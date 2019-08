„Eine Farce“: FPÖ bekommt Historiker-Bericht - erstellt haben ihn offenbar auch Partei-Freunde

Die rechte FPÖ hat eine erste Kurzfassung eines Berichts zu ihrer Historie vorgestellt. Die Partei kommt gut dabei weg - doch Experten schlagen die Hände über dem Kopf zusammen.

Wien - Wieder Aufregung rund um die FPÖ. Die rechte Partei hat in Österreich für die Kurzfassung eines Historikerberichts zur Parteigeschichte scharfe Kritik einstecken müssen. Angesichts der Mitarbeit von FPÖ-Spitzenfunktionären an dem Werk meinte der Zeitgeschichtler der Universität Wien, Oliver Rathkolb, am Dienstag: „Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun.“ Schon die Forschungsfrage, ob die FPÖ eine Nachfolgepartei der NSDAP sei, sei „völlig daneben“.

Auch die Expertin für Erinnerungskultur von der Akademie der Wissenschaften, Heidemarie Uhl, bemängelte das Fehlen wissenschaftlicher Standards. Uhl sprach gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA von einer vertanen Chance.

Auch die Historikerin Margit Reiter übte in einem Interview mit dem ORF harsche Kritik. „Der Bericht wurde nicht wie üblich auf unabhängige wissenschaftliche Institutionen ausgelagert. Viele der Beteiligten sind überhaupt keine Historiker, der Großteil stammt entweder direkt aus der Partei oder dem Parteiumfeld“, sagte die Wissenschaftlerin der Uni Wien. Bisher lägen zwar nur „Überschriften“ vor - diese deuteten aber sehr „in Richtung Reinwaschung und Relativierung“.

FPÖ und ihr Historikerbericht: Kommissionsvorsitzender sieht „Partei wie nahezu jede andere“

Die FPÖ, in den Augen ihrer Kritiker immer wieder im Verdacht rechtsextremer und antisemitischer Ansichten, hatte am Montag eine 32-seitige Kurzfassung eines insgesamt 1100 Seiten starken Historikerberichts vorgelegt. Der Kommissionsvorsitzende Wilhelm Brauneder kam zu dem Schluss, dass „die FPÖ eine Partei wie nahezu jede andere ist“. Für die FPÖ von heute seien Nazis aus den Anfängen der Partei nicht relevant.

In der Radiosendung „Ö1-Morgenjournal“ erklärte er, es sei „völlig fatal, immer nur diese sogenannten ‚braunen Flecken‘“ aus der FPÖ-Geschichte „herauszupicken“. Dies schade auch dem Ansehen Österreichs. Die Vorstellung der Kurzfassung kommt mitten im Wahlkampf - Ende September wird in Österreich gewählt. Die ÖVP-FPÖ-Regierung war im Frühjahr an der Ibiza-Affäre zerbrochen.

FPÖ im Wahlkampf - Historikerbericht war Folge der „Liederbuch-Affäre“

Anlass des Berichts von 16 Autoren war die Liederbuch-Affäre von Anfang 2018. Damals war in der Burschenschaft Germania ein Liederbuch entdeckt worden, das den Holocaust verharmloste. Führendes Mitglied der Burschenschaft war ein FPÖ-Landespolitiker, der erst von seinen Ämtern zurücktrat, inzwischen aber wieder in die Politik zurückgekehrt ist. Der Gesamtbericht soll erst vorgelegt werden, wenn ein israelischer Forscher das Dokument bewertet hat.

Die FPÖ spielt in Österreich seit Jahrzehnten eine maßgebliche Rolle. Ursprünglich auch von wirtschaftsliberalem Geist geprägt, wetterte die Partei vor allem unter dem 2008 tödlich verunglückten Populisten Jörg Haider gegen Ausländer. Die Partei pflegt auch enge Beziehung zu deutschnational ausgerichteten Burschenschaften. Unter dem einstigen Parteichef Heinz-Christian Strache hat sich die FPÖ um ein besseres Verhältnis zu Israel bemüht und offiziell antisemitische Tendenzen verurteilt.

Zuletzt war in Österreich auch die ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz unter Druck geraten. Ein Mitarbeiter hatte kurz vor dem Aus für Kurz‘ Regierung fünf Datenträger schreddern lassen.

dpa/fn