. Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zeigen auf, wie unterschiedlich die Brandenburger und Sachsen etwa nach Alter oder Beruf wählen.

CDU AfD Linke Grüne SPD FDP Sonstige Hochrechnung 21.43 Uhr (ARD): 32,5 % 27,8 % 10,3 % 8,2 % 7,8 % 4,5 % 8,9 % Hochrechnung 21.52 Uhr (ZDF): 32,2 % 27,7 % 10,3 % 8,5 % 7,7 % 4,5 % 9,1 %

Landtagswahl 2019 in Sachsen: Charlotte Knobloch warnt vor „bedrohlicher“ Situation

21.15 Uhr: Stärkste Kraft ist die AfD am Sonntag in Sachsen nicht geworden - dennoch ist der Stimmanteil von knapp 28 Prozent außerordentlich hoch. Die frühere Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses, Charlotte Knobloch, hat angesichts des Ergebnisses am Sonntagabend eine eindringliche Warnung ausgesprochen.

Die Resultat in Sachsen und Brandenburg seien „erschreckend“, erklärte sie in einem Tweet: „Dass eine so offen rechtsradikal, antidemokratisch und oft genug auch antisemitisch auftretende Partei wie die #AfD derart stark abschneiden konnte, ist schockierend.“ Die Wähler „bis weit in die Mitte“ hätten eine Partei gestärkt, „die unsere parlamentarische Demokratie geringschätzt.“ „Das ist nicht mehr nur bedenklich, sondern als Ausweis mangelnden Vertrauens in unser politisches System insgesamt bedrohlich“, betonte Knobloch.

Die Ergebnisse der #ltwsn19 #ltwbb19 sind erschreckend. Dass eine so offen rechtsradikal, antidemokratisch und oft genug auch antisemitisch auftretende Partei wie die #AfD derart stark abschneiden konnte, ist schockierend. — Charlotte Knobloch (@Cha_Knobloch) 1. September 2019

Eine Analyse möglicher Gründe für das Erstarken der AfD finden Sie in diesem Artikel.

20.51 Uhr: Ein auffälliges Detail vom Wahltag: Die Wahlbeteiligung in Sachsen ist deutlich höher ausgefallen als sonst üblich. In dem Bundesland lag sie laut ARD bei 65 Prozent und damit deutlich höher als 2014: Damals waren nur gut 49 Prozent der Wähler an die Urnen gegangen.

Deutschlands Arbeitgeber zeigen sich unterdessen besorgt über das Erstarken der AfD. Die verbalen Äußerungen führender Mitglieder der Partei seien "geeignet, den guten Ruf der auch in diesen Bundesländern international tätigen Wirtschaft zu schädigen", warnte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, am Sonntagabend.

Wer es als Erfolg feiere, dass die AfD nur zweitstärkste Kraft geworden sei, verkenne, dass innerparteiliche Streits der etablierten Parteien auf Bundesebene "viele Wähler nach vermeintlich anderen Lösungen suchen" ließen. Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg müssten nun eine Regierung bilden, "die die Wirtschaft kräftigt und damit die Lebensperspektiven der Menschen noch stärker verbessert", forderte Kramer.

Sachsen-Wahl 2019: Rechtsextrem? Kretschmer und Urban sprechen im MDR über AfD-Kritik

20.48 Uhr: Wird es in Sachsen zu Neuwahlen kommen? AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban selbst spricht seinem angedrohten Vorstoß - wenig überraschend - gute Chancen zu. Bislang gebe es nur einen Eil-Entscheid des sächsischen Verfassungsgerichtshofes, der einen Teil der Listenkürzung durch den Landeswahlausschuss für unrechtmäßig erklärte. Nun könne „in der Hauptsache“ entschieden werden. Er rechne mit einem Urteil, das sagt „beide Eingriffe waren unrechtmäßig“, erklärt Urban im MDR.

Für Raunen im Publikum sorgte Urban mit wenig später mit dem Satz, man „finde in den Reihen der AfD keinen Rechtsextremismus“.

20.36 Uhr: In einer Diskussionsrunde mit Bürgern im MDR hat Michael Kretschmer (CDU) seine harte Haltung gegen die AfD verteidigt. Äußerungen, die AfD zeige wachsende Tendenzen in Richtung Rechtsextremismus seien „keine Behauptung, sondern ein Befund“. Die „vernünftigen, seriösen Leute“ in der AfD seien bei der Listenaufstellung für den Landtag aussortiert worden, sagte er weiter. Beim Anhören einiger Wahlrede der Partei „schauert es mich“, sagte der sächsische Ministerpräsident.

+ Michael Kretschmer am Sonntagabend im MDR. © dpa / Robert Michael

Hoffnungen auf eine schnelle Regierungsbildung machte Kretschmer den Sachsen nicht: „Das wird eine Weile dauern“, sagte er.

Landtagswahl 2019 in Sachsen: Rätselraten über Koalitionen - AfD in einigen Gemeinden mit Erdrutsch-Sieg

20.24 Uhr: Die Hochrechnungen aus Sachsen pendeln sich langsam ein: Die AfD hat im Laufe des Abends noch etwas hinzugewonnen, SPD und Linke rutschen weiter in den Keller (siehe unten). Allzu große Veränderungen sind aber wohl nicht mehr zu erwarten.

Das Rätselraten um mögliche Koalitionen dürfte allerdings noch eine ganze Weile andauern. Grund sind die Unklarheiten in Folge der Kürzung der AfD-Landesliste. Nun hängt die finale Zusammensetzung des Dresdener Landtags stark davon ab, ob und welche AfD-Politiker über Direktmandate ins Parlament einziehen. Je nach diesen Ergebnissen wären auch faustdicke Überraschungen möglich - wenn nicht ohnehin Neuwahlen ins Haus stehen (siehe 19.25 Uhr). Mehr erfahren Sie in diesem Artikel.

20.07 Uhr: Auch wenn in Sachsen insgesamt die CDU die Nase vorn hat: Ein Blick auf die ersten ausgezählten Gemeinden zeigt, dass vielerorts im Land dann doch die AfD die stärkste Partei ist - teilweise mit großem Abstand. Das drastischste Ergebnis bei den Gemeinden liefert bislang Dürrhennersdorf im Wahlkreis Görlitz 3, in dem die AfD auf 46,0 Prozent kommt – und damit mehr als 14 Prozentpunkte mehr als die zweitplatzierte CDU.

Es ist zudem noch einmal ein deutlicher Zuwachs zur vergangenen Landtagswahl. Auch in zahlreichen anderen Gemeinden liegt die AfD klar vorne. Gegenbeispiele gibt es naturgemäß auch: Im nordsächsischen Löbnitz etwa sind die Verhältnisse fast andersherum; die AfD schaffte es hier nur auf 27 Prozent. Insgesamt sind derzeit ein Viertel der Gemeinden ausgezählt.

Landtagswahl Sachsen 2019: Maaßen gibt Kretschmer einen mit - Grüne stellen Koalitionsforderungen

19.50 Uhr: Ungeachtet der angedrohten Bemühungen der AfD um eine Neuwahl in Sachsen (siehe 19.25 Uhr) laufen bereits erste Verbalmanöver vor möglichen Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen. „Wir machen nur mit, wenn wir mehr sind als ein Anbau für Umweltfragen“, sagte die Grünen-Landtagsabgeordnete Franziska Schubert dem Nachrichtenportal watson.de. Schubert berät auch die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock in Ost-Fragen.

Sie betonte weiter: „Wir wollen außerdem bei der CDU erkennen, dass sie einen Richtungswechsel im politischen Klima von Sachsen mitmacht und aufhört, den Rechten nach dem Mund zu sprechen.“ Dafür müssten sich die Christdemokraten deutlich bewegen.

19.41 Uhr: Noch am Abend des Wahlsieges erhält die sächsische CDU herbe Kritik von einem umstrittenen Parteimitglied: Hans-Georg Maaßen hat sich zu Wort gemeldet. Der frühere Verfassungsschutzpräsident sprach von einer „schweren Niederlage“.

„Es geht einfach nicht, dass sich die sächsische CDU bei 32 Prozent einrichtet, wo die Partei noch vor 20 Jahren bei 56 Prozent lag“, sagte Maaßen dem Kölner Stadt-Anzeiger. Das Landtagswahlergebnis für die CDU in Brandenburg bezeichnete Maaßen demnach als „Desaster“.

Das Institut infratest dimap hat im Auftrag der ARD auch die Rolle Maaßens im Wahlkampf beleuchtet. Ihr Ergebnis: Maaßen kam nicht zuletzt bei Wählern der AfD gut an. Möglicherweise könnten seine Auftritte CDU-Wählern den Weg zu den Rechtspopulisten geebnet haben. Anders ordnete die „WerteUnion“ die Zahlen des Wahlabends ein: Aus ihrer Sicht war das Verhalten von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Ministerpräsident Michael Kretschmer „gegenüber dem Wahlkämpfer Maaßen unprofessionell und hat die CDU zahlreiche Wählerstimmen gekostet“.

Landtagswahl Sachsen 2019: Droht der Wahl-Gau? AfD will Neuwahl erklagen

19.25 Uhr: Paukenschlag in Sachsen: AfD-Landeschef Jörg Urban strebt eine Neuwahl an, sollte seine Partei bei der Landtagswahl am Sonntag mehr Sitze erreicht haben, als sie Kandidaten aufstellen durfte. „Wir haben ja schon vor der Wahl gesagt, wir werden in jedem Fall den Rechtsweg gehen, was die Listenstreichung betrifft“, sagt er im MDR. Das gelte unabhängig von der Frage, „ob wir alle Plätze besetzt bekommen oder nicht“.

Nun könne es sein, dass genau dies wegen der sehr guten AfD-Zahlen von rund 27 Prozent so eintrete. Nach jüngsten Hochrechnungen stünden der AfD 38 Mandate zu - acht mehr, als die Partei zugelassene Kandidaten auf der Liste hat. Diese Lücke könnte über erfolgreiche Direktmandate geschlossen werden.

„Wir werden über das Verfassungsgericht am Ende eine Neuwahl erstreiten“, so Urban. „Weil, die Benachteiligung ist nicht nur ein Signal im Wahlkampf gewesen. Wenn sie sich jetzt im Parlament abzeichnet, ist dies ein nicht abgebildeter Wählerwille im Parlament. Und das ist aus unserer Sicht auf alle Fälle ein zwingender Grund für Neuwahlen.“

Das Verfassungsgericht Leipzig hatte vor der Wahl entschieden, dass die AfD zur Landtagswahl in Sachsen nur mit 30 Listenkandidaten und nicht wie geplant mit 61 antreten kann. Zunächst hatte der Landeswahlausschuss sogar nur 18 Bewerber zugelassen. Grund waren formale Mängel bei ihrer Aufstellung. Nach den Hochrechnungen könnte die AfD nun aber Anspruch auf mehr als 30 Sitze im Landtag haben.

Sachsen-Wahl im Live-Ticker: CDU schockt AfD - überraschende Koalition möglich?

19.06 Uhr: Das Erste hat eine neue Hochrechnung veröffentlicht. Darin legen die Grünen leicht zu - in der Konsequenz schiene je nach Ausgang der Erststimmen-Mandate für die AfD jetzt auch eine Schwarz-Grüne Regierungskoalition möglich, wenn auch nur mit einer hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme. Für die „GroKo“ würde es weiterhin nicht reichen, selbst wenn die AfD durch die Querelen um die Aufstellung der Landesliste mehrere Mandate verliert.

Das Thema dürfte die Republik weiter beschäftigen: Mittlerweile scheint zumindest klar, dass die AfD mehr Mandate erhält, als sie über die Landesliste besetzen kann.

18.58 Uhr: Wahlsieger Michael Kretschmer gibt nun Einblick in die Gründe für seine eher gedrückte Stimmung: „Ich gehe in Demut mit diesem Wahlergebnis um, denn vor fünf Jahren war das noch ganz anders“, sagt Michael Kretschmer im ZDF mit Blick auf den Wahlsieg bei gleichzeitigen starken Verlusten der CDU. Dennoch habe seine Partei in den vergangenen Monaten stark aufgeholt.

Mit Galgenhumor nimmt unterdessen SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig das historisch schlechte Abschneiden der Sachsen-SPD. Trotz des Ergebnisses habe man den „coolsten Landesverband“, meint er auf der Wahlparty in seinen ersten Worten an die Genossen.

Landtagswahl 2019 in Sachsen: Grüne steuern vorsichtig in Richtung Kenia-Bündnis

18.52 Uhr: Verheerend ist auch die Stimmungslage bei der Linke. „Das ist eine Katastrophe, die wir da eingefahren haben“, sagt Spitzenkandidat Rico Gebhardt.

Die Grüne Katja Meier zeigt sich hingegen offen für ein Bündnis mit der Union. „Wir wollen gestalten“, sagt sie. Entscheidend seien jedoch die passenden Inhalte. Parteichef Robert Habeck scheint ebenfalls in Richtung Kenia-Bündnis offen: Eine Wunschkonstellation sei ein solches Bündnis zwar weder für Grüne noch für CDU. Dennoch will er die Situation positiv beschreiben. Man sei nicht etwa „zum Regieren verdammt“, sondern „zur Verantwortung verpflichtet“, sagt er im Ersten. Derzeit scheint ein schwarz-rot-grünes Bündnis die einzige Koalitionsoption ohne Einbindung von Linke und AfD.

In einem Kommentar bezeichnet der Chefredakteur des Münchner Merkur*, Georg Anstasiadis, die in Brandenburg und Sachsen angestrebten Dreier-Koalitionen als „AfD-Abwehrbündnisse“.

18.48 Uhr: Lange Gesichter gibt es bei der FDP in Sachsen. "Die Leute haben die CDU gewählt, um die AfD zu verhindern", analysiert Landes-Parteichef Holger Zastrow laut sächsische.de das Wahlergebnis. Derzeit liegen die Liberalen bei ca. 4,6 Prozent der Stimmen und würden damit den Einzug in den Landtag verpassen. Große Hoffnung auf einen Umschwung in den Hochrechnungen hat Zastrow nicht: "Der Trend nach unten wird sich wahrscheinlich eher verfestigen."

Landtagswahl 2019 in Sachsen: AfD-Spitzenkandidat Urban sieht Ziel verfehlt

18.35 Uhr: „Wir haben den Anspruch gehabt, stärkste Kraft zu werden, das ist uns nicht gelungen“, sagt AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban im Ersten. Er zeigt sich angesichts einer vermeintlichen Kampagne von „Kirchen, Gewerkschaften“ und anderen Akteuren dennoch zufrieden - und proklamiert die AfD als „Kraft aus der gesellschaftlichen Mitte“.

Landtagswahl 2019 in Sachsen: Erste Hochrechnungen liegen vor

18.31 Uhr: Von ARD und ZDF gibt es nun erste Hochrechnungen zur Sachsen-Wahl. Im Gegensatz zu den ersten Prognosen beruhen diese Daten auf ersten Ergebnissen der Auszählungen in den Wahllokalen. Große Verschiebungen haben sich zunächst aber nicht ergeben.

18.25 Uhr: Am Mikrofon der ARD will sich Kretschmer noch nicht zu der möglicherweise notwendigen Koalition mit den Grünen äußern: „Wir schauen mal, wie sich der Abend entwickelt“, sagt er. Das Wichtigste sei zunächst, dass ein Bündnis „mit positiven Kräften“ möglich sei. Die Gefahr einer Koalition mit der AfD „durch die Hintertür“ und gegen seinen Willen sieht er nicht - es gebe „niemanden“ in Reihen der CDU, der so eine Option befürworte.

Landtagswahl 2019 in Sachsen: Kretschmer sieht „Signal“ aus Sachsen - wirkt aber wenig gelöst

18.18 Uhr: Michael Kretschmer sieht in einer ersten Analyse bei der CDU-Wahlparty ein bundesweites „Signal“ von der Sachsen-Wahl ausgehen: „Das freundliche Sachsen hat gewonnen“, betont er. Feierlaune steht dem Ministerpräsidenten allerdings nicht ins Gesicht geschrieben.

+ Michael Kretschmer bei der Wahlparty seiner Partei. © dpa / Robert Michael

Tatsächlich scheint Kretschmer Umfragen der großen Institute zufolge spürbaren Anteil am Wahlsieg der CDU gehabt zu haben. Kretschmer und die CDU im Land wurden von den Wählern in Sachsen wesentlich besser bewertet als die Bundes-CDU und Kanzlerin Angela Merkel, wie die Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF ermittelt hat. Zahlen von infratest dimap zeigen eine vergleichsweise große Bedeutung Kretschmers für die Wahlentscheidung der CDU-Wähler.

18.06 Uhr: Die zweite große Frage des Wahltags in Sachsen werden wohl die Koalitionsoptionen. Den Prognosen zufolge reicht es wohl für eine „Kenia-Koalition“ aus CDU, Grüne und SPD. Wahlsieger Kretschmer hatte sich allerdings wenig erpicht auf ein Bündnis mit den Grünen gezeigt. Eine „Große Koalition“ aus CDU und SPD dürfte das Ergebnis nicht hergeben.

18.03 Uhr: Klar scheint schon nach den ersten Prognosen: Der Wahlsieg geht an die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die AfD schien im Wahlkampf lange auf Tuchfühlung, muss sich den Christdemokraten nun aber doch geschlagen geben.

+ Sachsens AfD-Chef Jörg Urban muss mit Platz zwei in der Reihung der stärksten Parteien im Landtag vorlieb nehmen. © dpa / Robert Michael

Schlecht sieht es für die SPD aus, auch die Linke muss starke Einbußen verkraften. Die FDP könnte den Einzug in den Landtag verpassen. Spannend wird im Laufe des Abends wohl auch die Frage nach der Mandatsverteilung der AfD. Die Landesliste der Partei war per Gerichtsentscheid final auf 30 Plätze gekürzt worden. Den ersten Prognosen zufolge dürfen den Rechtspopulisten deutlich mehr Sitze als diese 30 zustehen.

Landtagswahl 2019 in Sachsen: Erste Prognosen liegen vor

18.00 Uhr: Und hier ist die erste Prognose aus Sachsen - Quelle sind Nachwahlbefragungen von infratest dimap im Auftrag der ARD bzw. der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF.

17.50 Uhr: In rund zehn Minuten werden die ersten Prognosen zur Sachsen-Wahl veröffentlicht. An dieser Stellen finden Sie dann alle Zahlen und die ersten Einordnungen.

Landtagswahl 2019 in Sachsen: Spitzenkandidaten senden letzte Appelle an die Wähler

16.09 Uhr: Alice Weidel gibt sich vor Schluss der Wahllokale siegessicher. Auf Twitter postet sie ein Video: „Heute werden wir zeigen: Wir sind Volkspartei“. „Qualifiziert die CDU und die SPD ab“, fordert die AfD-Bundestagsfraktionschefin die Sympathisanten der Partei auf - und bleibt damit immerhin moderater als einige andere Parteivertreter an Wahltagen.

Der amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zeigte sich am Sonntagmorgen in seinem Wahl-Appell staatstragender. „Gehen Sie wählen. Es geht darum, was wir in den kommenden Jahren erreichen können - es geht um die #Zukunft von #Sachsen“, postete sein Social-Media-Team auf Twitter.

SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig veröffentlichte ebenfalls eine Video-Botschaft. Und nahm indirekt die AfD in den Fokus. „Setzen wir mit Zuversicht, Menschlichkeit und Solidarität heute ein klares Zeichen gegen Angstmacherei und gegen einen Rechtsruck in unserer Gesellschaft“, forderte er die Sachsen auf.

Landtagswahl 2019 in Sachsen: Wahlbeteiligung wesentlich höher als vor fünf Jahren

16.03 Uhr: Bei der Landtagswahl in Sachsen haben bis zum frühen Sonntagnachmittag mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag um 14.00 Uhr bei 35,1 Prozent, wie Landeswahlleiterin Carolin Schreck mitteilte. Bei der Wahl vor fünf Jahren lag der Anteil zum gleichen Zeitpunkt erst bei 23,1 Prozent.

Damit zeichnet sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung ab. Bereits um 12.00 Uhr hatte die Beteiligung deutlich höher als bei der Wahl im Jahr 2014 gelegen. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr. Vor fünf Jahren hatte die Wahlbeteiligung in Sachsen bei nur 49,2 Prozent gelegen. Auch in Brandenburg wird heute gewählt. Alle Infos gibt es hier im Live-Ticker.

Machen Sie mit und stimmen ab

Landtagswahl in Sachsen: Große Veränderungen stehen an

Den aktuellen Umfragen zufolge dürften sich die Kräfteverhältnisse im sächsischen Landtag deutlich verschieben. Eine Neuauflage der derzeit regierenden großen Koalition wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Beide Parteien kommen nicht auf die erforderliche absolute Mehrheit.

Im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2014 verliert die CDU 10,4 Prozent und steht im Moment bei nur noch 29 Prozent, ist aber immer noch die stärkste Kraft in Sachsen. Die SPD verlor ebenfalls stark und kommt auf 9 Prozent. Die anderen Parteien konnten zulegen. Die Grünen konnten sich auf 11 Prozent steigern. Die FDP, die es 2014 nicht in den Landtag geschafft hat, liegt in den Umfragen bei 5,7 Prozent. Die Linke kommt auf 15 Prozent. Die AfD konnte am meisten zulegen, von 9,7 auf 25 Prozent.

Institut / Wahl Datum CDU SPD Grüne FDP Linke AfD Freie Wähler Sonstige Civey 28.08.2019 29 9 11 5,7 15 25 - 5,6 Insa/Bild 27.08.2019 29 8 11 5 15 25 4 3 ZDF Politbarometer 23.08.2019 31 9 10 5 14 25 3 - Leipziger Volkszeitung 21.08.2019 28 8 13 5 16 26 - - Civey 20.08.2019 28 8,5 11,4 5,5 15 25 - 6,4 Landtagswahl 2014 31.08.2014 39,4 18,9 5,7 3,8 12,4 9,7 1,6 8,4

Landtagswahl in Sachsen 2019: Schwierige Koalitionsbildung

Da die gewohnten Bündnisse nicht die nötigen Prozente bekommen werden, wird eine Koalitionsbildung schwer. Es reicht weder für eine erneute GroKo, noch für Schwarz-Grün, Jamaika oder Rot-Rot-Grün. Zudem will keine Partei mit der AfD zusammenarbeiten. Bei einem Wahltermin in der Oberlausitz hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) deutlich von der AfD distanziert.

Laut Focus Online sagte er bei einer Podiumsdiskussion über die AfD in Richtung Björn Höcke und Alexander Gauland: „Diese Politiker reden, als wären sie in der NPD. Und mit Typen wie Höcke verbündet sich Sachsens AfD-Chef Jörg Urban, während die Linke plötzlich wieder von Sozialismus spricht. Ich glaube, es hackt.“ Für ihn komme eine Kooperation mit der Partei nicht infrage, solange sich die AfD nicht von derartigen Personen trenne.

Landtagswahl in Sachsen 2019: Grüne offen für Gespräche mit CDU

Die Grünen stehen, trotz großer unterschiedlicher Ausrichtungen, Gesprächen mit der CDU offen gegenüber. Zwischen den Parteien in Sachsen gibt es nach Ansicht von Parteichef Robert Habeck „kaum Gemeinsamkeiten“. Mit Blick auf die Regierungssuche nach der Landtagswahl sagte er am Dienstag: „Wir wissen aber trotzdem, dass wir uns der Verantwortung stellen müssen.“ Habeck warnte vor einer durch die AfD tolerierten CDU-Landesregierung. Dies sei „kein Schreckgespenst“, betonte er mit Blick auf kommunalpolitische Kooperationen der beiden Parteien in Sachsen.

md mit dpa/AFP

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.