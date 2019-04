EU schaufelt Milliarden frei - schon bald könnten wir den Krebs besiegen

Die EU will den Krebs bis 2040 bekämpft haben.

Der Kampf gegen Krebs hat im Europaparlament eine hohe Bedeutung gewonnen. Ein Forschungsprogramm namens „Horizon Europe“ soll dabei helfen, die Krankheit schon bald zu heilen

Straßburg - Krebs gilt als die zweithäufigste Todesursache in Europa. Die Meinungen über Heilmethoden sind dabei oft so unterschiedlich wie die Ursachen selbst. Jetzt soll eine intensive Forschung helfen, Krebs in 20 Jahren möglicherweise erfolgreich heilen zu können.

Wie die Bild berichtet, wurde jetzt das EU-Forschungsprogramm „Horizon Europe“ ins Leben gerufen. Der finanzielle Umfang sei noch nicht klar. Aber: „Wir wollen unseren Beitrag leisten, dass in zwanzig Jahren niemand mehr in Europa an dieser schrecklichen Krankheit sterben muss“, zitiert die Bild den Europapolitiker und Arzt Peter Liese von der CDU.

EU: Kampf gegen Krebs bis 2040 gewonnen? Diese Krankheit soll als Vorbild dienen

Als Vorbild diene besonders die Bekämpfung von Aids, die sich in den letzten Jahren stark entwickelt hat. War die Krankheit in den 1980er Jahren noch ein Todesurteil, gibt es heute Medikamente, die den betroffenen Menschen noch ein Leben ermöglichen.

Liese sagte laut der Bild, dass niemand „Wunder versprechen“ könne. Krebs kann in zahlreichen unterschiedlichen Formen auftreten, auch die Ursachen können verschieden sein. Er plädierte jedoch für eine bessere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sowie neue Forschungs-Initiativen - teils auch unabhängig von der Pharma-Industrie. Denn: Wenn es sich kommerziell nicht lohnt, forsche die Industrie in manchen Bereichen erst gar nicht, so Liese.

Heilung gegen Krebs: EU-Politiker hoffen auf „mehr als eine Milliarde Euro“

Informationen der Bild zufolge hofft der Europapolitiker zusammen mit seinem Parteifreund Christian Ehler auf „mehr als eine Milliarde Euro“. Wie viel Geld für den Plan jedoch wirklich zur Verfügung gestellt werden wird, entscheide die Höhe des nächsten langfristigen Haushalts.

Immer wieder werden die Auslöser von Krebs diskutiert. Aktuell warnen Forscher vor zwei Lebensmitteln, weil sie zu Darmkrebs führen könnten.

Mit weit mehr als 200.000 Neuerkrankungen ist Hautkrebs die häufigste Krebsart in Deutschland. Mit welcher Arznei Forscher jetzt die kranken Zellen abtöten, überrascht.

nz