Attentäter Amri hatte mindestens 14 verschiedene Identitäten

Sondersitzung im NRW-Landtag

+ © dpa Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (l, SPD) wartet am 05.01.2017 auf den Beginn der Sondersitzung des Innenausschusses zum Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. © dpa

Düsseldorf - Neue Erkenntnisse über Anis Amri kommen bei der Sondersitzung im NRW-Landtag zutage: Der Berlin-Attentäter war den deutschen Behörden unter 14 verschiedenen Identitäten bekannt.

Der Berliner Attentäter Anis Amri ist den deutschen Behörden unter 14 verschiedenen Identitäten bekannt gewesen. Das geht aus einem Bericht des nordrhein-westfälischen Landeskriminaldirektors Dieter Schürmann vor dem Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags hervor.

In einer Sondersitzung des Ausschusses schilderte Schürmann am Donnerstag die Bemühungen der Behörden, dem Tunesier Vorbereitungen eines terroristischen Anschlags nachzuweisen. Am Ende sei es allen Behörden von Bund und Ländern auch gemeinsam nicht gelungen, ausreichend konkrete Hinweise zusammenzutragen, die von der Justiz als Tatverdacht hätten gewertet werden können, sagte er. Dabei hätten die Ermittler „alle rechtlichen Befugnisse bis an die Grenze ausgeschöpft, um mögliche Gefahren abzuwehren“.

Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Menschen getötet. Eine Ausländerbehörde in Nordrhein-Westfalen war für den Tunesier zuständig. Amri bewegte sich aber nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland. Mehrere Sicherheitsbehörden hatten ihn schon lange als islamistischen Gefährder eingestuft.

Innenminister Jäger will Fehler aufklären

Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat nach dem Terroranschlag in Berlin Aufklärung angekündigt. „Der Anschlag wurde verübt von einem Mann, über den die Sicherheitsbehörden bundesweit sehr viel wussten,“ sagte Jäger am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Es müsse geklärt werden, ob Fehler begangen wurden.

Nordrhein-Westfalen war einer der Hauptaufenthaltsorte des Attentäters Anis Amri. Der als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier hielt sich Jäger zufolge seit Februar 2016 aber überwiegend in Berlin auf. Am 19. Dezember hatte er dort bei einem Attentat mit einem Lkw zwölf Menschen getötet und 55 verletzt. Amri wurde vier Tage später bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen.

Der Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags ist am Donnerstag zu einer Sondersitzung in Düsseldorf zusammengekommen. Das Gremium will klären, welche Erkenntnisse die Sicherheitsbehörden über den als Gefährder eingestuften Attentäter Anis Amri besaßen und welche Kontakte der Tunesier in die radikalsalafistische Szene von Nordrhein-Westfalen hatte. Amri hatte in den Monaten vor dem Anschlag untertauchen können.

An der Sondersitzung nimmt auch der Chef des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes, Burkhard Freier, teil. Beantragt wurde die Sitzung von den Oppositionsfraktionen von CDU, FDP und Piratenpartei.

Gegen Kontaktmann wurde schon früher ermittelt

Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sie nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Zweifel an der Täterschaft Amris beim Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hat. Bei dem Attentat mit einem gekaperten Lkw waren am 19. Dezember zwölf Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Amri wurde am 23. Dezember bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen.

Vor Beginn der Düsseldorfer Sondersitzung wurde bekannt, dass gegen den am Dienstag festgenommenen Kontaktmann von Amri bereits in der Vergangenheit wegen einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt worden war. Der 26-jährige Tunesier und zwei Männer hätten im Verdacht gestanden, Sprengstoff für einen Anschlag in Düsseldorf besorgt zu haben, sagte der Berliner Justizsprecher Martin Steltner im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Er sei damals vorübergehend festgenommen worden.

Gegen den 26-jährigen Tunesier wurde am Mittwoch Haftbefehl wegen Sozialbetrugs erlassen. Nach bisherigen Ermittlungen trafen sich Amri und der Festgenommene am Vorabend des Berliner Anschlags in einem Restaurant. Es besteht der Verdacht, dass der Mann von dem Anschlagsplan gewusst haben könnte.

dpa/afp