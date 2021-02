Quarantäne: NRW-Minister positiv auf Corona getestet

NRW-Innenminister Herbert Reul hat sich Medienberichten zufolge mit der britischen Variante des Coronavirus infiziert. Auch die Oberbürgermeisterin einer Millionenmetropole muss in Quarantäne.

Update vom 16. Februar, 22.30 Uhr: Sorgen um Herbert Reul von der CDU: Der Innenminister Nordrhein-Westfalens hat sich offenbar mit der britischen Variante B.1.1.7 des Coronavirus infiziert. Das berichten Rheinische Post, Kölner Stadtanzeiger und Deutsche Presse-Agentur an diesem Dienstag übereinstimmend.

Coronavirus in NRW: Innenminister Herbert Reul hat sich offenbar mit britischer Corona-Variante infiziert

Bereits am Montag war ein positiver Corona-Test Reuls bekannt geworden. Auch ein zweiter PCR-Test fiel an diesem Dienstag positiv aus. Reul zeige „leichte Erkältungssymptome“, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums der Rheinischen Post.

Der 68-jährige CDU-Politiker hatte sich am Montag nach dem positiven Schnelltes in eine zehntägige Quarantäne gegangen. Seine Amtsgeschäfte führt er von zu Hause aus, hieß es. Markant: Noch am Donnerstag hatte Reul gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) die Einsatzleitung der Kölner Feuerwehr besucht.

Weil sie eine Kontaktperson war, begab sich mittlerweile auch die Rathauschefin der Millionenmetropole in Corona-Quarantäne. Ein PCR-Test bei Reker brachte an diesem Dienstag ein negatives Ergebnis hervor. Dennoch werde die 64-jährige Juristin die Quarantäne bis zum 25. Februar fortsetzen, hieß es aus dem Rathaus.

Coronavirus-Pandemie in Nordrhein-Westfalen: Positiver Corona-Schnelltest bei Innenminister Herbert Reul

Erstmeldung vom 15. Februar: München/Düsseldorf - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) ist bei einem Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Er ist damit der erste Minister aus Armin Laschets nordrhein-westfälischer Landesregierung, der sich mit dem Virus infiziert hat. „Dem Minister geht es den Umständen entsprechend gut, er führt die Amtsgeschäfte von zu Hause aus“, teilte eine Ministeriumssprecherin am Montag mit.

Der gebürtige Langenfelder gehört mit 68 Jahren schon zur Risikogruppe. Der NRW-Innenminister wurde im letzten Jahr durch seine Corona-Pressekonferenzen aus dem schwer vom Virus getroffenen Bundesland bundesweit bekannt. (md mit dpa)