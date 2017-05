Der G7-Gipfel startet am Freitagmittag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist bereits auf Sizilien gelandet. Auf die Kanzlerin und ihre Delegation warten auf dem Gipfel heikle Aufgaben.

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist auf Sizilien gelandet, wo am Mittag der G7-Gipfel beginnt. Streitpunkte der Staats- und Regierungschefs von sieben großen Industrienationen sind vor allem der Freihandel, der Klimaschutz und die Migrationspolitik. Aus Sicht der Bundesregierung wäre es schon ein Erfolg, wenn Beschlüsse nicht hinter bisherigen Vereinbarungen zurückfielen. Angesichts der vier neuen Chefs in der Runde stellt sich Merkel auf schwierige Beratungen ein. Sie ist die Dienstälteste in dem Kreis.

Vor allem der Bruch von US-Präsident Donald Trump mit der Handels- sowie Klimapolitik seines Vorgängers Barack Obama wird als Problem für die nötige Einigkeit bei der Erarbeitung des Abschlussdokuments angesehen. Hinzu kommt: Bei einem Treffen mit der EU-Spitze am Donnerstag soll sich Trump mit drastischen Worten über den deutschen Handelsüberschuss beschwert haben.

Außer Trump sind auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und der gastgebende italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni neu bei G7. Ferner sind die Premiers von Kanada und Japan, Justin Trudeau und Shinzo Abe, dabei.

dpa