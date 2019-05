Europawahl 2019 in Großbritannien: Alle News und Ergebnisse im Ticker

Trotz Austritts-Plänen: Die Briten wählen ein neues EU-Parlament. Wird es ein Erdrutschsieg für die Brexit-Partei? Alle Entwicklungen und Zahlen im Live-Ticker.

Am 23. Mai nimmt Großbritannien an der Wahl zum Europäischen Parlament teil

Umfragen lassen einen klaren Sieg für die Brexit-Partei vermuten

Ursprünglich war Ende März 2019 der EU-Austritt des Landes (“Brexit”) geplant

Nach aktuellem Stand muss Großbritannien bis spätestens Ende Oktober 2019 aus der EU austreten

Es ist ein Termin, den es eigentlich nicht hätte geben sollen: Weil die britische Premierministerin Theresa May (62) bereits dreimal für einen Aufschub des Brexits gesorgt hat, ist ihr Land bei der neunten Europawahl dabei.

Dabei dürfte - glaubt man den jüngsten Umfragen - die neu gegründete Brexit-Partei des Europa-Gegners Nigel Farage (55) klarer Sieger werden. Kurz vor der Europawahl liegt sie in den Erhebungen deutlich vor den regierenden konservativen Tories von May – sie kommt in einer Umfrage (siehe unten) sogar auf mehr Stimmen als Tories und liberale Labour-Partei zusammen. Augenscheinlich wünschen sich viele Briten wieder mehr nationale Souveränität – und haben es satt, dass May den Brexit immer noch nicht bewältigt hat.

Europawahl in Großbritannien trotz Brexit-Plänen: Ergebnisse und News im Ticker

Mitte Mai ließ die britische Tageszeitung The Observer die Briten zu ihrer Wahlpräferenz bei der Europawahl befragen. Dabei erhielt die Brexit-Partei 34 Prozent der Stimmen. Die Tories waren mit elf Prozent nur auf dem vierten Platz – hinter der Labour-Party (21 Prozent) und den pro-euopäischen Liberalen (12 Prozent). Die Grünen kamen auf acht Prozent. Das britische Medienhaus BBC hat wenige Tage vor der Wahl mehrere Umfragen ausgewertet. Auch hier das Ergebnis: Die Brexit Party liegt bei gut 30 Prozent - doppelt sie viel wie die Tories.

Nach der Europawahl - im Juni - will May das Unterhaus über ein Gesetz zur Umsetzungihres umstrittenen Brexit-Abkommens abstimmen lassen. Die Sommerpause des britischen Parlaments beginnt am 20. Juli. Es heißt, May wolle spätestens Ende Juni ihr Amt abgeben. Mays Parteikollege Boris Johnson (54) will Medienberichten zufolge Premierminister werden. Der Konservative war früher britischer Außenminister.

