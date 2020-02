Nach Kritik wegen Hanau-Terror: ZDF lenkt ein - „Maybrit Illner“ bekommt Spezialausgabe

Eigentlich hätte der TV-Talk „Maybrit Illner“ heute nicht stattgefunden. Nach der Kritik an der Programmänderung zeigt das ZDF nun eine Spezialausgabe.

Update vom 20. Februar, 14.53 Uhr: Als Reaktion auf die Bluttat in Hanau ändert das ZDF jetzt nun doch sein Programm. Das gab der Sender am Donnerstagnachmittag bekannt. Demnach zeigt das ZDF um 19.20 Uhr eine Sondersendung und um 22.35 eine Spezialausgabe von „Maybrit Illner“.

Aus aktuellem Anlass wird unser Programm heute Abend in größerem Umfang geändert.



Um 19:20 Uhr senden wir ein ZDFspezial zu den tödlichen Schüssen in #Hanau.



Des Weiteren haben wir um 22:35 Uhr ein @maybritillner-Spezial ins Programm aufgenommen. pic.twitter.com/OOKt6iQFlS — ZDF (@ZDF) February 20, 2020

„Maybrit Illner“ entfällt heute: TV-Alternative entrüstet ZDF-Zuschauer nach Terror von Hanau

Erstmeldung vom 20. Februar, 12.32 Uhr: Berlin - Eigentlich hätte Maybrit Illner am Donnerstagabend wie gewohnt mit ihren Gästen diskutiert, doch das ZDF ändert sein Programm. Am 20. Februar wird der Polittalk nicht ausgestrahlt. Diese Überlegung gab es in der Programmplanung des öffentlich-rechtlichen Senders bereits seit geraumer Zeit. Aus aktuellem Anlass wirkt die Ersatzsendung allerdings weniger geglückt.

Maybrit Illner: Deshalb fällt die ZDF-Sendung heute aus

Das ZDF zeigt „traditionell zu Altweiberfastnacht“, wie der Mainzer Sender in seinem Programm schreibt, die Karnevalssendung „Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung.“ Die Sendung nimmt ganze zweieinhalb Stunden des Abendprogramms ein. Ab 22.45 kommt dann das heute-journal, ehe um 23.15 Uhr Markus Lanz zum Polittalk bittet. Ob es dann ähnlich hitzig wird wie zuletzt?

Die ZDF-Zuschauerschaft scheint indes übrigens wenig begeistert von der Programmänderung zu sein. Dies läge allerdings nicht daran, dass auf Maybrit Illner verzichtet werde, sondern vielmehr an der Karnevalssendung. Diese komme nämlich zu einem Zeitpunkt, an dem den Menschen kaum zu Lachen sein wird.

Maybrit Illner entfällt: Nach Blutbad in Hanau - ZDF zeigt Karneval

Hintergrund ist die Bluttat im hessischen Hanau. Insgesamt neun Menschen kamen ums Leben, darunter der mutmaßliche Täter. Während sich die Polizei mit Vorwürfen aus der Politik konfrontiert sieht, geht die Bundesanwaltschaft offenbar von einem rechtsextremen Motiv aus.

Die erschütternden Geschehnisse im Osten des Rhein-Main-Gebiets sorgten dafür, dass, in der Bundesrepublik zahlreiche Karnevals- und Faschings-Veranstaltungen abgesagt wurden, wie tz.de* berichtet. Nach aktuellem Stand (12.30 Uhr) findet die ZDF-Sendung jedoch planmäßig statt - worüber sich die Zuschauerschaft schockiert zeigt.

ZDF zeigt Karneval statt Hanau-Sondersendung: Nutzer fordern Programmänderung

Auf Twitter erhofften sich User Sondersendungen zur Schießerei von Hanau. „Wir brauchen Aufklärung“, forderte etwa der Nutzer „Graufuchs“.

Was ich von @DasErste und @ZDF erwarte: Sondersendungen zur Tat, zu den Hintergründen und Netzwerken, zu den Zusammenhängen zwischen Rechtsterrorismus und rechten Parteien/Gruppierungen, zu Polizei, Bundeswehr, Gerichten.



Wir brauchen Aufklärung.#Hanau — Graufuchs (@graufuchs) February 20, 2020

In der aktuellen Programmübersicht des ZDF sind derartige Überlegungen noch nicht vermerkt. Die ARD und auch der Hessische Rundfunk berichten dafür in einer Sondersendung. Um 20.15 Uhr läuft im Ersten der Brennpunkt. Der Nutzer „Otto Welz“ fordert vom ZDF: „Karneval muss da hinten anstehen.“

Nach dem Hanau-Anschlag wurde eine Schweigeminute bei einem Fußball-Spiel gestört. Das gesamte Stadion reagierte daraufhin eindeutig.

Hey @ZDF, die @DasErste hatte es vorgemacht:

Könnte man bitte die Sitzung nach hinten verschieben und einen Brennpunkt und #Illner-Sendung zu #Hanau und #RechterTerror einfügen?#Karneval muss da hinten anstehen! — Otto Welz (@OttoWelz) February 20, 2020

