Hessen setzt auf freiwillige Ausreise

Wiesbaden - Mit einem umfassenden Beratungsangebot will die Landesregierung erreichen, dass künftig abgelehnte Asylbewerber Hessen schneller verlassen. Dazu rekrutiert das Land nach Angaben des Innenministeriums 170 pensionierte Polizeibeamte.

Sie sollen unter anderem bereits im Ankunftszentrum in Gießen Flüchtlinge informieren und die Ausländerbehörden unterstützen. Das Programm richtet sich auch an Menschen, die aus freien Stücken wieder in ihre Heimat wollen. „Unser Ziel ist es, dass jeder Ausreisepflichtige über die Vorteile einer freiwilligen Ausreise beraten wird“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden. Für das Programm stellt die Regierung in diesem Jahr eine Million Euro zur Verfügung. (dpa)

Quelle: op-online.de

