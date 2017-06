Terroranschlag in Brüssel: Das ist der Stand der Ermittlungen

Am Brüsseler Zentralbahnhof hat es einen Anschlagsversuch gegeben. Nach einer kleinen, aber heftigen Explosion am Dienstagabend schossen Soldaten einen Verdächtigen nieder, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Brüssel - Nach einer Explosion im Brüsseler Bahnhof Central am Dienstagabend ist ein Verdächtiger niedergeschossen worden. Ermittler stufen den Vorfall als Terroranschlag ein. Wir berichten im News-Ticker.

Alarm am Dienstagabend um 20.30 Uhr in der belgischen Hauptstadt Brüssel: Nach einer Explosion hat ein Soldat dort im Bahnhof Central einen Mann niedergeschossen.

Wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel bestätigt, ist der Terrorverdächtige von Soldaten „neutralisiert“ worden.

Der Attentäter vom Brüsseler Hauptbahnhof identifiziert.

Wodurch die Explosion ausgelöst wurde ist noch unklar.

Nach der Explosion brach in dem Bahnhof Panik aus, das Gebäude wurde geräumt.

Die Situation ist nach Angaben des Brüsseler Krisenzentrums inzwischen unter Kontrolle.

09.40 Uhr: Der nach dem Terroranschlag gesperrte Zentralbahnhof in Brüssel ist wieder für den Verkehr freigegeben worden. Das teilte die Bahngesellschaft SNCB am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Züge können demnach wieder in der Station halten.

0 8.30 Uhr: Der Attentäter vom Brüsseler Hauptbahnhof ist identifiziert.

„Die Identität des Terroristen ist bekannt, wir konnten ihn identifizieren", sagte Belgiens Innenminister Jan Jambon am Mittwoch dem Fernsehsender RTBF. Weitere Einzelheiten nannte er, laut Presseagentur AFP, zunächst aber nicht.

Ob ein Sprengstoffgürtel, die Explosion ausgelöst hat, ist noch unklar. Es gab auch Hinweise wonach ein Koffer explodiert sein soll.

06.25 Uhr: Der belgische Ministerpräsident Charles Michel kündigte für den Mittwochvormittag eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats an. Die Terrorwarnstufe im Land wurde bislang nicht auf das höchste Niveau angehoben. Was wir zur Explosion in Brüssel wissen und was nicht - lesen Sie hier.

Die News vom 20. Juni 2017

23.15 Uhr: Nach der Explosion und den Schüssen im Brüsseler Bahnhof Central war am Abend unklar, ob der angeschossene Mann noch am Leben ist.

22.35 Uhr: Ein weiterer Zeuge schilderte, wie nach der Explosion ein Mann in Handschellen abgeführt wurde. Unklar war dabei, ob es sich um dieselbe oder eine andere Person handelte.

22.20 Uhr: Der im Brüsseler Bahnhof Central nach einer Explosion „neutralisierte“ Mann hat nach Angaben eines Augenzeugen „Allāhu akbar“ (Gott ist groß) gesagt. Der etwa 30-Jährige habe das nicht laut gerufen, sondern eher gemurmelt, fügte der Bahnhofsmanager Jean Michel hinzu.

22.07 Uhr: Augenzeugen hätten von einem Knall im Bahnhof berichtet, woraufhin viele Menschen schnell in Restaurants und andere Gebäude gelaufen seien. Inzwischen sei die Lage aber ruhig.

22.04 Uhr: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist ein Mann nach einer kleineren Explosion von Soldaten „neutralisiert“ worden. „Es gab eine kleinere Explosion an oder bei dem Mann“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ine van Dymersch, am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Sie wisse nicht, ob der Mann lebe oder tot sei. Sonst sei niemand zu Schaden gekommen. Der geräumte Bahnhof werde durchsucht. Auch umliegende Gebäude würden vorsichtshalber geräumt.

Brüssels nahegelegene Hauptsehenswürdigkeit, der Große Platz mit dem historischen Rathaus, wurde jedoch nicht geräumt. Der unterirdisch gelegene Bahnhof Central ist einer der großen Umsteigebahnhöfe der belgischen Hauptstadt.

21.58 Uhr: Unter Berufung auf die Polizei berichten belgische Medien, eine Person mit Sprengstoffweste sei von einem patrouillierenden Soldaten niedergeschossen worden.

21.50 Uhr: Der Bahnhof sei nach dem „Vorfall“ geräumt worden, hieß es. Zuvor sei Panik in der Station und an den Gleisen ausgebrochen. Die belgische Polizei schrieb auf Twitter, dass die „Lage unter Kontrolle“ sei.

21.45 Uhr: Nach den Angaben, am es im Brüsseler Bahnhof Central zu einer „kleinen Explosion“. Weitere Personen wurden bei dem Zwischenfall angeblich nicht verletzt.

21.35 Uhr: Wie Medien berichten, hat die Polizei eine Person mit Sprengstoffgürtel neutralisiert.

21.25 Uhr: Die Bahngesellschaft SNCB teilte auf der Internetplattform Twitter mit, der Bahnverkehr sei auf Anweisung der Polizei unterbrochen worden, auch in anderen großen Stationen wie Brüssel-Nord und Brüssel-Midi.

Die Terrorgefahr in der belgischen Hauptstadt wird seit den Anschlägen auf den Flughafen und die Metro im März 2016 nach wie vor als hoch eingeschätzt. Dabei waren 32 Menschen getötet worden. Zu den Taten bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

