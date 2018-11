Kommentar: Frauen bekommen weniger Rente

Dass Frauen nur halb so viel Rente bekommen wie Männer, ist das schändliche Resultat einer Arbeitsmarktstruktur, in der so viele Schrauben wackeln, dass die Politik mit Ausbessern nicht nachkommt. Von Eva-Maria Lill

Schraube eins: Frauen jobben oft in Branchen, die von vornherein schlecht bezahlt werden, etwa in Dienstleistung und Pflege. Die entscheidende Frage ist nicht die, weshalb solche Posten meist in weiblicher Hand liegen. Sondern die, weshalb diese Tätigkeiten so mies vergütet werden. Ist ein System, das abstraktes Büffeln mehr belohnt als Hilfe am Menschen, gerecht? Nein.

Schraube zwei: Frauen arbeiten seltener Vollzeit, weil sie quasi nebenher den Haushalt stemmen, Kinder betreuen und sich um Angehörige kümmern. Aber wieso werden sie bei diesem Multitasking nicht besser unterstützt? Noch immer sind Männer oft die Hauptverdiener. Was auch daran liegt, dass sie – Schraube drei – für die gleiche Arbeit mitunter mehr Gehalt bekommen. Auch hier: warum? Es gibt keine Erklärung. Die generelle Lohnungleichheit ist schlicht eine riesige Schweinerei. Und dass sich diese im Renten-Gefüge niederschlägt, nun wirklich keine Überraschung.

Wer sich das Wackelgerüst Lohnsystem anschaut, wähnt sich in einer Welt, in der Frauen noch immer Menschen zweiter Güte sind. Schwammige Pflegegesetze, Betreuungsengpässe, Mütterrente, manchmal bekommt die Ottonormalfrau da leicht den Eindruck, die Politik würde es nicht mal ernsthaft versuchen. Wieso zum Beispiel gilt die im Januar festgezurrte Pflicht zur Gehaltstransparenz nur in Firmen mit 200 oder mehr Mitarbeitern? Wieso werden Frauen für ihre Familiensorge eher bestraft denn belohnt? Wieso schieben Topmanager und Fußballer Millionen, während die Kindergärtnerin, die Pflegerin, die Krankenschwester, die helfenden Hände und sorgenden Seelen kaum genug zum Leben haben?

