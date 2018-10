GroKo nach Hessen vor dem Aus? SPD droht - aber geht nicht

Steht die GroKo nach der Landtagswahl 2018 in Hessen vor dem Aus? Die SPD ist vom Wahlergebnis schockiert, zaudert aber noch. Auch Angela Merkels Zukunft als CDU-Chefin ist umstritten.

Ein CDU-Debakel in Hessen könnte Angela Merkels Position weiter schwächen. Eine SPD-Pleite hingegen den GroKo-Austritt der SPD forcieren. Deshalb birgt die Landtagswahl so große Spannung.

Schon vor der Wahl äußern sich Politiker auf die Situation in Berlin hin. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer ist etwa sicher, dass ein GroKo-Aus Neuwahlen erfordern würden.

Wir sind gespannt, wie Berlin auf die Hessen-Wahl reagieren wird. Hier verpassen Sie keine Reaktion und keine Entwicklung. Außerdem: Verpassen Sie nichts in unserem Live-Ticker aus Hessen.

>>> Aktualisieren <<<

22.42 Uhr: Die Linie der SPD nach der Wahl-Pleite von Hessen hat sich mittlerweile klar herauskristallisiert: Über ein unmittelbares Aus der Groko wollen die Sozialdemokraten derzeit nicht sprechen - aber das Platzen der Koalition soll nun wohl noch stärker als Drohkulisse gegen die Union in Stellung gebracht werden. In dieser Richtung hat sich nun auch Partei-Vize Manuela Schwesig geäußert. „Gegen den schlechten Bundestrend war nichts zu machen. So kann es mit der GroKo im Bund nicht weitergehen“, twitterte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern am späten Sonntagabend.

22.25 Uhr: Die Wahl in Hessen war eine „Abrechnung mit Merkels Berlin“, meint der Chefredakteur des Münchner Merkur, Georg Anastasiadis. Den gesamten Kommentar können Sie bei Merkur.de* lesen.

22.02 Uhr: Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini hat sich hocherfreut über das schlechte Abschneiden der Parteien der großen Koalition bei der Landtagswahl in Hessen gezeigt. „Die Bundesbank? Die einzige Nachricht, die heute aus Deutschland von den Regionalwahlen in Hessen kommt, ist, dass die in Brüssel regierenden Parteien einen epochalen Hammerschlag abbekommen haben“, sagte der Chef der rechten Lega-Partei am Sonntag bei einer Veranstaltung in der Nähe von Mailand. „Die sogenannte Rechte und die Grünen sind um zehn Punkte gestiegen, daher schöne Grüße an die Merkel und die Freunde der Bundesbank“, fügte er laut Nachrichtenagentur Ansa hinzu.

Kühnert fordert Vorbereitung auf Neuwahlen - SPD-Linke will raus aus der GroKo

21.52 Uhr: Nach der Pleite bei der hessischen Landtagswahl muss sich die SPD nach Ansicht von Juso-Chef Kevin Kühnert auf Neuwahlen vorbereiten. „Es ist offensichtlich, dass den Regierungsparteien die Kontrolle über die Existenz der Regierung ein bisschen entgleitet. Jedes kleine Feuerchen kann das Ganze zum explodieren bringen“, sagte Kühnert am Sonntagabend bei Phoenix. Niemand könne derzeit sagen, wie lange die Regierung noch halte. Die SPD müsse sich inhaltlich auf eine Neuwahl einstellen, „bei der man nicht mit dem Programm von 2017 antreten kann“. Die Partei müsse nun rasch prüfen, ob die Koalition noch sinnvoll sei. Kühnert war von Anfang an gegen die Neuauflage der großen Koalition.

+ Kevin Kühnert am Sonntagabend bei einem Statement vor Fernsehkameras in Berlin © dpa / Kay Nietfeld

Die Parteilinke Hilde Mattheis forderte erneut das Ende der Koalition mit der Union. „Wir müssen raus aus der großen Koalition und zwar ohne Wenn und Aber“, sagte die Bundestagsabgeordnete aus Ulm der Augsburger Allgemeinen. „Inhaltlich kann sich die Partei nur in der Opposition neu aufstellen.“

21.35 Uhr: Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Malu Dreyer hat nach der Wahlschlappe in Hessen Veränderungen in ihrer Partei gefordert. Auch bei dieser Wahl sei deutlich geworden, dass die meisten Wähler nicht den Eindruck hätten, dass die SPD Zukunftsfragen beantworte, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Sonntag dem Radiosender RPR1. Ein Ende der großen Koalition sehe sie im Moment nicht, aber der Zustand der Regierung müsse sich sofort ändern. Nötig sei ein verbindlicher Fahrplan für die Arbeit der großen Koalition. Das Wahlergebnis in Hessen „schmerze total“, sagte Dreyer.

21.08 Uhr: Die Auswirkungen der Hessen-Wahl auf die GroKo in Berlin wird in knapp 45 Minuten auch Thema bei der Talkrunde „Anne Will“ sein. Die wichtigsten Aussagen der Teilnehmer um Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und die Parteichefs Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne) finden Sie dann minutenaktuell in unserem Live-Ticker zur Sendung.

20.53 Uhr: Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach hat öffentlich starke Zweifel an der Sinnhaftigkeit der GroKo angemeldet. Die SPD müsse nun „ganz klar prüfen, ob wir mit der Union noch eine gemeinsame Arbeitsgrundlage haben und ob wir in der großen Koalition ganz schnell zu einer grundlegend anderen Arbeitsweise kommen können“, sagte Lauterbach dem Portal faz.net. „Wenn wir das nicht schaffen, dann geht es eben nicht mehr. Dann gibt es keine lange Perspektive mehr für die große Koalition.“

20.36 Uhr: Juso-Chef Kevin Kühnert flüchtet sich unterdessen in Galgenhumor. „Gut, dass letzte Nacht Zeitumstellung war. Jetzt ist es nicht mehr fünf vor zwölf, sondern erstmal wieder fünf vor elf“, twitterte er am Sonntagabend mit Blick auf das Wahlergebnis in Hessen.

Überlebt die GroKo die Hessen-Wahl? SPD-Vize Kohnen zweifelt am Bündnis

20.33 Uhr: Die erst vor zwei Wochen bei der Bayern-Wahl heftig abgestrafte SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen zweifelt öffentlich an einer Zukunft der GroKo in Berlin. „Wenn es nicht gelingt, klar zu positionieren, wer wir sind, bei Einwanderungsgesetz, Rente oder Mietenpaket, dann macht die #GroßeKoalition in meinen Augen keinen Sinn mehr“, sagte Kohnen laut einem von ihr geteilten Tweet dem Radiosender Antenne Bayern.

#SPD-Parteivize @NataschaKohnen stellt nach #ltwHe18 die #GroKo in Frage: „Wenn es nicht gelingt, klar zu positionieren, wer wir sind, bei Einwanderungsgesetz, Rente oder Mietenpaket, dann macht die #GroßeKoalition in meinen Augen keinen Sinn mehr." via @ANTENNEBAYERN #LtwHessen — Hans Oberberger (@hansoberberger) 28. Oktober 2018

GroKo nach Hessen vor dem Aus? Spahn-Statement zu Merkel lässt aufhorchen

20.08 Uhr: Unterdessen fordern CDU-Politiker zwar nicht den Ausstieg aus der GroKo - aber die Ablösung Angela Merkels als Parteichefin. Alexander Mitsch, Vorsitzender der „Werteunion“, erklärt gegenüber Merkur.de*: "Die Verluste der CDU in Hessen bestätigen den dramatischen Abwärtstrend, in dem sich die Union aufgrund ihrer Sozialdemokratisierung und inkonsequenten Merkelschen Asylpolitik immer noch befindet. Nach dieser Wahl darf es keine Ausreden mehr geben für die notwendigen Konsequenzen. Die können nur lauten: Politikwende mit neuer Parteispitze. Der Bundesparteitag wird diese Weichen stellen."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ging lange nicht so weit wie Mitsch, stärkte Merkel am Sonntag aber auch nicht eindeutig den Rücken. „Ich finde, eine reine Personaldebatte greift da zu kurz. Das reicht nicht, es geht ja um mehr“, sagte er im ZDF. Die Diskussion über Veränderungen an der Parteispitze müsse man auch nicht an einem Wahlabend führen. „Das ist eine Frage für die nächsten Tage und Wochen“, sagte Spahn weiter.

+ Angela Merkel und Jens Spahn beim CDU-Bundesparteitag 2016 © dpa / Michael Kappeler

Er verwies auf die Klausurtagung des Bundesvorstandes am nächsten Wochenende und den Parteitag im Dezember. „Und bis dahin, das ist zurecht eine Erwartung auch unserer Mitglieder und Wähler an die Führung der Partei, muss klar sein, wie wollen wir zu alter Stärke zurück, wie wollen wir Debatten führen, wie wollen wir die Themen setzen, die viele Bürger beschäftigen.“

Hessen-Wahl: Kramp-Karrenbauer äußert sich zu Merkels Zukunft

19.59 Uhr: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich gegen eine Debatte über eine Ablösung von Kanzlerin Angela Merkel als CDU-Parteichefin: Umfragen hätten gezeigt, dass auch jene Wähler, die der Union in Hessen nun einen „Denkzettel“ verpassten, nicht vorrangig Zweifel an den handelnden Personen hegten, sagte sie in der „Berliner Runde“ im Ersten. „Es ist der Umfang miteinander, es sind nicht die Personen“, betonte Kramp-Karrenbauer. Ihr SPD-Amtskollege Lars Klingbeil sprach sich gegen einen Ausstieg aus der GroKo vor der bereits beschlossenen Halbzeit-Analyse im Herbst 2019 aus.

19.49 Uhr: SPD-Bundesvize Ralf Stegner hat die herben Verluste von CDU und SPD bei der Landtagswahl in Hessen als Denkzettel für die Arbeit der Bundesregierung gewertet. „Und deswegen muss sich Arbeit und Erscheinungsbild dieser Koalition rasch und drastisch ändern“, sagte Stegner am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Sonst wird die Regierung keinen Bestand haben.“ Ablehnend äußerte er sich zu einem bereits im Vorfeld der Hessen-Wahl ins Spiel gebrachten Sonderparteitag. „Ich halte nichts davon, dass wir der Öffentlichkeit vor allem Selbstbeschäftigung darbieten“, sagte Schleswig-Holsteins SPD-Landeschef.

19.36 Uhr:

Nach dem Absturz seiner Partei bei der hessischen Landtagswahl fordert Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh einen neuen Mitgliederentscheid über die große Koalition. „Das Ergebnis ist ein großes Desaster für die SPD“, sagte Saleh am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Die Menschen haben die Schnauze voll von der großen Koalition im Bund und den Streitereien.“

Wenn die SPD das Regierungsbündnis mit der CDU wie abgemacht Mitte 2019 nochmal bewerte, dürfe das nicht nur in der Parteispitze passieren, sagte Saleh. Stattdessen müssten wie vor der Regierungsbildung die SPD-Mitglieder befragt werden.

„Es muss auch möglich sein zu sagen: Der Gang in die Große Koalition war ein Fehler“, sagte Saleh, der gegen ein Bündnis mit der Union war. „Wir haben zum zweiten Mal die Quittung bekommen.“ Wie schon in Bayern haben Union und SPD bei der Landtagswahl in Hessen schwere Verluste erlitten.

Nach der Hessen-Pleite: SPD-Ministerpräsident Weil erhöht den Druck auf die Union

19.31 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will im ZDF noch nicht von einem konkreten Aus der GroKo sprechen - erhöht aber die Drohkulisse für den Koalitionspartner Union. Die politische Arbeit in Berlin sei bislang überlagert worden „durch teilweise absurde Diskussionen“, sagt er. „Wenn wir auch nur den Verdacht haben müssen, dass sich das so fortsetzt, dann kann man einer Fortsetzung der Großen Koalition keine gute Prognose geben“, betont Weil. Scheine eine Besserung möglich, sei es aber das Richtige, weiter in der GroKo zu arbeiten, relativierte der SPD-Politiker.

19.28 Uhr: Weitere aktuelle Zahlen und Deutungen zur „Denkzettel-Wahl“ für die GroKo finden Sie in diesem Artikel.

19.21 Uhr: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer geht nach aktuellem Stand davon aus, dass Kanzlerin Angela Merkel beim CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg erneut als Parteichefin kandidiert. „Die Bundesvorsitzende hat ganz klar erklärt, dass sie auf dem Parteitag noch mal antreten wird. Und ich habe bis zur Stunde keine anderen Signale“, sagte Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend in der CDU-Zentrale in Berlin nach den schweren Verlusten der CDU bei der Landtagswahl in Hessen.

+ Annegret Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend in der CDU-Zentrale © dpa / Carsten Koall

Merkel und die gesamte Parteispitze würden auch angesichts der enttäuschenden Umfrageergebnisse im Bund gemeinsam „in Loyalität zu diesem Land und in Loyalität zu dieser Partei“ die Weichen für die Zukunft stellen, sagte Kramp-Karrenbauer. Man werde sowohl am Montag in den Sitzungen der Parteigremien als auch in der Vorstandsklausur am kommenden Sonntag und Montag, wo es um die Vorbereitung des Parteitags gehe, „gemeinsam darüber entscheiden, wie dieses Signal aus Hessen auch an die Bundesebene und die Bundesregierung umzusetzen sei“.

„Misstrauensvotum gegen Regierung Merkel“: FDP spottet über „Merkels Chaostruppe“

19.20 Uhr: Die FDP übergießt die GroKo mit Spott. „Das ist ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Frau Merkel“, sagte Parteichef Christian Lindner am Sonntag. Die große Koalition in Berlin werde nur noch von „Angst vor dem Wähler“ zusammengehalten.

FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki sieht nach der Landtagswahl in Hessen das Ende der großen Koalition auf Bundesebene näherrücken. „Dass CDU und SPD jeweils um die zehn Prozent verloren haben, hat vor allem mit der miserablen Performance in Berlin zu tun“, sagte Kubicki am Sonntag. Die Zentrifugalkräfte innerhalb der Berliner Koalition würden jetzt nur noch sehr schwer kontrollierbar. „Der hessische Wähler hat deutlich gemacht, dass Angela Merkels Chaostruppe fertig hat.“

+ Wolfgang Kubicki © dpa / Patrick Pleul

19.15 Uhr: Während die SPD-Größen vor allzu markigen Forderungen noch zurückschrecken, haben die Deutschen in einer weiteren Umfrage ein klares Urteil gefällt: In einer Erhebung von infratest dimap erklärten 63 Prozent der Befragten, die SPD solle „die GroKo verlassen und sich in der Opposition erneuern“.

19.12 Uhr: Juso-Chef Kevin Kühnert reiht sich nach der Hessen-Wahl - wenig überraschend - in die Reihe der GroKo-Kritiker ein. „Wenn selbst so ein Wahlkampf zu Ergebnissen unter 20 Prozent führen, dann ist klar: Unter den Bedingungen, die jetzt in Berlin herrschen, wird die SPD in keinem Bundesland einen Fuß auf den Boden bekommen.“ „Wir sind alle in der SPD gekoppelt an das, was in der SPD passiert. Die Leute wollten der Großen Koalition eins auswischen - und das haben sie auch getan.“

19.08 Uhr:

Das schlechte Abschneiden der CDU bei der hessischen Landtagswahl ist auch nach Auffassung des CDU-Wirtschaftsrates eigentlich der großen Koalition zuzuschreiben. Der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, sagte am Sonntagabend in einer ersten Reaktion auf den Wahlausgang: „Wieder kassiert ein Land ein dramatisches Wahlergebnis, das eigentlich der großen Koalition in Berlin gilt. Ein Weiter-so wäre fatal.“

Damit drohe bei der Europawahl „eine donnernde Protestwahl, die alle bisherigen in den Schatten stellen kann“, sagte Steiger weiter. Und mit Blick auf die Wahlen in Thüringen und Sachsen im nächsten Jahr sei „bei diesem Erstarken der radikalen Ränder für die CDU im Hinblick auf mögliche Regierungskonstellationen Schlimmstes zu befürchten“.

Nach dem Hessen-Debakel: SPD-Chefin Nahles stellt Forderungen an Merkel und Seehofer

18.56 Uhr: Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat sich beunruhigt über das Wahlergebnis in Hessen geäußert - und Konsequenzen für die GroKo und ihre Partei gefordert. Zu den Verlusten der SPD habe die Bundespolitik entscheidend beigetragen. Die SPD müsse klären, wofür sie stehe: „In der SPD muss sich etwas ändern“, sagt Nahles. „Wir wollten uns mehr Zeit nehmen. Diese Zeit haben wir aber nicht.“

+ Schwerer Gang: Andrea Nahles am Sonntagabend im Willy-Brandt-Haus © AFP/ Tobias Schwarz

„Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel. Wir erwarten deshalb von der Union, dass sie Konsequenzen zieht“, sagte Nahles im Willy-Brandt-Haus in Berlin weiter. Man wolle aber das Schicksal der SPD nicht in die Hände des Koalitionspartners legen. Nahles fordert einen klaren „Fahrplan“ für die GroKo bis zur Halbzeitbilanz der Legislaturperiode. Daran könne dann bemessen werden, ob ein Verbleib in der Koalition Sinn mache. Die SPD-Chefin macht damit im Umkehrschluss auch klar: Vorerst wird nicht an der GroKo gerüttelt.

Der hessische Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel zieht unterdessen im Ersten ein bitteres Fazit der Wahl: Die SPD sei derzeit „keine Volkspartei mehr“.

18.46 Uhr: Schuldzuweisungen an die GroKo kommen auch von SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel. „Das Ergebnis zeigt sehr eindeutig, dass die Möglichkeiten begrenzt sind, gegen einen übermächtigen Bundestrend mit den eigenen Themen im Land zu gewinnen“, erklärte Schäfer-Gümbel. „Wir haben nicht nur keinen Rückenwind aus Berlin erhalten, sondern wir hatten regelmäßig Sturmböen im Gesicht.“

18.43 Uhr: Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sieht das Wahlergebnis als eine Art Denkzettel für die GroKo. „Die Botschaft, die man natürlich von Hessen nach Berlin geben muss: Die Menschen wollen weniger Streit und mehr Sacharbeit“, erklärt er im Ersten. Der Streit in Berlin habe im Wahlkampf „alles überlagert“.

+ Volker Bouffier am Sonntagabend bei der Wahlparty der CDU © AFP / THOMAS KIENZLE

GroKo nach Hessen-Wahl vor dem Aus? Umfrage zeigt „Denkzettel-Wahl“ für CDU und SPD

18.25 Uhr: Auch weitere Umfragewerte setzen die Berliner GroKo in ein schlechtes Licht. Eine Befragung von infratest dimap im Auftrag der ARD zeigt: 73 Prozent der in Hessen abgewanderten CDU-Wählern bezeichneten die Hessen-Wahl als eine „gute Gelegenheit, um der Bundesregierung einen Denkzettel zu verpassen“. Auch 53 Prozent der Wähler, die der SPD den Rücken kehrten, äußerten sich in dieser Weise. Das ZDF präsentiert unterdessen eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, der zufolge 34 Prozent der CDU-Anhänger Kanzlerin Angela Merkel als schädlich für das Ergebnis der Landtagswahl einschätzen.

18.21 Uhr: Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im hessischen Landtag, Günter Rudolph, macht die große Koalition in Berlin für das schlechte Abschneiden der SPD in Hessen verantwortlich. „Die große Koalition hat sich mit sich selbst beschäftigt, statt Probleme zu lösen“, sagte er im hr-Fernsehen. „Da war ein Orkan aus Berlin, der auf uns niedergegangen ist.“

Nach der Hessen-Wahl 2018: SPD-General Klingbeil fordert „Konsequenzen“ für die GroKo

18.19 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil spricht im Ersten unverblümt von einem „schlechten Ergebnis“. Die Wahl sei ein „Signal an die Große Koalition, dass die Dinge anders werden müssen“. „Wir haben dringenden Erklärungsbedarf bei der Großen Koalition“, sagt Klingbeil weiter. Man werde über das Erscheinungsbild der GroKo reden müssen - aber auch über die Frage, ob alle drei Parteien „die Kraft haben“, die inhaltlichen Ziele umzusetzen.

18.13 Uhr: Kritik kommt hingegen vom hessischen CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg: Die landespolitischen Themen seien im Wahlkampf untergegangen - und stattdessen von „übergeordneter“ Stelle vorgegeben gewesen. Ein deutlicher Seitenhieb auf die GroKo, möglicherweise auch auf CSU-Chef Horst Seehofer. Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser spricht im Ersten gar von einem „Misstrauensvotum“ auch an die Adresse der Bundespolitik.

18.08 Uhr: Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) zeigt sich in einem ersten Statement vergleichsweise entspannt. „Wenn man verliert, muss man immer Konsequenzen ziehen“, der Streit letzten Wochen in Berlin habe in Hessen nicht geholfen, gesteht er ein. Von einem möglichen Aus der GroKo spricht der enge Mitarbeiter Angela Merkels allerdings nicht: Man müsse nun die Sacharbeit in den Mittelpunkt stellen, betont er.

GroKo nach Landtagswahl 2018 in Hessen vor dem Aus? Dieses Szenario kursiert

17.56 Uhr: Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, kursiert in der Haupstadt Berlin folgendes Szenarion für ein GroKo-Aus nach der Landtagswahl 2018 in Hessen: „Die SPD steigt aus der GroKo aus, um nicht völlig in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Neuwahlen will keiner - außer den mutmaßlichen Profiteuren von der AfD. Die FDP könnte daher neue Gespräche über Jamaika anbieten, aber nur ohne Angela Merkel. Die Kanzlerin macht den Weg frei und eine neue Regierung - vielleicht unter Übergangskanzler Wolfgang Schäuble - startet durch.“

Allerdings gebe es auch ein alternatives Szenario, wie die GroKo nach der Hessen-Wahl weiterregieren könnte: „Union und SPD könnten den Hessen-Sturm als letzten Warnschuss verstehen. Sie fangen an, wesentliche politische Aufgaben wie die Diesel-Krise und die Integration von Flüchtlingen tatsächlich anzugehen, statt sie auszusitzen und damit die AfD-Populisten zu stärken.“

Landtagswahl 2018 in Hessen: Wie geht es mit der GroKo weiter?

17.44 Uhr: Schon vor Veröffentlichung der ersten Prognosen zur Hessen-Wahl am Sonntagabend setzen demoskopische Erkenntnisse die GroKo in Berlin unter Druck: Laut einer Befragung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF sind die Hessen der Ansicht, die Große Koalition sei schädlich für die Ergebnisse von CDU und SPD in Hessen. 60 Prozent der Befragten erklärten, die Performance der GroKo habe der hessischen CDU geschadet. 54 Prozent der Umfrageteilnehmer vermuteten, die Politik in Berlin habe der SPD geschadet.

16.30 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht davon aus, dass die Große Koalition im Bund auch bei einem schlechten Wahlergebnis in Hessen hält. Nach der Bundestagswahl 2017 habe die SPD eine bewusste Entscheidung getroffen, sagte Scholz am Sonntag auf einer Veranstaltung der Wochenzeitung „Die Zeit“ in Hamburg. Das Ziel sei es, gut zu regieren. „Wir dürfen nicht taktisch daherkommen. Alles, was wir machen, muss geradlinig sein“, sagte Scholz an die Adresse seiner Partei. Zugleich müssten die Sozialdemokraten Perspektiven entwickeln, die über die große Koalition hinausreichten.

Auf die Frage von „Zeit“-Herausgeber Josef Joffe, ob die SPD die Koalition bei einem Rücktritt von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) platzen lassen würde, antwortete Vizekanzler Scholz: „Ich bin nicht der Sprecher von Frau Merkel, aber ich möchte Ihnen mitteilen, dass Frau Merkel der Öffentlichkeit gesagt hat, sie sei für die ganze Legislaturperiode gewählt.“ Sicherlich werde es nach dem Ergebnis der Hessenwahl Diskussionen geben. Er hoffe aber, dass die GroKo-Partner dazulernten. Mit Blick auf die AfD und Populisten in Europa warnte Scholz davor, über jedes Stöckchen zu springen.

Die Sozialdemokraten könnten neue Kraft sowohl in der Regierung als auch in der Opposition schöpfen. Die SPD müsse deutlich machen, dass gutes Regieren sozialdemokratische Politik sei. Scholz verwies auf das beschlossene Familienentlastungsgesetz mit einem Volumen von annähernd zehn Milliarden Euro und die Entlastung beim Solidaritätszuschlag („Soli“) um weitere zehn Milliarden Euro.

Ausgangstext: GroKo nach Landtagswahl in Hessen vor dem Aus? Wie reagieren Merkel und Nahles?

Berlin - Schon seit der Regierungsbildung steht die Große Koalition aus CDU/CSU und der SPD auf keinem soliden Fundament. Immer wieder bröckelt es in der Partnerschaft, die seit fast fünf Jahren die Geschicke der Republik leitet. Die Landtagswahl in Hessen könnte zur nächsten Zerreißprobe für die GroKo werden. Beide Parteien verlieren laut den aktuellsten Umfragen deutlich im Vergleich zur letzten Landtagswahl von vor fünf Jahren.

Die CDU steht im Moment bei 27 Prozent. Das sind über elf Prozent weniger als 2013. Auch die SPD hat ordentlich federn lassen müssen. Mit 22 Prozent hätten die Sozialdemokraten fast neun Prozent im Vergleich zur letzten Wahl verloren. Sollten die Ergebnisse am Wahlabend tatsächlich so schlecht für die beiden Volksparteien ausfallen, könnte das auch Konsequenzen für die Regierung in Berlin haben.

Laut einem Bericht der Welt am Sonntag machen immer mehr CDU-Politiker das Schicksal von Angela Merkel von dieser Landtagswahl abhängig. Die Zeitung zitiert ein Mitglied der Unionsfraktion wie folgt: „Ich würde für gar nichts garantieren, wenn die Hessen-Wahl schiefgeht.“ Ein anderer CDU-Abgeordneter soll gesagt haben: „Volker Bouffier muss weiterregieren können, sonst ändert sich womöglich alles.“

Wie geht es mit der GoKo weiter? Landtagswahl in Bayern schwächt bereits die Position der Union

Das schlechte Abschneiden der CSU bei der Landtagswahl in Bayern bestätigt das Bild, dass die Bürger mit der Arbeit der Regierung unzufrieden sind. Besonders Horst Seehofer wird für das schlechte Ergebnis verantwortlich gemacht. Die Mehrheit der Deutschen hat das Vertrauen in Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verloren. Nach der Wahl in Bayern sind etwa zwei Drittel der Bundesbürger (64 Prozent) der Meinung, er solle nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei Konsequenzen ziehen. Seehofer solle als CSU-Chef und Innenminister zurücktreten. Das geht aus dem jüngsten RTL/n-tv-Trendbarometer von Forsa hervor, das am 22. Oktober veröffentlicht wurde.

Auch das Wahl-Desaster der SPD, die in Bayern nicht mal mehr zweistellig ist, schwächt die Große Koalition. 35 Prozent der Befragten sind der Auffassung, die Sozialdemokraten sollten die GroKo verlassen und sich in der Opposition erneuern.

GroKo steht fast vor dem Aus: SPD-Poilitiker stellen Regierungs-Bündnis in Frage

SPD-Vize Stegner hat erneut die Große Koalition infrage gestellt. "Wenn sich das Erscheinungsbild der Berliner Koalition nicht rasch und drastisch ändert, dann wird dieses Bündnis keinen Bestand haben", sagte Stegner der Welt. Die "katastrophale Entwicklung" der vergangenen Monate und das Wählervotum in Bayern würden eindeutig zeigen, "dass es so nicht weitergehen kann". Der SPD-Parteivize warnte die Sozialdemokraten zwar vor "Panikreaktionen" nach der Hessen-Wahl, mahnte aber auch: "Was jetzt noch innerhalb dieser Koalition geht, darüber werden wir sehr ernsthaft diskutieren müssen."

Auch der linke SPD-Flügel fordert eine Mitgliederbefragung über einen Ausstieg aus der großen Koalition. "Die SPD-Spitze hat es versäumt, ein Ausstiegsszenario aus der großen Koalition zu entwickeln", sagte Hilde Mattheis, Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21 in der SPD, dem Focus. „Wir sollten die Basis erneut befragen, ob wir die große Koalition fortsetzen wollen. Nicht in einem Jahr, sondern jetzt." Ein Ausstieg aus der großen Koalition in Berlin sei "nur mit Transparenz und Offenheit" möglich. Die Parteivorsitzende Andrea Nahles müsse diesen Prozess öffentlich gestalten. "Wir brauchen keine Hauruck-Aktionen und keinen Putsch. Wenn die Wähler sehen, dass wir es uns nicht leicht machen, schafft das Vertrauen", sagte Mattheis.

Wie reagieren Merkel und Nahles? Ex SPD-Ministerpräsident kritisiert Parteiführung

Der bislang letzte SPD-Ministerpräsident Hessens, Hans Eichel, kritisierte in einem Interview mit Spiegel Online die SPD-Parteiführung um Andrea Nahles und fordert bei Bedarf auch einen Bruch der GroKo in Berlin. Er erklärte, die Umfrageschwäche in Hessen sei wesentlich im bundespolitischen Zustand der SPD begründet. „Wir brauchen ein wesentlich schärferes Profil. Es ist ein fundamentaler Fehler, wenn wir in unserer derzeitigen Lage nicht kantenscharf sind“, sagte der frühere Bundesfinanzminister. Auch aktuell gebe es einiges an Nachholbedarf. Die SPD „lasse sich zu viel gefallen“. Nach der Hessenwahl solle es einen glaubwürdigen Neustart geben. „Das erfordert grundlegende Änderungen bei der Union“, sagte Eichel weiter: „Oder man muss die Zusammenarbeit beenden.“

Wie reagieren Merkel und Nahles? SPD-Ministerpräsidentin fordert Veränderungen für weitere GroKo-Zukunft

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte ein Ende der Streitereien in der großen Koalition in Berlin. Die Parteiführung wolle eigentlich nicht aus der Koalition aussteigen, sagte Dreyer in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Es gibt aber eine ganz klare Einigkeit in der Frage, dass es so nicht weitergehen kann. Wir wollen nicht mehr in einer Großen Koalition arbeiten, in der man sich innerhalb der Union von morgens bis abends streitet über Dinge, die eigentlich überhaupt keine Streitthemen sind“, warnte die Sozialdemokratin.

Wie reagieren Merkel und Nahles? CDU-Generalsekretärin glaubt an schnellen Neuwahlen, sollte die GroKo scheitern

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer rechnet für den Fall eines Bruchs der großen Koalition nach der hessischen Landtagswahl mit einer zeitigen Neuwahl im Bund. „Sollte diese Regierung jetzt auseinanderbrechen, wird es auf Neuwahlen herauslaufen“, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag bei einem Wahlkampfauftritt in Frankfurt. Die Lage der drei Regierungsparteien CDU, CSU und SPD sei angespannt. „Deswegen kann, glaube ich, niemand zu 100 Prozent sagen, wie stabil das bleibt, was sich vor allem an Dynamiken in den einzelnen Parteien entwickelt.“

Die Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober könnte also das Zünglein an der Wage sein, was die Zukunft der GroKo in Berlin betrifft. Je nachdem wie die Ergebnisse ausfallen, kann das das Aus für die Bundesregierung bedeuten und das könnte tatsächlich zu Neuwahlen führen. Ob die Parteien der Großen Koalition aber wirklich diesen drastischen Schritt gehen werden, wird sich erst nach der Wahl herausstellen.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Prognosen, Ergebnisse, Reaktionen - Live-Ticker

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

md/fn