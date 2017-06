„Der ewige Kanzler und große Europäer“: Reaktionen auf Kohls Tod

Helmut Kohl nutzte als Kanzler die einmalige Chance zur Wiedervereinigung. Parteipolitiker aus aller Welt würdigen nach seinem Tod seine Verdienste um ein geeintes Europa.

Berlin - Der Einheitskanzler Helmut Kohl ist tot: Der CDU-Politiker starb am Freitag im Alter von 87 Jahren. Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler, Höhepunkt seiner Amtszeit war die deutsche Wiedervereinigung. Politiker aus dem In- und Ausland würdigten die Lebensleistung des Rheinland-Pfälzers.

"Er war ein großer Staatsmann, ein großer deutscher Politiker und vor allem ein großer Europäer, der sehr viel dafür getan hat, dass nicht nur die Deutsche Einheit gekommen ist, sondern auch dass Europa zusammengewachsen ist", sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Berlin. Der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Steffen Seibert, würdigte Kohl als "einen großen Deutschen und einen großen Europäer".

Der am 3. April 1930 in Ludwigshafen geborene Kohl arbeitete sich rasch in der CDU Rheinland-Pfalz hoch und wurde dort 1969 Ministerpräsident. 1982 gelang ihm in einer Koalition mit der FDP der Sprung ins Kanzleramt. 16 Jahre hielt er sich an der Macht, bis er 1998 die Bundestagswahl gegen den SPD-Kandidaten Gerhard Schröder verlor.

Als "Kanzler der Einheit" ging Kohl in die Geschichtsbücher ein. In seiner Amtszeit fiel die Berliner Mauer und unter seiner Regierung gelang es, die deutsche Wiedervereinigung nach jahrzehntelanger deutscher Teilung zu vollenden. Seine letzten Lebensjahre waren von Krankheit geprägt; am Staatsakt zum 20. Jahrestag des Mauerfalls nahm er 2009 im Rollstuhl sitzend teil.

"Helmut Kohl hat historische Weichen für Deutschland und Europa gestellt und sich Verdienste erworben, die Bestand haben und nicht vergessen werden", erklärte SPD-Chef Martin Schulz.

Dem Kohl-Vertrauten und früheren "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann zufolge starb der CDU-Politiker am Freitagmorgen. "Helmut Kohl ist heute Morgen um 9:15 Uhr friedlich in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben", sagte Diekmann der "Bild"-Zeitung nach Rücksprache mit Helmut Kohls Witwe Maike Kohl-Richter.

Schröder nannte seinen Vorgänger einen "großen Patrioten und Europäer". "Die Einigung unseres Landes und unseres Kontinents wird auf alle Zeit auch mit seinem Namen verbunden bleiben", sagte Schröder den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Grünen-Chef Cem Özdemir sagte am Freitag auf dem Grünen-Parteitag in Berlin: "Sein Name wird für immer in Verbindung stehen mit einem der großartigsten Nachkriegsprojekte - der deutschen Wiedervereinigung." Kohl habe "eine Generation politisch geprägt", erklärte FDP-Chef Christian Lindner. "Wir verneigen uns vor ihm."

Der frühere US-Präsident George Bush senior würdigte Kohl als "einen der größten Staatenlenker von Nachkriegs-Europa". Bush bezeichnete Kohl in einer Erklärung als einen "wahren Freund der Freiheit", der sein Leben der Aufgabe gewidmet habe, die demokratischen Institutionen in seinem Heimatland und anderswo zu stärken.

Nach dem Fall der Mauer hatten Kohl und Bush eng bei der Verhandlungen über den Zwei-plus-vier-Vertrag zusammengearbeitet, der den Weg zur deutschen Wiedervereinigung ebnete. Bush bezeichnete sein damaliges Zusammenwirken mit seinem "sehr guten Freund" als "eine der großen Freuden meines Lebens". Kohl sei in den damaligen Verhandlungen "wie ein Fels gewesen, also sowohl standfest als auch stark".

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigte sich tief betroffen über den Tod Kohls. "Die Nachricht vom Tod des früheren Bundeskanzlers und meines engen Freundes Helmut Kohl hat mich tief getroffen", erklärte Juncker in Brüssel. Kohl sei Europa und ihm persönlich "ein echter Vertrauter und Verbündeter" gewesen.

Die Zitate im Überblick

Der Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) hat in Deutschland und international Trauer ausgelöst. Reaktionen:

REAKTIONEN AUS DEM INLAND:

„Es ist ein wirklich großer Deutscher und vor allem ein großer Europäer gestorben.“

(Außenminister Sigmar Gabriel, SPD)

„Der ewige Kanzler und große Europäer geht. Seine Verdienste um die Deutsche Einheit bleiben. Wir trauern um Helmut Kohl.“

(Justizminister Heiko Maas, SPD)

„Helmut Kohl hat den Moment erkannt, in dem es möglich war, das Land wieder zu vereinen und zugleich ins Herz Europas zu führen. Das war ein Meisterstück an politischem Instinkt und Tatkraft. Sein Tod ist ein großer Verlust. Für die CDU wird er immer ein Fixpunkt bleiben.„

(Verteidigungsministerin und CDU-Vize Ursula von der Leyen)

„Von Helmut Kohl habe ich Außen- & Sicherheitspolitik gelernt. Ich habe Helmut Kohl tiefen Dank abzustatten. Kohl-Doktrin lehrt wir Deutsche dürfen die kleinen und mittleren Staaten nie vergessen.“

(Agrarminister Christian Schmidt, CSU)

„Wir verdanken Helmut Kohl unendlich viel: Für unsere Freiheit, für unsere Einheit, für unser Europa!“

(Kanzleramtsminister Peter Altmaier, CDU)

„Mit Helmut Kohl bin ich groß und politisch flügge geworden. Bei allem Streit: er war ein überzeugter Europäer. Möge er in Frieden ruhen!“

(Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt)

„Wir trauern um den Kanzler der Einheit, Ehrenbürger Europas, unseren ehemaligen Ministerpräsidenten, CDU-Landesvorsitzenden. Ein großer Politiker“

(CDU-Vize Julia Klöckner)

„Er war Wegbereiter der deutschen Einheit und hat auch die Einheit Europas entscheidend gefördert. Diese Leistungen können allenfalls mit denen des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer verglichen werden. ... Gerade in diesen außenpolitisch unruhigen Zeiten sollten wir uns immer daran erinnern, wie wichtig das geeinte Europa für uns ist. Wir werden Helmut Kohl nicht vergessen, sondern sein Andenken ehren.“

(Unionsfraktionschef Volker Kauder)

„Die CDU Deutschlands trauert um einen großen deutschen Europäer. Danke Helmut Kohl. Für die Einheit. Für Europa.“

(CDU-Generalsekretär Peter Tauber)

„Wir verlieren mit Helmut Kohl einen großen Staatsmann, wahrhaftigen Europäer & den Kanzler der Einheit.“

(Hessischer Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU)

„Helmut Kohl hat historische Weichen für Deutschland und Europa gestellt und sich Verdienste erworben, die Bestand haben und nicht vergessen werden.“

(SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz)

„Ein großer Europäer ist von uns gegangen.“

(Grünen-Chef Cem Özdemir)

„Helmut Kohl war Kanzler der Einheit & leidenschaftlicher Europäer. Er hat eine Generation politisch geprägt. Wir verneigen uns vor ihm. CL“

(FDP-Chef Christian Lindner)

„Deutschland verliert mit #HelmutKohl einen herausragenden Politiker.“

(Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz)

„Helmut Kohl sorgte für die Einbettung des wiedervereinigten Deutschlands in eine friedensorientierte EU, ein unschätzbares Verdienst Ich trauere.“

(CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter)

„Helmut Kohl war ein großer Europäer & hat die historische Chance zur Einheit ergriffen. Das bleibt bei aller politischen Auseinandersetzung!“

(Der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel)

„Helmut Kohl ist gestorben. Sein Engagement für Europa bleibt unvergessen. RIP“

(Grünen-Politiker Volker Beck)

„Die Bundestagsjahre mit Altkanzler Helmut Kohl sind mir unvergesslich. Ich trauere sehr.“

(Ehemalige CDU-Abgeordnete Erika Steinbach)

„Mein besonderer Dank gilt seinem unermüdlichen Engagement für Versöhnung und das gute, vertrauensvolle und freundschaftliche Miteinander von nichtjüdischen und jüdischen Menschen in Deutschland.“

(Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch)

REAKTIONEN AUS DEM AUSLAND:

„Helmut Kohl hat das europäische Haus mit Leben erfüllt ? nicht nur, weil er Brücken nach Westen wie nach Osten gebaut hat, sondern auch, weil er niemals aufgehört hat, noch bessere Baupläne für die Zukunft Europas zu entwerfen.“

(EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, der im Gedenken an Helmut Kohl die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen ließ)

„Ich werde mich stets an Helmut Kohl erinnern. Ein Freund und ein Staatsmann, der geholfen hat, Europa wiederzuvereinen.“

(EU-Ratspräsident Donald Tusk)

„Ein großer Deutscher und großer Europäer ist von uns gegangen. Ich verneige mich vor der Lebensleistung von #HelmutKohl“

(EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani auf Twitter)

„Stück deutscher & europäischer Geschichte ist von uns gegangen. EVP-Fraktion trauert um Vater deutscher & europäischer Einheit Helmut Kohl.“

(EVP-Fraktionsvorsitzender Manfred Weber, CSU)

„Es ist offensichtlich, welche historische Rolle Herr Kohl bei der Wiedervereinigung von Deutschland nur ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer gespielt hat und beim historischen Weg, auf den er Deutschland gebracht hat, indem er es so gut durch die Wiedervereinigung geführt hat.“

(UN-Generalsekretär António Guterres vor Journalisten in New York)

„Er ist der Mann, den ich als einen der größten politischen Führungsfiguren im Nachkriegseuropa ansehe“ „Wie viele, die Zeuge wurden der unaussprechlichen Verkommenheit und des Elends dieser Zeit, hasste Helmut (Kohl) den Krieg. Aber er verabscheute noch mehr den Totalitarismus.“

(Der frühere US-Präsident George H. W. Bush in einem von seinem Büro verbreiteten Statement)

„Helmut Kohl war die Verkörperung eines vereinten Deutschlands in einem vereinten Europa. Als die Berliner Mauer fiel, zeigte er sich der Situation gewachsen. Ein echter Europäer.“

(Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg)

„Meister des vereinigten Deutschlands und der deutsch-französischen Freundschaft: Mit Helmut Kohl verlieren wir einen sehr großen Europäer.“

(Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Twitter)

„Deutschland verliert einen großen Staatsmann.“

(Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte)

„Ehre dem Andenken an Kanzler Kohl. Italien erinnert sich an ihn als Protagonisten der deutschen Wiedervereinigung und des Falls von Europas Mauer.“

(Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni)

„Ein wahrer Europäer ist heute von uns gegangen. Helmut Kohl wird uns fehlen. Mein herzliches Beileid an seine Familie und Freunde.“

(Belgiens Premierminister Charles Michel)

„Wir betrauern den Tod des Mannes, der Deutschland wieder vereinigt hat. Helmut Kohl war ein großer Europäer.“

(Die norwegische Regierungschefin Erna Solberg)

„Mit tiefer Trauer erfuhr ich vom Tod Helmut Kohls, einem herausragenden deutschen Politiker, einem der Initiatoren der Wiedervereinigung Deutschlands.“

(Ukrainischer Präsident Petro Poroschenko)

„Seine Sympathie für Israel und den Zionismus ist bei vielen Treffen mit mir deutlich geworden, und in seiner entschlossenen Haltung für Israel, die er immer wieder in Europa und internationalen Foren gezeigt hat.“

(Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu)

dpa