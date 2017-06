Trauer um Helmut Kohl (✝87) - Er schlief um 9.15 Uhr friedlich ein

Helmut Kohl ist tot. Er ist am Freitag in seinem Haus in Ludwigshafen am Freitag gestorben. Zahlreiche Politiker würdigen ihn und drücken ihre Trauer aus. Wir berichten im News-Ticker.

Helmut Kohl ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Den Tod des Altkanzlers hat sein Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner bestätigt. Zuerst hatte Bild.de darüber berichtet.

Zahlreiche Politiker drücken ihre Trauer aus und würdigen Helmut Kohl als großen Politiker.

----- AKTUALISIEREN -----

19.16 Uhr:

Der verstorbene Altkanzler Helmut Kohl (CDU) hat nach Ansicht der Linken ein "widersprüchliches Erbe" hinterlassen. "Helmut Kohl hat die Bundesrepublik vor dem Jahrtausendwechsel geprägt wie nur wenige andere politische Persönlichkeiten", erklärten die Vorsitzenden von Partei und Fraktion am Freitag. "Er war ein überzeugter Europäer, der zugleich mit der Fehlkonstruktion der Währungsunion eine - von ihm nicht beabsichtigte - Entwicklung einleitete, die Europa heute in seine tiefste Krise bringt."

Kohl habe die deutsche Einheit zu seinem Anliegen gemacht, "wenn auch die wirtschaftlichen Weichenstellungen zu großen sozialen Verwerfungen in Ostdeutschland führten", erklärten Katja Kipping, Bernd Riexinger, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch. "Er hat die soziale Spaltung des Landes nie so groß werden lassen wie seine Nachfolger und es vermieden, die Bundesrepublik in militärische Abenteuer zu stürzen."

Merkel: Kohl war e„Glücksfall für uns Deutsche“

19.12 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl (beide CDU) als "Glücksfall für uns Deutsche" gewürdigt. Die in Ostdeutschland aufgewachsene Kanzlerin hob am Freitag auch ihre ganz persönliche Verbundenheit mit seinem Wirken hervor: "Helmut Kohl hat auch meinen Lebensweg entscheidend verändert", sagte sie am Abend in Rom. Dort wird sie am Samstag von Papst Franziskus im Vatikan empfangen.

19.07 Uhr: Als einen Ausnahmepolitiker hat Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl bezeichnet. „Unser Land trauert um den Kanzler der Wiedervereinigung“, sagte Seehofer laut Staatskanzlei am Freitagabend. Kohl sei einer der ganz großen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewesen, ein international hoch geschätzter Staatsmann und ein überzeugter Europäer.

„Sein Name wird auf alle Zeit verbunden bleiben mit der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes“, sagte Seehofer. Kohl habe immer an die Einheit geglaubt und auf sie hingearbeitet. Im richtigen Augenblick habe er mit Tatkraft, Entschlossenheit, Geschick und Weitblick die historisch einmalige Chance zur Wiedervereinigung ergriffen. „Als langjähriges Mitglied seines Bundeskabinetts macht mich sein Tod auch ganz persönlich sehr betroffen“, sagte Seehofer, der in den neunziger Jahren als Bundesgesundheitsminister am Kabinettstisch Helmut Kohls saß.

19.05 Uhr: Der Staatsakt zu Ehren des verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl wird voraussichtlich in seiner Heimat Rheinland-Pfalz stattfinden. Derzeit werde ein Termin mit dem Bundesinnenministerium abgestimmt, teilte die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Als Ort seien Speyer oder sein Geburtsort Ludwigshafen im Gespräch.

18.58 Uhr: In dieser Fotostrecke sehen Sie Bilder aus seinem Leben:

Helmut Kohl: Sein Leben in Bildern Zur Fotostrecke

18.52 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat sich „sehr traurig“ über den Tod von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl gezeigt. Kohl sei ein „persönlicher Freund“ von Guterres gewesen, sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Freitag vor Journalisten in New York. „Es ist offensichtlich, welche historische Rolle Herr Kohl bei der Wiedervereinigung von Deutschland nur ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer gespielt hat und beim historischen Weg, auf den er Deutschland gebracht hat, indem er es so gut durch die Wiedervereinigung geführt hat.“

18.49 Uhr:

Die deutschen Katholiken haben den am Freitag gestorbenen Altkanzler Helmut Kohl als überzeugten Christen gewürdigt. Mit Kohls Tod gehe eine Ära zu Ende, schrieb der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, in einer Kondolenz.

Die Kirche sei dankbar dafür, „dass Helmut Kohl mit visionärer Kraft, mit Mut, Beharrlichkeit und großem Verhandlungsgeschick die Einheit Deutschlands befördert und mit anderen herbeigeführt hat“. Auf der Grundlage der katholischen Soziallehre sei Kohl für eine Soziale Marktwirtschaft eingetreten, die den Menschen in den Vordergrund stellt. „Wo die Werte einer freiheitlichen Gesellschaft mit Füßen getreten wurden - wo auch immer auf der Welt - da setzte er sich für die Beachtung dieser Werte ein“, betonte der Kardinal.

Für die katholischen Laien erklärte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, der christliche Glaube sei für Kohl Fundament und Orientierung gewesen. Kohl sei ein gläubiger Katholik und ein großer Staatsmann gewesen, der unschätzbar viel für das Gemeinwesen getan habe.

18.48 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt um 19.30 Uhr ein Statement im Schloss Bellevue.

18.47 Uhr: Vom rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten zum "Kanzler der Einheit" - der an diesem Freitag verstorbene Altkanzler Helmut Kohl konnte auf eine bewegte Karriere in einer bewegten Zeit zurückblicken: seine Stationen.

18.43 Uhr: Dem Kohl-Vertrauten und früheren "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann zufolge starb der CDU-Politiker am Freitagmorgen. "Helmut Kohl ist heute Morgen um 9:15 Uhr friedlich in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben", sagte Diekmann der "Bild"-Zeitung nach Rücksprache mit Helmut Kohls Witwe Maike Kohl-Richter.

Macron würdigt Kohl als großen Europäer

18.41 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Helmut Kohl als „sehr großen Europäer“ gewürdigt. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Macron am Freitag: „Meister des vereinigten Deutschlands und der deutsch-französischen Freundschaft: Mit Helmut Kohl verlieren wir einen sehr großen Europäer.“ Macrons Tweet ist mit einem Foto illustriert, das Kohl mit dem damaligen französischen Staatspräsidenten François Mitterrand Hand in Hand zeigt. Macron (39) ist proeuropäisch eingestellt und tritt für die Partnerschaft mit Deutschland ein.

18.40 Uhr: Nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl haben die großen Fernsehsender ihr Programm am Freitagabend geändert. Das ZDF kündigte ein „ZDF spezial“ nach der 19.00-Uhr-„heute“-Sendung an: „Trauer um Helmut Kohl“. Das Erste nahm nach der 20-Uhr-„Tagesschau“ eine Live-Sondersendung aus dem ARD-Hauptstadtstudio ins Programm: „Zum Tod von Helmut Kohl“. Ab 21 Uhr sollte zudem die Doku „Helmut Kohl - ein europäischer Patriot“ laufen. Nach den „Tagesthemen“ ab 23.45 Uhr war außerdem die Wiederholung eines Kohl-Interviews von Stephan Lamby und Michael Rutz geplant, das erstmals vor zwei Jahren zum 85. Geburtstag des Altkanzlers lief.

Auch der ARD/ZDF-Infokanal Phoenix änderte sein Programm zur Primetime, ab 20.15 Uhr sollte die Sendung „ZDF-History: Helmut Kohl - Triumph und Tragödie“ laufen. Bei den anderen Sendern plante beispielsweise das WDR Fernsehen ab 23.30 Uhr eine sogenannte lange Helmut-Kohl-Nacht.

18.36 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich heute gegen 19.00 Uhr in Rom in der Residenz der deutschen Botschafterin beim Heiligen Stuhl zum Tod von Helmut Kohl äußern.

18.35 Uhr: Bundestagspräsident Norbert Lammert hat den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl (beide CDU) als "Persönlichkeit von historischer Größe" bezeichnet. Das Parlament trauere um "einen deutschen Patrioten und den Ehrenbürger Europas", schrieb Lammert laut einer Erklärung am Freitag an Kohls Witwe Maike Kohl-Richter. Für Kohl habe immer außer Frage gestanden, "dass die Geschicke der Deutschen immer auch die Europas sind". "Er machte dies zur Richtschnur seines politischen Handelns und setzte für die europäische Einigung unverrückbare Maßstäbe", schrieb Lammert.

18.34 Uhr: Der Tod von Helmut Kohl sorgt auch am Tegernsee für Betroffenheit, wo der CDU-Politiker immer wieder längere Aufenthalte zugebracht hat. Das berichtet Merkur.de.

18.33 Uhr: Eine Auswahl von Zitaten zu Helmut Kohls Tod finden Sie hier.

Merkel-Sprecher würdigt Kohl als großen Deutschen und großen Europäer

18.28 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den verstorbenen Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl gewürdigt. "In tiefer Trauer um einen großen Deutschen und einen großen Europäer", schrieb Merkels Sprecher Steffen Seibert am Freitag im Internetdienst Twitter.

Helmut Kohl war Kanzler der Einheit & leidenschaftlicher Europäer. Er hat eine Generation politisch geprägt. Wir verneigen uns vor ihm. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 16. Juni 2017

18.25 Uhr:

Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, hat dem gestorbenen Altkanzler Helmut Kohl für dessen Beziehung zur jüdischen Gemeinschaft gedankt. „Mein besonderer Dank gilt seinem unermüdlichen Engagement für Versöhnung und das gute, vertrauensvolle und freundschaftliche Miteinander von nichtjüdischen und jüdischen Menschen in Deutschland“, sagte sie am Freitag laut Mitteilung. Von herausragender Bedeutung sei der humanitäre Pakt zwischen Kohl und dem damaligen Präsidenten des Zentralrats, Heinz Galinski, über die Aufnahme jüdischer Emigranten aus der einstigen Sowjetunion gewesen. Dort hatte Ende der 1980er Jahre eine erneute Welle des Antisemitismus eingesetzt.

Knobloch sagte: „Zwei Entwicklungen bleiben für immer mit seiner langen Amtszeit und seinem Namen verbunden: Die Deutsche Einheit und die Voraussetzung dafür, die Vertiefung der europäischen Einigung.“ Beides wäre aus ihrer Sicht ohne Kohls Fähigkeit, ein gutes persönliches Vertrauensverhältnis zu Menschen wie dem damaligen sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow herzustellen, nicht realisierbar gewesen.

18.25 Uhr: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Altkanzler Helmut Kohl als „großen Europäer“ und „großen Staatsmann“ gewürdigt. „Helmut Kohl hat historische Weichen für Deutschland und Europa gestellt und sich Verdienste erworben, die Bestand haben und nicht vergessen werden“, sagte Schulz am Freitag in Berlin. Kohls Vision von einem europäischen Deutschland sei ein Vermächtnis an die deutsche Nation und an ganz Europa. „Helmut Kohl war der Kanzler der Deutschen Einheit“, sagte Schulz weiter. „1989 war es seiner Geistesgegenwart, seinem politischen Mut und seiner Führungsstärke zu verdanken, dass die Wiederherstellung der deutschen Einheit möglich wurde.“

18.23 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den verstorbenen Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl gewürdigt. „Helmut Kohl war die Verkörperung eines vereinten Deutschlands in einem vereinten Europa. Als die Berliner Mauer fiel, zeigte er sich der Situation gewachsen. Ein echter Europäer“, teilte er am Freitag in Brüssel auf Twitter mit.

Helmut Kohl was the embodiment of a united Germany in a united Europe. When the Berlin Wall fell, he rose to the occasion. A true European. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 16. Juni 2017

18.21 Uhr: EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani ehrt das Vermächtnis von Helmut Kohl. „Ein großer Deutscher und großer Europäer ist von uns gegangen. Ich verneige mich vor der Lebensleistung von #HelmutKohl“, erklärte er am Freitag in Brüssel per Twitter.

Ein großer Deutscher und großer Europäer ist von uns gegangen. Ich verneige mich vor der Lebensleistung von #HelmutKohl — EP President Tajani (@EP_President) 16. Juni 2017

18.21 Uhr: Helmut Kohl war Bundeskanzler von 1982 bis 1998 und hat zahllose berühmte Zitate geliefert. Der CDU-Chef wollte zunächst eine „geistig-moralische Wende“ in Deutschland einleiten und stellte früh „blühende Landschaften“ im Osten in Aussicht. Eine Auswahl seiner Zitate lesen Sie hier.

18.20 Uhr: EU-Ratspräsident Donald Tusk trauert um Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl. „Ich werde mich stets an Helmut Kohl erinnern. Ein Freund und ein Staatsmann, der geholfen hat, Europa wiederzuvereinen“, teilte er am Freitag in Brüssel auf Twitter mit.

18.19 Uhr: Ein ausführliches Porträt Helmut Kohls und seine wichtigsten Stationen lesen Sie hier.

18.17 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat „tiefe Trauer“ über den Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) geäußert. Der im Alter von 87 Jahren gestorbene Kohl sei „einer der größten Freunde des Staates Israel“ und der Sicherheit des jüdischen Staates „vollkommen verpflichtet“ gewesen, sagte Netanjahu am Freitag nach Angaben seines Büros. „Kohl war der Führungspolitiker, der Deutschland in Entschlossenheit und mit sicherer Hand vereint hat“, sagte Netanjahu. „Seine Sympathie für Israel und den Zionismus ist bei vielen Treffen mit mir deutlich geworden, und in seiner entschlossenen Haltung für Israel, die er immer wieder in Europa und internationalen Foren gezeigt hat.“

Altkanzler Schröder würdigt Kohl als "großen Patrioten und Europäer"

18.15 Uhr: Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hat seinen verstorbenen Vorgänger Helmut Kohl Gerhard Schröder als "großen Patrioten und Europäer" gewürdigt. "Die Einigung unseres Landes und unseres Kontinents wird auf alle Zeit auch mit seinem Namen verbunden bleiben", sagte Schröder laut einer Mitteilung vom Freitag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Trotz des harten Wahlkampfs im Jahr 1998 und fundamental unterschiedlicher Ansichten in vielen politischen Fragen habe er "für seine historische Leistung größten Respekt".

18.13 Uhr:

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat mit Betroffenheit und Trauer auf den Tod von Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl reagiert. „Die Berlinerinnen und Berliner werden nie den Anteil vergessen, den Helmut Kohl an der friedlichen Wiedervereinigung und damit letztlich auch an der Einheit Berlins hatte“, erklärte der SPD-Politiker am Freitag.

„Helmut Kohl hat sich um Deutschland und seine Hauptstadt verdient gemacht“, sagte Müller weiter. „Wir denken an diesem Tag daher auch daran, dass er stets an Berlin als Hauptstadt festgehalten und sich in der Debatte um den Sitz von Parlament und Regierung klar zum Umzug nach Berlin bekannt hat.“

„Helmut war ein Fels“ - Früherer US-Präsident Bush würdigt Kohl

18.12 Uhr:

Der frühere US-Präsident George H. W. Bush hat den gestorbenen Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl als „wahren Freund der Freiheit“ gewürdigt. „Er ist der Mann, den ich als einen der größten politischen Führungsfiguren im Nachkriegseuropa ansehe“, heißt es in einem Statement von Bush, das sein Büro am Freitag verbreitete. Bush war einer der US-Präsidenten, die während Kohls Amtszeit im Weißen Haus waren. Beide Politiker gelten als Väter der Deutschen Einheit.

„Wie viele, die Zeuge wurden der unaussprechlichen Verkommenheit und des Elends dieser Zeit, hasste Helmut (Kohl) den Krieg. Aber er verabscheute noch mehr den Totalitarismus.“ Kohl habe sein Leben der Stärkung von Institutionen der Demokratie gewidmet, in Deutschland und darüber hinaus.

Es sei eine der „großen Freuden meines Lebens“, gemeinsam mit Kohl an der friedvollen Beendigung des Kalten Krieges und an der deutschen Wiedervereinigung innerhalb der Nato gearbeitet zu haben. „Bei all unseren Anstrengungen war Helmut ein Fels - stark und beständig“, heißt es in dem Statement Bushs. „Möge Gott der Allmächtige Helmut Kohl segnen und die Freiheit, die er zu erhalten geholfen hat.“

18.11 Uhr: Der frühere brandenburgische Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) hat Altkanzler Helmut Kohl für seine Verdienste um die deutsche Einheit gewürdigt. „Er war einer der Väter der deutschen Einheit“, sagte Stolpe am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Er hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen in Ostdeutschland.“ Stolpe war von 1990 bis 2002 der erste Regierungschef in Brandenburg.

18.09 Uhr:

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Verdienste von Altkanzler Helmut Kohl bei der deutschen Wiedervereinigung gewürdigt. „Er hat die Chancen der friedlichen Revolution genutzt, um einen friedlichen Prozess der deutschen Einheit zu ermöglichen“, sagte Ramelow am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Ramelow, erster Ministerpräsident der Linken nach der Wiedervereinigung, bezeichnete Kohl als außerordentliche Persönlichkeit, die in der schwierigsten Phase nach dem Zweiten Weltkrieg große Verantwortung übernommen habe. Er habe sich „sehr, sehr verdient gemacht“ um Deutschland.

Angela Merkel ändert nach Tod von Helmut Kohl ihr Programm

18.06 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Nachricht vom Tod ihres Vorgängers Helmut Kohl (CDU) während einer Reise nach Rom erreicht. Die Kanzlerin änderte ihr Besuchsprogramm. Sie wollte sich am Freitagabend (gegen 19.00) Uhr in der Residenz der deutschen Botschafterin öffentlich äußern. Merkel ist für eine Privataudienz bei Papst Franziskus an diesem Samstag nach Rom geflogen.

18.05 Uhr: Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl als „großen Politiker“ gewürdigt. Die rheinland-pfälzische CDU-Landes- und Fraktionschefin schrieb am Freitag auf Twitter: „Wir trauern um den Kanzler der Einheit, Ehrenbürger Europas, unseren ehemaligen Ministerpräsidenten, CDU-Landesvorsitzenden. Ein großer Politiker“.

Wir trauern um den Kanzler der Einheit,Ehrenbürger Europas,unseren ehemaligen Ministerpäsidenten,CDU-Landesvorsitzenden.Ein großer Politiker — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 16. Juni 2017

18.01 Uhr:

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat sich „tief getroffen“ über den Tod Helmut Kohls gezeigt. „Er wird uns fehlen, denn er war Europa und mir persönlich ein echter Vertrauter und Verbündeter. Er hat mich persönlich auf allen europäischen Wegen geleitet und begleitet“, teilte Juncker am Freitag in Brüssel mit.

„Helmut Kohl hat das europäische Haus mit Leben erfüllt ? nicht nur, weil er Brücken nach Westen wie nach Osten gebaut hat, sondern auch, weil er niemals aufgehört hat, noch bessere Baupläne für die Zukunft Europas zu entwerfen“, so Juncker. „Ohne Helmut Kohl gäbe es den Euro nicht.“

„Die deutsche Einheit, die ihm wie keinem anderen zu verdanken ist, hat er stets als Teil des europäischen Projekts verstanden. Das erklärt auch, warum er, wenn er die Wahl hatte zwischen nationalem Durchmarschieren oder europäischem Gleichklang, stets die europäische Karte gezogen hat. Dabei war er immer ganz besonders aufmerksam für die Befindlichkeiten und Interessen kleinerer Länder“, betonte Juncker, der selbst aus Luxemburg stammt.

Juncker fand auch sehr persönliche Worte zum Tod des früheren Bundeskanzlers. „Helmut Kohl war ein großer Europäer und ein sehr guter Freund. (...) Er war mein Förderer ? ein lieber Mensch, der hineinhören konnte in das Leben anderer, der auch mal ohne parteipolitische Brille in die Welt schaute, der viel Humor hatte.“ Er habe den Menschen die Politik näher gebracht.

„Ich bin stolz, ihn gekannt zu haben. Ich wünsche uns heute den gleichen Mut, Geduld und Entschlossenheit, um so unerschütterlich wie Helmut Kohl die europäischen Herausforderungen anzugehen“, erklärte Juncker. „Meine Gedanken sind bei den Menschen in Deutschland und vor allem bei denen, die ihm nahe standen.“

Özdemir zum Tod von Helmut Kohl: Er war ein „großer Europäer“

17.59 Uhr: Grünen-Chef Cem Özdemir hat den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl (CDU) als "großen Europäer" gewürdigt. Özdemir sagte am Freitag auf dem Grünen-Parteitag in Berlin: "Sein Name wird für immer in Verbindung stehen mit einem der großartigsten Nachkriegsprojekte - der deutschen Wiedervereinigung." Bei allem Streit sei Kohl jemand gewesen, "auf den wir uns in der Vergangenheit verlassen konnten". Sein Mitgefühl gelte den Angehörigen Kohls, fügte Özdemir hinzu.

17.58 Uhr: Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den gestorbenen Altkanzler Helmut Kohl als großen Staatsmann gewürdigt. „Er war ein großer Staatsmann, ein großer deutscher Politiker und vor allem ein großer Europäer, der sehr viel dafür getan hat, dass nicht nur die Deutsche Einheit gekommen ist, sondern auch dass Europa zusammengewachsen ist“, teilte Gabriel am Freitagabend mit. „Das ist sein großes Vermächtnis. So wird er uns in Erinnerung bleiben. Wir sind in diesen Minuten in Gedanken bei seiner Familie und seinen Kindern. Es ist ein wirklich großer Deutscher gestorben.“

17.50 Uhr: Ein ausführliches Porträt von Helmut Kohl lesen Sie unten, hier die wichtigsten Eckdaten zu Kohl, der von 1982 bis 1998 Bundeskanzler war.

Der am 3. April 1930 in Ludwigshafen geborene Kohl arbeitete sich rasch in der CDU Rheinland-Pfalz hoch und wurde dort 1969 Ministerpräsident. 1982 gelang ihm in einer Koalition mit der FDP der Sprung ins Kanzleramt. 16 Jahre hielt er sich an der Macht, bis er 1998 die Bundestagswahl gegen den SPD-Kandidaten Gerhard Schröder verlor.

Als "Kanzler der Einheit" ging Kohl in die Geschichtsbücher ein. In seiner Amtszeit fiel die Berliner Mauer und unter seiner Regierung gelang es, die deutsche Wiedervereinigung nach jahrzehntelanger deutscher Teilung zu vollenden.

Seine letzten Lebensjahre waren von Krankheit geprägt; am Staatsakt zum 20. Jahrestag des Mauerfalls nahm er 2009 im Rollstuhl sitzend teil.

17.45 Uhr: Die ersten Politiker haben sich über Twitter zum Tod von Helmut Kohl geäußert, darunter Jean-Claude Juncker, Christian Lindner und Heiko Maas.

Ich bin in großer Trauer über den Tod von Helmut Kohl, meinem engen Freund. Er hat mich auf allen europäischen Wegen geleitet und begleitet. pic.twitter.com/0QdGsbZHlg — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 16. Juni 2017

Helmut Kohl war Kanzler der Einheit & leidenschaftlicher Europäer. Er hat eine Generation politisch geprägt. Wir verneigen uns vor ihm. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 16. Juni 2017

Der ewige Kanzler und große Europäer geht. Seine Verdienste um die Deutsche Einheit bleiben. Wir trauern um Helmut Kohl. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 16. Juni 2017

17.43 Uhr: Auch sein Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner hat den Tod von Helmut Kohl nun bestätigt - soeben gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

17.36 Uhr: Die CSU trauert um den langjährigen Vorsitzenden ihrer Schwesterpartei, CDU-Altkanzler Helmut Kohl. „Helmut Kohl war ein großer Staatsmann, seine Verdienste um unser Land sind unschätzbar“, twitterten die Christsozialen am Freitag samt eines Schwarz-weiß-Fotos des früheren CDU-Parteichefs.

Wir trauern um Altkanzler Helmut #Kohl. Helmut Kohl war ein großer Staatsmann, seine Verdienste um unser Land sind unschätzbar. pic.twitter.com/LUWjt7XGW3 — CSU (@CSU) 16. Juni 2017

17.32 Uhr: Die CDU hat den Tod von Helmut Kohl via Twitter bestätigt:

17.14 Uhr: Helmut Kohl ist laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung tot. Der Altkanzler starb demnach am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren. Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.

Helmut Kohl war 16 Jahre lang Bundeskanzler

Kohl hat Deutschland von 1982 bis 1998 als Bundeskanzler regiert - 16 Jahre, so lange wie bisher niemand vor und nach ihm. Er war Wegbereiter der Europäischen Union und einer gemeinsamen Währung.

Als sein größter Erfolg gilt die deutsche Wiedervereinigung. Kohl erkannte nach der friedlichen Revolution in der DDR 1989, dass das Fenster für die deutsche Einheit nur kurz geöffnet sein würde. Unter Hochdruck handelte er mit den Staats- und Regierungschefs der USA, der Sowjetunion, Großbritanniens, Frankreichs sowie den Verantwortlichen der Europäischen Union die Modalitäten dafür aus.

Im Zuge der CDU-Spendenaffäre, in der er sich weigerte, die Namen von Spendern zu nennen, kam es zu einem schweren Zerwürfnis zwischen ihm und seiner Partei. Kohl verlor den Ehrenvorsitz. 2008 erlitt er bei einem Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma, seither saß er im Rollstuhl und konnte nur schwer sprechen.

Kohl hatte sich anlässlich seines 86. Geburtstags am 3. April 2016 zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Ihm falle das Sprechen und Schlucken noch schwer, sagte der CDU-Politiker der „Bild“-Zeitung (Montag). Kohl hatte sich im Jahr zuvor erst einer Hüft-Operation und dann einem Eingriff am Darm unterziehen müssen. In der Folge kam es zu weiteren gesundheitlichen Komplikationen.

Seit Oktober 2015 lebt Kohl wieder in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim und wird dort unter anderem von seiner Frau Maike Kohl-Richter (51) betreut. Beinahe täglich, vertraute Kohl 2016 der „Bild“ an, trainiere er nun auf dem Ergometer. Fernsehen schaue er kaum noch, nur Nachrichten und gelegentlich Fußball. Von einem Arzt begleitet, habe der auf einen Rollstuhl angewiesene Kohl bereits wieder einige Ausflüge unternommen, so an Weihnachten zum Speyerer Dom und an den Rhein.

Im April 2016 besuchte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban Kohl in Ludwigshafen.

Bilder: Viktor Orban besucht Altkanzler Kohl in Ludwigshafen Zur Fotostrecke

Mehr als 40 Jahre war Kohl Parlamentarier, zuerst im Mainzer Landtag und von 1976 an im Bundestag. Sieben Jahre war er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Als erster deutscher Kanzler kam er durch ein konstruktives Misstrauensvotum am 1. Oktober 1982 an die Macht und stürzte Helmut Schmidt (SPD). Politisch hat er Rekorde errungen, die Nachfolger nur schwer brechen können: 16 Jahre Bundeskanzler (1982 bis 1998), 25 Jahre CDU-Vorsitzender. Und er hat seinen Platz in der Geschichte als der Kanzler, der die Chance zur deutschen Einheit schnell und entschlossen nutzte. So ist er auch der "Kanzler der Einheit". 1998 wählten die Bürger ihn ab, Rot-Grün gewann.

Dabei wollte Kohl 1996/97 eigentlich schon als Kanzler zurücktreten: "Ich glaubte, 14 Jahre waren genug. Ich hatte auch genug geschafft", sagte er in einem NDR-Interview, das 2003 geführt und in ganzer Länge erst jetzt, zwölf Jahre später ausgestrahlt wurde. Er wollte den Weg freimachen für Wolfgang Schäuble - doch dann rückte die Euro-Einführung näher und er sah sich als einziger Garant, die damalige knappe schwarz-gelbe Mehrheit im Bundestag zu sichern.

"Ich musste es durchsetzen. Es gab damals ja Gerede, eine Währung, in der Italiener und Griechen dabei sind, kann niemals eine ordentliche Währung werden", sagte Kohl 2003 im Rückblick. Bei der Vorführung des Interviews Mitte März in einem Berliner Kino müssen die Zuschauer an dieser Stelle lachen. Griechenland steht vor der Staatspleite und belastet die Gemeinschaftswährung. Der Film ist eine Reise in die Vergangenheit, wo ein großer schwerer Mann mit Charme, Humor und Härte über die Höhen und Tiefen der Politik erzählt. Dabei weiß man, dass eben dieser Mensch seit langem so nicht mehr auftreten kann.

Mit der CDU-Spendenaffäre, die die Partei und die ganze Republik 1999 erschütterte, verlor Kohl schließlich für viele Menschen seine Vorbildfunktion. Es war Merkel, die als Generalsekretärin die CDU von ihrem Übervater emanzipierte. Für viele markiert das den Beginn ihrer fortan wachsenden Stärke bis zur eigenen Kanzlerschaft 2005. Versöhnt haben sie sich bis heute nicht. Kohl stellt sich bis heute über geltendes Recht, indem er die Namen jener Spender verschweigt, von denen er Geld am Gesetz vorbei für die Parteiarbeit angenommen hatte. Er habe den Geldgebern sein Ehrenwort gegeben, begründet Kohl das.

Er konnte Menschen schon immer mit Wärme, Witz und Protektion für sich einnehmen. Zu Kanzler-Zeiten beförderte er Karrieren und vernichtete sie. Für Unterstützung erwartete er Dankbarkeit. Als der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker sagte, Dankbarkeit sei in der Politik keine Kategorie, verstand Kohl das nicht.

Privat hatte er seine engste Familie verloren. Seine erste Frau Hannelore, die er 1960 heiratete, litt an einer unheilbaren Lichtallergie und nahm sich 2001 daheim in Oggersheim das Leben. 2008 heiratete Kohl die mehr als 30 Jahre jüngere Regierungsdirektorin Maike Richter. Zu seiner Hochzeit waren seine Söhne nicht eingeladen. Walter Kohl berichtete später von Enttäuschung, Kummer und Distanz in seinem Leben als Kanzlersohn. Vor zwei Jahren sprach er aber von "einseitiger Versöhnung" mit seinem Vater. Dieser sagte im November 2014 dem "Stern", er habe kein gutes Verhältnis zu seinen Söhnen. Und trotzdem: "Ich bin glücklich."

Merkel hielt den Kontakt zu Kohl

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hielt den Kontakt zu Alt-Kanzler Helmut Kohl. "Ich habe Kontakt zu ihm oder zu seiner Frau, denn er ist ja krank", sagte Merkel im Mai 2017 der Rheinischen Post. "Wir hatten ja eine schwere Zeit in der Spendenaffäre", erklärte Merkel. Zu Gunsten der CDU, die Heimat für sie beide sei, hätten sie trotzdem versucht zusammenzuarbeiten. Merkel betonte auch Kohls Vorbildfunktion. "Ich habe unglaublich viel von Kohl gelernt."

lin/dpa/AFP