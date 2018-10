Hessen will die Todesstrafe abschaffen

Laut Grundgesetz gibt es in Deutschland keine Todesstrafe. In Hessen allerdings steht sie noch in der Landesverfassung. Das können die Bürger am Wahlsonntag ändern.

Wiesbaden - In einer Woche wählen die Bürger in Hessen eine neue Landesregierung. Parallel dazu ist eine Volksabstimmung angesetzt, in der es um die Modernisierung der hessischen Landesverfassung gehen wird.

Die prominenteste geplante Änderung betrifft die Todesstrafe, die zwar durch das Grundgesetz seit 1949 in ganz Deutschland abgeschafft, in der hessischen Verfassung aber immer noch als mögliche Bestrafungsart aufgeführt ist - wobei sie nicht hätte verhängt werden können, weil Bundesrecht Landesrecht bricht. Sie soll nun auch in diesem Gesetzestext außer Kraft gesetzt werden.

Zwei Männer wurden vor Einführung des Grundgesetzes verurteilt

Die Todesstrafe wurde 1946 in die hessische Verfassung aufgenommen, um besonders schwere Verbrechen bestrafen zu können. Zwei Urteile wurden gesprochen, bevor 1949 das Grundgesetz in Kraft trat. Laut „Spiegel“ handelte es sich bei einem Fall um ein Tötungsdelikt: Ein Mann hatte seine Frau ermordet. Im zweiten Fall wurde Hans-Bodo Gorgaß, ein Arzt des Euthanasieprogramms der Nationalsozialisten, für Mord in mindestens tausend Fällen zum Tode verurteilt. Beide Strafen wurden nicht vollstreckt und in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Der entsprechende Paragraf in der Landesverfassung blieb jedoch erhalten. Das soll sich am 28. Oktober ändern.

Weitere Änderungen betreffen Regelungen für Referenden, ein niedrigeres Mindestalter für Abgeordnete und die Aufnahme von Staatszielen in die Verfassung.

Größte geplante Reform der Verfassung

Die Volksabstimmung neben der Landtagswahl 2018 ist die größte geplante Reform an der hessischen Verfassung, seit sie 1946 verabschiedet wurde.

Es ist das erste Referendum seit sieben Jahren in Hessen: Zuletzt gab es 2011 eine Volksabstimmung. Es ging darum, eine Schuldenbremse in die Verfassung aufzunehmen. Die Hessen entschieden sich für die Verfassungsänderung - ab 2020 gilt in Hessen ein Neuverschuldungsverbot.

Rubriklistenbild: © dpa / Peter Steffen