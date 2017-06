Gabriel in Türkei: Werden Bundeswehr aus Incirlik abziehen müssen

Ein letzter Einigungsversuch im Streit um den Bundeswehr-Einsatz in Incirlik ist gescheitert. Deutschland müsse seine Soldaten abziehen, erklärte Außenminister Gabriel. Lesen Sie die Hintergründe.

Die Bundesregierung wird nach den Worten von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) die Bundeswehrsoldaten vom türkischen Stützpunkt Incirlik abziehen müssen. Angesichts des Festhaltens der Türkei am Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete in Incirlik sagte Gabriel am Montag in Ankara: "Ich bedauere das, aber bitte um Verständnis, dass wir aus innenpolitischen Gründen werden die Soldaten verlegen müssen." Zuvor hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu deutlich gemacht, dass das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete bestehen bleibt.

Incirlik - Stützpunkt, Drehkreuz, Streitpunkt

Der Bundeswehreinsatz im türkischen Incirlik sorgt seit langem für Zwist zwischen Berlin und Ankara. Jetzt dürfte er zu Ende sein: Am Montag bekräftigte die türkische Seite, es bleibe beim Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete auf der Luftwaffenbasis. Für diesen Fall hat die Bundesregierung den Abzug der Soldaten aus Incirlik angekündigt.

Die Bundeswehr beteiligt sich seit mehr als einem Jahr von Incirlik aus am internationalen Einsatz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak. Die Basis liegt am Rande der Großstadt Adana rund hundert Kilometer von der syrischen Grenze entfernt.

Knapp 280 deutsche Soldaten sind aktuell dort stationiert. Sie kümmern sich um die bis zu sechs Tornado-Aufklärungsflugzeuge, die über Syrien und dem Irak zum Einsatz kommen. Diese flogen seit dem ersten Aufklärungsflug im Januar 2016 mehr als 800 Einsätze. Von Incirlik aus startet auch ein deutsches Airbus-Tankflugzeug, das die deutschen und die Flugzeuge verbündeter Nationen in der Luft mit Treibstoff versorgen kann. Es betankte in seinen über 360 Einsätzen andere Flugzeuge der Koalition mit tausenden Tonnen Treibstoff. Der zunächst auf ein Jahr befristete Einsatz wurde im November vom Bundestag bis Ende 2017 verlängert.

Forderungen nach einem Abzug aus Incirlik gab es immer wieder. Die Gründe für die Spannungen zwischen Ankara und Berlin sind vielfältig - abgesagte Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland, die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel und die von Deutschland anerkannten Asylanträge türkischer Soldaten, die der Grund für das jüngste Besuchsverbot sein dürften.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Ankara deutschen Abgeordneten aus Ärger über die Resolution des Bundestags, in der die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord eingestuft wurden, den Zugang zu dem Stützpunkt verweigert. Daraufhin drohte Berlin mit dem Abzug der dort stationierten Tornados. Der Streit wurde erst nach mehreren Monaten beigelegt.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums gibt es "alternative Standorte", auf welche die Bundeswehr für den Einsatz ausweichen könnte - etwa in Jordanien.

Der Militärflughafen Incirlik wurde in den vergangenen Jahrzehnten bereits wiederholt für Militäreinsätze in der Region genutzt. US-Ingenieure hatten die Basis in den frühen 50er Jahren errichtet. Laut einer 1954 geschlossenen Vereinbarung zwischen der Türkei und den USA wird der Stützpunkt von den Luftwaffen beider Länder genutzt, wobei die Türken die Gastgeberrechte besitzt. Die Basis spielt auch bei der Sicherung der Nato-Südflanke eine wichtige Rolle.

