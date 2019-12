Rückkehr nach Brexit ist möglich: Liebesbrief aus Brüssel an London

Boris Johnson ist der große Sieger der britischen Unterhauswahl - und mit ihm der Brexit. Doch Experten warnen: Die schlimmsten Brexit-Krisen könnten noch bevorstehen.

Boris Johnson ist der Gewinner der britischen Unterhaus-Wahl.

Der Premier sieht in seinem Erfolg ein „kraftvolles“ Signal für den Brexit.

Doch Johnson und dem UK könnten auch jetzt noch heftige Probleme auf dem Weg zur EU-Austritt bevorstehen.

Update vom 26. Dezember 2019, 16.31 Uhr

: Etwa einen Monat vor dem geplanten

Brexit

hat der Vizepräsident der EU-Kommission,

Frans Timmermans

, einen Liebesbrief an Großbritannien geschrieben. Er verglich sich in einem Beitrag für die britische Zeitung „The Guardian“ mit einem sitzengelassenen, alten Liebhaber. Er habe sich in das Vereinigte Königreich verliebt, als er auf eine britische Schule in Rom gegangen sei.

Timmermans schrieb am Donnerstag an Großbritannien: „Ich kenne dich jetzt. Und ich liebe dich ... Ich kenne deine Stärken und Schwächen. Ich weiß, du kannst großzügig, aber auch geizig sein. Ich weiß, dass du dich für einzigartig und anders hältst. Und vielleicht bist du das in vielerlei Hinsicht, aber vielleicht weniger als du denkst.“ Er schließt den Brief mit dem Angebot, dass Großbritannien jederzeit willkommen sei, in die Europäische Union zurückzukehren.

Premierminister Boris Johnson will sein Land am 31. Januar aus der Staatengemeinschaft führen. Mit einer Neuwahl im Dezember hatte er sich dafür die nötige Rückendeckung geholt. Seine Vorgängerin Theresa May war mit ihrem Brexit-Abkommen zuvor drei Mal beim völlig zerstrittenen Parlament in London abgeblitzt. Die Briten hatten vor mehr als drei Jahren mit knapper Mehrheit für den Brexit gestimmt.

Johnson will Brexit-Übergangsphase gesetzlich festschreiben

Update vom 17. Dezember 2019: Der britische Premierminister Boris Johnson will Medienberichten zufolge eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit per Gesetz ausschließen. Das berichtete unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf Regierungsquellen.

Bereits am Freitag sollen die neu gewählten Abgeordneten über das Ratifizierungsgesetz für Johnsons EU-Austrittsabkommen abstimmen. Der Premier will das Land am 31. Januar aus der EU führen. In einer Übergangsphase bis Ende 2020 bleibt aber zunächst so gut wie alles beim Alten. Bis dahin wollen beide Seiten ein Freihandelsabkommen aushandeln. Die Zeit gilt dafür jedoch als äußerst knapp.

Eine Verlängerung der Übergangsphase um bis zu zwei Jahre ist noch bis Juli möglich, doch Johnson lehnt das vehement ab. Trotzdem wurde spekuliert, der Regierungschef könne möglicherweise seine Meinung noch ändern. Doch nun soll eine hinzugefügte Passage im Ratifizierungsgesetz eine weitere Verlängerung ausschließen.

Böses Erwachen nach Großbritannien-Wahl: Kommt jetzt der „Brexit-Schock“?

Erstmeldung vom 12. Dezember 2019:

London - Boris Johnsons Tories haben die Unterhaus-Wahlen spektakulär gewonnen. Ein Ergebnis, das viele Beobachter nicht zuletzt als klares Votum für einen schnellen Brexit sehen. Doch ob es tatsächlich so kommen wird - es steht in den Sternen. Bereits am Wahltag mangelte es nicht an düsteren Prognosen für den Fortgang des EU-Austritts. Und für das stolze Vereinigte Königreich könnte der Prozess ohnehin noch völlig unabsehbare Folgen haben.

Wahlen in Großbritannien: Experte prophezeit nach Johnson-Sieg den Brexit-“Schock“

„Get Brexit Done“ - den Brexit erledigen. Das war Johnsons Mantra im Wahlkampf. Er hat seine Landsleute damit für sich gewonnen. Mit dem Erdrutsch-Sieg bei der Wahl am Donnerstag kann Johnson das Land am 31. Januar zu den Bedingungen seines Austrittsabkommens aus der Europäischen Union führen. Doch aus der EU austreten und den Brexit erledigen - das sind zwei verschiedene Dinge, wie Politikwissenschaftler und Handelsexperten immer wieder betonen.

„Die Wahrheit sieht anders aus und könnte für die Leute ein Schock werden“, erklärte Politikprofessor Anand Menon vom Londoner King's College kurz vor der Wahl in einem Video auf seinem Twitter-Account. „Das wird kein Ende des Prozesses, es wird der Anfang von Handelsgesprächen, die versprechen, lange, zäh und bitter zu werden.“

Brexit: Nach der Wahl - steht die „größte Krise“ noch bevor?

Ähnlich sieht es Ivan Rogers, der ehemalige britische Chefdiplomat in Brüssel. Er warnte in einer Rede an der Universität Glasgow kürzlich davor, die größte Krise in Sachen Brexit stehe Großbritannien noch bevor.

Tatsächlich regelt der „fantastische“ und „ofenfertige“ Brexit-Deal, wie Johnson gerne schwärmt, nichts anderes als den geordneten Austritt Großbritanniens und eine Übergangsphase bis Ende 2020. Sonst nichts. Wie das Land künftig mit seinen wichtigsten Partnern Handel treibt und zusammenarbeitet, ist nur in Grundzügen in einer unverbindlichen politischen Erklärung angerissen.

Im Detail muss das im Laufe des kommenden Jahres geregelt werden. Die Bundesregierung gibt sich zwar optimistisch, ein Standard-Handelsabkommen sei machbar, hieß es am Mittwoch aus Regierungskreisen. Doch das Problem ist, dass Johnson, der in Großbritannien vor allem für seine Skandale* bekannt ist, dafür Ziele ausgegeben hat, die nicht zu vereinbaren sind.

Brexit: Wahl-Triumph für Johnson, doch sogar im Ministerium gibt es Sorgen

Einerseits will er zoll- und abgabenfreien Handel mit der Europäischen Union, auf der anderen Seite hält er nichts von einer engen Bindung an EU-Regeln, beispielsweise wenn es um Arbeitnehmerrechte, Umweltstandards und staatliche Wirtschaftsförderung geht. Beides, da sind sich Experten sicher, wird aber nicht zu haben sein.

Warum sollte Brüssel einem Handelspartner vor der eigenen Haustüre weitgehenden Zugang zum eigenen Markt geben, wenn der nicht garantiert, dass er sich an die Spielregeln eines fairen Wettbewerbs hält? Zudem entscheidet nicht Brüssel allein, das Abkommen wird von allen 27 nationalen und womöglich auch einigen regionalen Parlamenten abgesegnet werden müssen.

Selbst die Beamten im britischen Brexit-Ministerium haben Zweifel, ob genug Zeit bleibt, um die vereinbarten Regelungen für Nordirland umzusetzen, wie ein an die Presse durchgesickertes Regierungsdokument beweist.

Brexit: Wie macht Johnson weiter?

Ein Ausweg könnte eine Verlängerung der Übergangsfrist um bis zu zwei Jahre sein. In der Übergangsphase bleibt alles beim Alten, Großbritannien wird weiterhin EU-Regeln unterworfen sein, Beiträge zum Haushalt zahlen, aber kein Mitspracherecht in den Gremien der Staatengemeinschaft mehr haben. Die Verlängerungsoption ist aber nur bis Ende Juni verfügbar und es dürfte Johnson schwerfallen, nach all dem Getöse vom „Kettenabwerfen“ und dem Rückgewinn der Souveränität diesen Weg zu gehen.

Das bedeutet, Großbritannien bewegt sich wieder auf einen Klippenrand zu, hinter dem erhebliche Handelsbarrieren drohen. Oder der Premierminister vollzieht unerwartet eine Kehrtwende und sucht eine deutlich engere Bindung an Brüssel als seine vollmundigen Ankündigungen bislang erwarten ließen. In Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten dürften viele heimlich darauf hoffen.

Brexit: Schottland könnte den Austritt ins Augen fassen - „dann wird es knallen“

Doch es könnte noch schlimmer kommen. Die Frage der schottischen Unabhängigkeit könne nach dem Brexit „wieder auf dem Tisch liegen“, sagte die Politikwissenschaftlerin Anna-Lena Högenauer am Wahlabend im TV-Sender Phoenix.

Denkbar sei ein heikler Konflikt: Die ebenfalls am Wahlabend enorm gestärkte schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon (SNP) werde wohl ein Unabhängigkeitsreferendum einfordern, Boris Johnson mit Blick auf seine überwiegend englischen Wähler ein solches verweigern. „Dann wird es knallen“, prophezeite Högenauer.

Die wichtigsten Informationen von A bis Z zum Brexit finden Sie in diesem Artikel.

