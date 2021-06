Orban schafft vor EU-Gipfel mit Merkel Klarheit zu Gesetz - Ukraine baut Russland-Debatte vor

News-Ticker

Am 24. und 25. Juni treffen sich die Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel. Es könnte zu hitzigen Diskussionen kommen. Ausgang teilweise offen. Der News-Ticker.

Angela Merkel* kommt ab Donnerstag mit ihren EU-Kollegen zum Gipfel-Treffen zusammen - es gibt einige Themen zu besprechen, darunter Russland (siehe Erstmeldung).

Im Vorfeld beteiligte sich die Kanzlerin an einem Brief an die EU über die Bedrohung von Grundrechten und die Diskriminierung sexueller Minderheiten (siehe Erstmeldung).

Ungarn Ministerpräsident Viktor Orbán* bezog zu seinem umstrittenen Gesetz noch einmal Stellung (siehe Update vom 24. Juni, 13.11 Uhr).

Update vom 24. Juni, 13.50 Uhr: Der Startschuss ist gefallen: Der EU-Gipfel hat am Donnerstag mit einem Treffen der Staats- und Regierungschefs und UN-Generalsekretär Antonio Guterres begonnen. Bei einem Mittagessen wollten sie die Zusammenarbeit der Vereinten Nationen mit der Europäischen Union erörtern. „Wir teilen dieselbe DNA“, sagte EU-Ratschef Charles Michel, als er Guterres zum Gipfel empfing. Sowohl die Vereinten Nationen als auch die Europäische Union seien völlig überzeugt, dass nur der multilaterale Ansatz die Probleme der Welt lösen könne. „Eine starke UN, eine starke EU sind gut für die Welt“, sagte Michel. Guterres nannte die EU einen „absolut essenziellen strategischen Partner“. Mehr Zusammenarbeit und ein noch weiter reichender Multilateralismus seien nötig angesichts der Zerbrechlichkeit der Welt bei Themen wie Klima, wachsender Ungleichheit, geopolitischer Spaltung und Vertrauensverlust.

Update vom 24. Juni, 13.11 Uhr: Einen Rückzug des umstrittenen Gesetzes werde es nicht geben: Das hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán kurz vor Beginn des EU-Gipfels mitgeteilt. Es geht um die Regeln zur Einschränkung der Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität (siehe Erstmeldung). Das Gesetz sei bereits verkündet und in Kraft. Kritik an den neuen Regelungen wies Orbán erneut zurück. Das Gesetz sorge dafür, dass Eltern exklusiv darüber entscheiden könnten, wie sie die sexuelle Erziehung ihrer Kinder gestalten wollten, erklärte er. Es richte sich nicht gegen Homosexualität. Er verteidige die Rechte von Homosexuellen.

Besorgter Brief vor EU-Gipfel: Merkel und Co. gegen Diskriminierung - Ukraine baut Russland-Debatte vor

Erstmeldung vom 24. Juni: Brüssel - Corona*, Russland, Ungarn, Migration und vieles mehr: Die Themen für den zweitätigen EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs ab Donnerstag bergen einiges an Zündstoff. Kanzlerin Angela Merkel (CDU*) hat am Vormittag im Bundestag bei einer Regierungserklärung schon einmal ihre Linie präsentiert. Laut dem Einladungsschreiben von Präsident Charles Michel wird die Veranstaltung mit einem Gedankenaustausch mit Generalsekretär António Guterres von den Vereinten Nationen über globale Herausforderungen und geopolitische Fragen beginnen.

EU-Gipfel in Brüssel mit Merkel: Länder schreiben besorgten Brief an Spitzen der EU

Außerdem zeigten sich Merkel und 15 weitere Länderchefs vorab besorgt über die Bedrohung von Grundrechten und die Diskriminierung sexueller Minderheiten. „Wir müssen weiterhin gegen die Diskriminierung der LGBTI-Gemeinschaft kämpfen und erneut bekräftigen, dass wir ihre Grundrechte verteidigen“, schrieben sie in einem gemeinsamen Brief an die Spitzen der Europäischen Union. Die englische Abkürzung LGBTI steht kurz für „Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans, Inter“.

„Respekt und Toleranz sind das Herzstück des europäischen Projekts“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben. „Wir sind entschlossen, diese Anstrengungen fortzuführen und dafür zu sorgen, dass die künftigen Generationen Europas in einem von Gleichberechtigung und Respekt geprägten Umfeld aufwachsen.“ Der Brief erwähnt als Anlass den International Lesbian Gay Bisexual and Transgender Pride Day am 28. Juni. Die mögliche Diskriminierung sexueller Minderheiten ist jedoch auch Streitthema beim EU-Treffen. Dabei geht es um ein neues Gesetz in Ungarn, das den Zugang zu Informationen über Homo- und Transsexualität für Kinder beschränkt. 17 EU-Staaten hatten gegen das Gesetz protestiert. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fand bereits ungewöhnlich deutliche Worte.

Russland neben anderen Ländern auf der Tagesordnung beim EU-Gipfel - zusätzliche Wirtschaftssanktionen?

Neben Ungarn rückt auch Russland wieder in den Fokus. Dem Land sollen zusätzliche Wirtschaftssanktionen angedroht werden. In dem jüngsten Entwurf für die Abschlusserklärung des Treffens heißt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, es gebe „die Notwendigkeit einer entschlossenen und koordinierten Reaktion der EU und ihrer Mitgliedstaaten auf jede weitere böswillige, rechtswidrige und disruptive Aktivität Russlands“. Die EU müsse deswegen ihr zur Verfügung stehenden Instrumente in vollem Umfang nutzen. Zu diesem Zweck sollten die EU-Kommission* und der Außenbeauftragte Josep Borrell „Optionen für weitere restriktive Maßnahmen“ vorlegen, einschließlich Wirtschaftssanktionen.

Zugleich soll laut dem Entwurf für die Abschlusserklärung des Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag betont werden, dass die EU in bestimmten Bereichen offen für eine Zusammenarbeit mit Russland bleibt. Dazu gehören zum Beispiel der Klimaschutz sowie der Kampf gegen den internationalen Terrorismus und die Gesundheitspolitik. Auch Merkel setzt sich für Gesprächsformate zwischen Russland und der EU ein. „Was können wir in der Kooperation machen?“ sei eine Frage, die beantwortet werden müsste, so Merkel bei einem kurze Pressestatement nach ihrer Ankunft beim Gipfel. Außerdem: „Wie antworten wir geschlossen auf die Provokationen?“

Treffen in Brüssel: Ukraine warnt EU vor Gipfel mit Russland

Die ukrainische Regierung aber warnte die EU-Staats- und Regierungschefs bereits davor, wieder Gespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin aufzunehmen. EU-Gipfel mit Putin „ohne Fortschritte von der russischen Seite sind eine gefährliche Abweichung von der EU-Sanktionspolitik“, sagte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba am Donnerstag in Brüssel. Ein solcher Schritt werde Russland „noch mehr von der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen“ für einen Frieden in der Ukraine abhalten.

Russland begrüßt stattdessen eine von Deutschland und Frankreich ins Gespräch gebrachte Rückkehr zu Spitzentreffen. „Wir bewerten diese Initiative positiv", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Präsident Wladimir Putin* sei ein Befürworter, wenn es darum gehe, Dialog und Kontakte zwischen Brüssel und Moskau wiederherzustellen. Beide Seiten bräuchten einen solchen Dialog. Noch aber gebe es keine Vorbereitungen für einen Gipfel.