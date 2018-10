„Denkzettel-Wahl“: CDU-Wähler wandern massenhaft zu Grünen und AfD, SPD blutet aus

Die CDU erreichte in Hessen nur noch bei den Senioren Werte über 40 Prozent.

Erste Analysen zur Wählerwanderung zeigen: Die CDU musste Stimmen in beide politischen Lager abgeben. Sie bleibt trotzdem stärkste Kraft im hessischen Landtag.

Wiesbaden - Zwar geht die hessische CDU als stärkste Kraft aus der Landtagswahl 2018 hervor, verliert aber im Vergleich zur Wahl 2013 deutlich. Eine Analyse in der ARD zeigt: Nur bei Rentnerinnen und Rentnern haben die Christdemokraten noch einen starken Rückhalt.

Hessische CDU bei Landtagswahl nur bei Senioren noch Volkspartei

ARD-Moderator Jörg Schöneborn zeigte die Stimmanteile der CDU nach Altersgruppen. Bei den Wählern über 70 Jahren erhielt sie 43 Prozent. Zwar verlor die Partei auch hier acht Prozentpunkte im Vergleich zu 2013, dramatisch sind aber die Einbußen bei den Wählern bis 44 Jahre. Hier verloren die Christdemokraten zweistellig. Bei den Erst- und Jungwählern bis 24 Jahre kam sie nur auf 17 Prozentpunkte. Auch bei der Bevölkerung im mittleren Alter bis 44 Jahre, die im Berufsleben stehen und Familien gründen, schaffte sie nur 21 bis 24 Prozent. Keine ausreichenden Werte für eine Volkspartei.

Wählerwanderungen in Hessen: CDU verlor stark an die Grünen

Auch spannend waren die ersten Schätzungen zur Wählerwanderung, die ebenfalls Jörg Schöneborn präsentierte. Demnach verlor die CDU rund 94.000 Stimmen an den grünen Koalitionspartner. In ähnlicher Größenordnung gab die Union an die AfD ab.

Ebenfalls an die Nichtwähler (56.000) und FDP (33.000) verlor die CDU Stimmen. Lediglich von der SPD bekam die hessische CDU Stimmen. Unter dem Strich lag der Zugewinn von damaligen SPD-Wähler bei rund 27.000.

Wählerwanderung bei der hessischen SPD: Ausbluten bei der Landtagswahl

Noch schlimmer sind die Zahlen zur Wählerwanderung bei der SPD. An die Grünen verloren die Sozialdemokraten im Vergleich zu 2013 rund 101.000 Stimmen, an die AfD 33.000 und an die Linke 25.000 Wähler. Zudem votierten etwa 20.000 ehemalige SPD-Wähler diesmal für die FDP.

Hessische Wähler wollten Denkzettel für CDU und SPD

Die herben Verluste für die CDU scheinen aber besonders bundespolitische Ursachen zu haben. 73 Prozent der ehemaligen CDU-Wähler von 2013 sagten, dass diese Landtagswahl eine „Denkzettel-Wahl“ war. Bei der SPD waren es 53 Prozent der bisherigen Wähler. Die beiden hessischen Landesverbände wurden demnach scheinbar für das GroKo-Chaos in Berlin abgestraft.

