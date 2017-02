Experte über Trump: „Merkmale einer narzisstischen Störung“

Der Koordinator für die Transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt Jürgen Hardt (CDU, l-r), der Politikwissenschaftler Christian Hacke, die ARD-Studioleiterin in Washington Ina Ruck, der stellvertretende Direktor der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen, Buchautor, Psychologe und Angstforscher Borwin Bandelow, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) Marcel Fratzscher und Moderator Frank Plasberg sprechen am 06.02.2017 in Köln während der ARD-Talkshow "Hart aber fair" zum Thema "Trump und wir".

