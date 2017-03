In Hessen lebende Türken stimmen ab

Frankfurt - Vor dem türkischen Generalkonsulat in Frankfurt geht es gestern Vormittag relativ ruhig zu. Vor allem ältere Menschen und kinderwagenschiebende Frauen mit Kopftüchern suchen – vorbei an einem Absperrgitter – den Weg in den schmucklosen Funktionsbau.

Seit 9 Uhr morgens dürfen auch die in Hessen lebenden Türken darüber abstimmen, ob eine umstrittene Verfassungsänderung dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erheblich mehr Macht geben soll. Kritiker sehen eine Ein-Mann-Herrschaft und das Ende der Demokratie. „Dies ist die einzige Rettung für die Zukunft der Türkei“, sagt Yüksel Yildiz, der seit 30 Jahren mit seiner Familie in einer Offenbacher Gemeinde lebt. Obwohl er Kurde sei, vertraue er Erdogan, begründet der Mann mit gestutztem Vollbart seine Stimme für das „Ja“ („Evet“).

Ein Student, der Sinan genannt werden möchte, ist ganz anderer Meinung. Er wolle sich nicht den Regeln einer Türkei anpassen, in der es „kaum noch einen Unterschied zu einem Sultanat gibt“. Sinan will in Deutschland seinen Master machen. Die Türken hierzulande hält er für „ungebildet“. Das Referendum spaltet seit Wochen die in Deutschland lebenden Türken. Die Debatte um den Auftritt von türkischen Ministern in Deutschland und die von Erdogan gegen Deutschland und die Niederlande erhobenen Nazi-Vorwürfe haben den Streit zusätzlich angeheizt. In Hessen haben sich rund 143 .000 Wähler registrieren lassen. Sie besitzen entweder allein die türkische Staatsbürgerschaft oder haben neben dem deutschen auch noch einen türkischen Pass.

Im Hinterhof des Konsulats ist ein Zelt aufgebaut mit acht Wahlkabinen. Davor sitzen Wahlbeobachter, die aus Beamten und Vertretern verschiedener Parteien bestehen. Einige Wähler drücken ihnen eine Kamera in die Hand. Sie wollen bei der Stimmabgabe abgelichtet werden. Voller Stolz sagen sie: „Es geht um mein Vaterland.“ Oder auch: „Ich nutze mein Recht zu wählen.“

Zwei Wochen lang – bis zum 9. April – sind die Kabinen geöffnet. Im Frankfurter Konsulat rechnet man damit, dass bis dahin rund 60 .000 in Hessen lebende Türken ihre Stimme abgeben werden. Gestern Vormittag scheinen die Befürworter Erdogans deutlich in der Mehrheit zu sein. Dazu zählt auch der greise Ahmet Sirin, der sich für seine Stimmabgabe einen leuchtend blauen Anzug angezogen hat. Aus der Verfassungsänderung werde sich keine Alleinherrschaft ergeben können, hofft er: „Ein Mann kann doch nicht alles allein machen, er hat doch nur zwei Hände.“

Auch ein Beobachter wie der seit fast 20 Jahren im Rhein-Main-Gebiet lebende Journalist Gürsel Köksal glaubt, dass eine Mehrheit der in Deutschland lebenden Türken für Erdogans Pläne stimmen wird. Schließlich habe dessen Partei AKP in Deutschland bei der letzten Parlamentswahl Ende 2015 auch eine Mehrheit von 60 Prozent erhalten. Allerdings lag damals die Wahlbeteiligung bei nur rund 40 Prozent. Die von zwei Landtagsabgeordneten mit türkischen Wurzeln initiierte „Nein“ („Hayir“)-Kampagne, die in zahlreichen hessischen Städten mit Info-Ständen aktiv ist, will deshalb vor allem die traditionellen Nicht-Wähler mobilisieren.

In der Türkei selbst ist die Abstimmung über Erdogans Verfassungsreform für den 16. April angesetzt. Umfragen deuten auf ein knappes Ergebnis hin. (dpa)

