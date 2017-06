Explosion in Brüssel: Was wir wissen und was nicht 

Im Brüsseler Bahnhof Central hat es am Dienstagabend eine Explosion gegeben, dann fallen Schüsse. Polizeikräfte waren sofort vor Ort.

Im Brüsseler Bahnhof Central hat es am Dienstagabend eine Explosion gegeben, dann fallen Schüsse. Die Nachrichtenlage ist unübersichtlich, etwaige Hintergründe sind noch unklar.

Nach einer Explosion in Brüssel hat die belgische Polizei den Bahnhof Central geräumt. Zuvor sei Panik in der Station und an den Gleisen ausgebrochen. Die Polizei schrieb auf Twitter, dass die „Lage unter Kontrolle“ sei - wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete wurde eine verdächtige Person niedergeschossen worden sei. Weitere Opfer gab es nicht.

Twee luide ontploffingen in Brussel Cebtraal. Voor mijn neus. Dan snelle knallen na elkaar. pic.twitter.com/FDqVAjgGYg — Rémy Bonnaffé (@remybonnaffe) 20. Juni 2017



Die Bahngesellschaft SNCB teilte unterdessen mit, der Bahnverkehr sei auf Anweisung der Polizei unterbrochen worden, auch in anderen großen Stationen wie Brüssel-Nord und Brüssel-Midi.

In der Nacht wurde der Zugverkehr in der belgischen Hauptstadt wieder aufgenommen, allerdings ohne Halt am weiterhin gesperrten Hauptbahnhof.

Der belgische Ministerpräsident Charles Michel kündigte für den Mittwochvormittag eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats an. Die Terrorwarnstufe im Land wurde zunächst aber nicht auf das höchste Niveau angehoben.

Dies solle nur dann geschehen, wenn es Hinweise geben sollte, dass es ein weiterer Terroranschlag unmittelbar bevorsteht, hieß es. Nach bisherigen Erkenntnissen sei dies nicht der Fall.

Was wissen wir?

Am frühen Dienstag-Abend hat sich am Brüsseler Bahnhof Central eine Explosion ereignet. Die Polizei sprach schnell von einer „kleinen Explosion“ und vermeldete, dass die Lage unter Kontrolle sei. Der geräumte Bahnhof werde durchsucht. Auch umliegende Gebäude würden vorsichtshalber geräumt; zudem wurde riegelte auch den Marktplatz Grand-Place im Zentrum ab.

Laut einer belgischen Nachrichtenagentur wurde eine eine verdächtige Person von einem Soldaten niedergeschossen. „Es gab eine kleinere Explosion an oder bei dem Mann“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ine van Dymersch, am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Sie wisse nicht, ob der Mann lebe oder tot sei.

Nach mehreren Medienberichten bestätigte schließlich auch die Staatsanwaltschaft, dass niemand zu Schaden gekommen sei.

Laut der Deutschen Presse Agentur hätten Augenzeugen von einem Knall im Bahnhof berichtet, woraufhin viele Menschen schnell in Restaurants und andere Gebäude gelaufen seien. Nach kurzfristiger Panik habe sich die Lage jedoch wieder beruhigt.

Was wissen wir nicht?

Die Hintergründe der Explosion sind bisher unklar. Nach Angaben eines Augenzeugen sagte der Verdächtigte „Allah-u Akbar“ (Gott ist groß). Der etwa 30-Jährige habe das nicht laut gerufen, sondern eher gemurmelt, berichtete der Bahnhofsmanager Jean Michel, der unmittelbar daneben stand, der dpa weiter. Ein anderer Zeuge schilderte, wie ein Mann in Handschellen abgeführt wurde. Unklar war dabei, ob es sich um dieselbe oder eine andere Person handelte.

Ob die Person tatsächlich einen Sprengstoffgürtel trug, wollte die Polizei nicht bestätigen.

