Greta Thunberg: Jetzt schafft sie es sogar ins Fußballstadion - Fans mit irrer Choreografie

Die schwedische Klimaaktivistin ist mittlerweile bekannt. Doch das hat selbst sie noch nicht erlebt: Sie wurde jetzt von Fußball-Ultras auf einem gigantischen Transparent gezeigt.

Die Aktivistin sucht derweil einen umweltschonenden Weg, um nach Europa zu reisen. Es gibt ein unmoralisches Angebot.

Greta Thunberg ist seit geraumer Zeit in aller Munde. Die schwedische Klimaaktivistin polarisiert dabei große Massen - und hat dabei sowohl viele Anhänger, als auch jede Menge Kritiker. Was jetzt in Tschechien passiert ist, ist jedoch selbst für die mittlerweile weltberühmte Ikone ein absolutes Novum.

Greta Thunberg - Tschechische Fußball-Fans mit riesigem „Greta“-Transparent

Greta Thunberg wurde durch ihre Klimabewegung berühmt, die mittlerweile Anhänger auf der ganzen Welt hat. Ihre Rede beim UN-Klimagipfel in New York polarisierte dabei Massen auf der ganzen Welt. Das Bild, das durch die Medien ging, dürfte jeder im Kopf haben: Greta Thunberg spricht mit zornigem Gesichtsausdruck und erhobenem Zeigefinger vor der UN - und übt heftige Kritik. Die Rede ging innerhalb kürzester Zeit durch die Welt und steht wie kaum etwas anderes für die Wut vieler Bürger auf die Klimaarbeit vieler Politiker weltweit.

Greta: Tschechische Fußball-Fans zeigen Greta als Choreografie

Das Bild, das Greta Thunberg bei ihrer Rede hinterließ, gleicht für viele Menschen dem einer Ikone. Genau das dachten sich Ende Oktober wohl tschechische Fußball-Fans, wie User auf Twitter zeigte. Die Anhänger des tschechischen Fußballklubs Banik Ostrau zeigten beim Spiel gegen Slavia Prag ein riesiges Transparent mit Greta Thunberg. Auf den sozialen Medien sind die Transparente zu sehen, die in der Vikovic-Arena in Ostrava zu sehen waren. Die Fans entrollten eine riesige Choreografie mit dem berühtem Bild der Klimaaktivistin.

Tschechische Fans mit Greta-Choreografie: „Klima Ultras - Streik für die Atmosphäre im Stadion“

Nachdem die Fans des tschechischen Fußballklubs Banik Ostrau die Choreographie eröffnet hatten, fingen sie damit an, bengalische Feuer zu zünden - Umstand, den die Klimaaktivistin wohl kaum begrüßen wird. Es gibt viele Möglichkeiten, die Aktion aus Tschechien zu interpretieren, denn ganz klar ist nicht, was die Gruppierung mit dem Transparent zum Ausdruck bringen wollte. Es kann sein, dass sie auf ironische Art und Weise gegen das Verbot von Pyrotechnik protestieren wollten. Aufmerksamkeit haben sie jedenfalls mit großer Sicherheit für die ungewöhnliche Aktion bekommen.

Greta Thunberg als Ikone für Fußball Fans? Aktivistin hat ganz andere Sorgen

Greta Thunberg hat sich jedenfalls noch nicht zu der Aktion geäußert. Sie hat im Moment auch andere Sorgen. Die Klima-Konferenz, für die Greta Thunberg unter anderem nach Amerika gesegelt war, sollte eigentlich in Santiago de Chile stattfinden. Durch die politischen Umstände im Land hat die dortige Regierung die Veranstaltung absagen müssen - jetzt wurde sie nach Madrid verlegt. Somit steht Greta vor dem Problem, auf umweltschonende Art und Weise, nach Spanien zu reisen. Sie hat jetzt ein unmoralisches Angebot bekommen. Zuletzt hatte sich auchPop-Titan Dieter Bohlen kritisch zur Aktivistin geäußert - und wurde von seinen Fans dafür abgestraft. Dagegen scheint der weltbekannte Schauspieler Leonardo Di Caprio von der jungen Schwedin begeistert zu sein.