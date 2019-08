Greta Thunberg lässt Journalisten herauswerfen - und gibt Trump einen mit 

Greta Thunbergs Reise nach Amerika wird zwei Wochen dauern – Donald Trump hat sie dort aber „nichts zu sagen“. Auf einem Klima-Gipfel in der Schweiz dagegen geht es hoch her.

Lausanne - Ein Profisegler bringt die Klima-Aktivistin Greta Thunberg (16) nächstens nach Amerika – und was sie dort nicht tun wird, steht schon fest: mit US-Präsident Donald Trump reden.

"Wenn er nicht bereit ist, der Wissenschaft und Experten zuzuhören, wie soll ich ihn dann überzeugen? Wie soll irgendjemandem von unserer Bewegung das gelingen?", sagte Thunberg dem öffentlich-rechtlichen Schweizer Sender SRF. Sie habe Donald Trump nichts zu sagen, also werde sie ihre Zeit „nicht mit einem Treffen verschwenden“.

Klima-Aktivisten: Tränen bei Gipfel – Thunberg tröstet

Aber jetzt gab es erstmal Zoff beim „Smile for Future“-Klimagipfel an der Uni Lausanne in der Schweiz. Mehr als 400 Aktivisten nahmen teil – und die Emotionen kochten offenbar hoch. Wie das Newsportal Buzzfeed als erstes berichtete, verließ Thunberg mit einer Gruppe von etwa 30 Zuhörern einen Vortrag und setzte sich vor der Halle auf den Boden. Der Grund: Uneinigkeit über die Klimaforderungen.

Ein Mädchen soll aus dem Saal gestürmt und heulend zusammengebrochen sein – mehrere Teilnehmer, unter ihnen auch Greta Thunberg, hätten sich um sie gekümmert, hieß es. „Wir streiken jetzt“, zitiert Buzzfeed die Teilnehmerin Janine O‘Keeffe. Auf diese Interpretation wollte sich Thunberg gegenüber Buzzfeed nicht einlassen. Sie teilte den Journalisten in einer Textnachricht mit, dass sie das Verlassen des Saals nicht als Protest auffasste: „In diesem Fall habe ich nur eine Freundin getröstet, die aufgewühlt war.“

Greta Thunberg mit anderen Klima-Aktivisten in Lausanne.

Greta Thunberg in Lausanne: Journalisten sollen Klima-Vortrag verlassen

Die Schweizer Boulevardzeitung Blick, die ihre Leute vor Ort hatte, beschreibt das anders: „Spätestens seit Mittwoch, als es im Rahmen des Treffens zu Heulkrämpfen und teils heftigen Streitereien gekommen war, stehen die Aktivisten unter besonderer Beobachtung“, und „Der Frust über den Verlauf des Klimagipfels sitzt bei den Teenagern tief“, heißt es in einem Bericht.

Demnach habe Greta Thunberg am Freitag, dem letzten Tag des Gipfels, Journalisten herauswerfen lassen – weil sie glaubte, dass die Medien schuld an der schlechten Stimmung seien. Mit einer Wortmeldung habe sie den Vorschlag gemacht und breite Zustimmung erhalten: Die Schreiber hätten den Saal verlassen müssen. „Lange ziehen die Klima-Teenies ihren Medien-Boykott dann aber nicht durch. Nach wenigen Minuten dürfen Journalisten wieder in den Saal“, schreibt Blick und zitiert den Co-Organisator Kelmy Martinez (21) mit der Begründung: „Wir sind auch nur Menschen und brauchen manchmal Privatsphäre.“

Ohne Bett und Toilette: Klima-Aktivistin Thunberg reist nach Amerika

Viel Privatsphäre wird Thunberg aber nicht haben, wenn sie sich nach Amerika aufmacht. „Eine Rennjacht ist nie komfortabel, sondern bietet im Bestreben um Leichtigkeit nur die minimalste Ausstattung“, sagte Profisegler Boris Herrmann der dpa. Toiletten gebe es an Bord keine, statt Betten nur zwei Rohrkojen.

Die junge Schwedin reist mit zwei Profiseglern kommende Woche von der englischen Küste aus über den Atlantik. Mit dabei sind auch ihr Vater Svante sowie der Doku-Filmer Nathan Grossman. Etwa zwei Wochen lang werden sie mit der „Malizia“ unterwegs sein. Flugreisen lehnt sie wegen der Treibhausgase ab. Greta Thunberg will in Amerika den UN-Klimagipfel in New York (September) und die Weltklimakonferenz in Chile (Dezember) besuchen.

Es werde laut und unbequem für Thunberg, bei Sturm auch ruppiger. Ob die junge Schwedin aktiv mitsegelt, ließ Herrmann offen: „Ich werde ihr gerne alles zeigen und erklären und sehen, inwieweit sie Lust hat zu lernen.“ Er könne sich vorstellen, dass sie wegen ihres Klimabewusstseins eine starke Neugier für Wetter und Navigation mitbringe.

