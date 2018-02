EU-Parlament stimmt erstmals über das Ende der Zeitumstellung ab

Das EU-Parlament beschäftigt sich am Donnerstag mit der Zeitumstellung.

Das Europäische Parlament stimmt einem Medienbericht zufolge am Donnerstag über einen Antrag zur Abschaffung der Zeitumstellung ab. Lesen Sie die Details.

Straßburg - Zweimal im Jahr wird in Europa an der Uhr gedreht. Das könnte sich ändern: Das Europäische Parlament stimmt am Donnerstag über einen Antrag ab, der das Ende der Sommerzeit einleiten könnte.

Bereits mehrmals war im Europaparlament über die Zeitumstellung beraten worden. Am Donnerstag soll nun erstmals darüber abgestimmt werden. Dass noch in diesem Jahr nicht mehr zwischen Sommer- und Winterzeit gewechselt werden muss, ist allerdings nicht Teil der Abstimmung. Vielmehr gehe es in dem Antrag darum, ein solches Ende vorzubereiten: Die Parlamentarier der EU sollen lediglich über eine Resolution abstimmen, die die EU-Kommission auffordert, einen Vorschlag zu erarbeiten, wie man aus der Zeitumstellung aussteigen könnte.

Spart die Sommerzeit Energie?

Hinter dem Antrag steht nach einem Bericht von Blick.ch eine Arbeitsgruppe aus knapp 70 Vertretern verschiedener politischer Gruppen, die vom tschechischen Abgeordneten Pavel Svoboda angeführt wird. Seiner Argumentation nach verfehlt die 1981 eingeführte EU-Richtlinie zur Sommerzeit ihre Wirkung: Ursprünglich sollte durch die Umstellung auf Sommerzeit Energie gespart werden. Zu diesem Ziel trägt die Regelung nach Meinung des tschechischen Abgeordneten, der sich auf aktuelle Studien beruft, nicht bei. Zudem führe die Zeitumstellung zu erhöhten Gesundheitsrisiken, namentlich Herzproblemen vor allem bei älteren Menschen, und bis zu 30 Prozent mehr Verkehrsunfällen in der Woche, nachdem die Uhren umgestellt wurden.

Im EU-Parlament bahnt sich bei dem Thema eine Nord-Süd-Spaltung der Mitgliedsländer an. Das berichtet Blick.ch. Demnach sind die nördlichen EU-Staaten für eine Abschaffung der Zeitumstellung, während die südlichen Länder eher dazu tendieren, beim aktuellen System zu bleiben.

In Deutschland wurde die Sommerzeit erstmals während des Ersten Weltkriegs eingeführt. Zwischen den Kriegen und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Umstellung aber jeweils wieder abgeschafft. Erst im Jahr 1980 wurde erneut auf die Sommerzeit umgestellt, um das Tageslicht besser zu nutzen und Energie zu sparen. 1981 führte auch die EU Regelungen zur Sommerzeit ein.

rjs