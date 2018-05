Darf eine Lehrerin mit Kopftuch unterrichten? So entschied das Gericht

Urteil gefallen

+ © dpa / Jörg Carstensen Lehrerin mit Kopftuch. © dpa / Jörg Carstensen

Eine muslimische Lehrerin darf nicht mit Kopftuch an einer Grundschule in der Hauptstadt unterrichten. Das Berliner Arbeitsgericht wies am Mittwoch in erster Instanz eine Klage der Frau ab. Das Gericht erachtete das in Berlin geltende Neutralitätsgesetz nicht als verfassungswidrig.