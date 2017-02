EU-Parlament stimmt Vereinheitlichung des Terror-Strafrechts zu

Straßburg - Das Europaparlament hat ein neues Antiterrorgesetz verabschiedet. Künftig soll beispielsweise die Ausbildung und Rekrutierung von Terroristen EU-weit unter Strafe gestellt werden.

Mit der am Donnerstag in Straßburg beschlossenen Richtlinie werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, etwa die Ausbildung und Rekrutierung von Terroristen, die Verherrlichung und Finanzierung ihrer Taten sowie Reisen zu terroristischen Zwecken - auch innerhalb der EU - unter Strafe zu stellen.

Für Deutschland dürfte sich dabei nicht allzu viel ändern. So sind etwa Reisen in Terrorcamps sowie die Terrorfinanzierung bereits unter Strafe gestellt. Es sei aber wichtig, dass in alten Mitgliedstaaten der EU Mindestregeln gelten und angewendet werden, sagte EU-Sicherheitskommissar Julian King in Straßburg.

dpa