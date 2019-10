„Messer in der Tasche“: Aiwanger provoziert mit Forderung nach Bewaffnung politischen Aufschrei

Gönnt jedem unbescholtenen Bürger sein Messer in der Tasche: Bayerns Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger griff ein heikles Thema auf.

Hubert Aiwanger hat auf einer Veranstaltung gefordert, dass sich jeder unbescholtene Bürger jederzeit mit einem Messer bewaffnen dürfe. Die Reaktion darauf fällt entsprechend heftig aus.

München - Eigentlich zählen die Internationalen Jagd- und Schützentage auf Schloss Grünau bei Neuburg an der Donau nicht zu den Events, dessen Inhalte einen landesweiten Nachhall auslösen. Das ist in diesem Jahr ganz anders.

Wegen eines Satzes, den Hubert Aiwanger während der Veranstaltung am zweiten Oktoberwochenende vom Stapel ließ. Ob nun bewusst platziert, völlig unbedacht oder ohne dessen Tragweite zu realisieren, sei dahingestellt.

Hubert Aiwanger: „Jeder anständige Mann und jede anständige Frau soll Messer in Tasche haben dürfen“

Jedenfalls stellte der Chef der Freien Wähler (FW) unumwunden fest: „Ich bin überzeugt, Bayern und Deutschland wären sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche haben dürfte und wir würden die Schwerkriminellen einsperren.“ Dies sei für den stellvertretenden Ministerpräsidenten Bayerns „der richtige Weg“.

Zuvor hatte Aiwanger sich verwundert gezeigt, dass ein Taschenmesserverbot an öffentlichen Plätzen in Betracht gezogen werde, während sich niemand daran störe, dass sich „Leute mit mehreren Straftaten und Körperverletzungsdelikten“ frei in der Bundesrepublik bewegen dürften.

Grüne Schulze kritisiert Aiwanger-Aussage als „dumm“ und „gefährlich“

Das Echo ließ nicht lange auf sich warten. Katharina Schulze konnte über den Vorstoß des bayerischen Wirtschaftsministers nur mit dem Kopf schütteln. „Seine Empfehlung an die Bayerinnen und Bayern, im Alltag ein Selbstverteidigungsmesser mitzuführen, ist nicht nur dumm, sondern auch gefährlich“, kritisierte Bayerns Grünen-Fraktionschefin im BR.

Sie wies darauf hin, dass die Polizei für die Sicherheit auf den Straßen und öffentlichen Plätzen zuständig sei, ihr obliege das Gewaltmonopol. Weiter schimpfte Schulze: „Wer zur Selbstbewaffnung der Bürgerinnen und Bürger aufruft, redet einem Faustrecht das Wort.“ Und sie forderte obendrein, Aiwanger müsse seine Aussage „schnellstens korrigieren“.

SPD-Mann Arnold nennt Aiwanger einen „Taschenmesserpopulisten“

Deutliche Worte fand auch Horst Arnold, SPD-Fraktionsvorsitzender im Freistaat, der den FW-Chef laut BR einen „Taschenmesserpopulisten“schimpfte, der „die Würde des Amtes eines stellvertretenden Ministerpräsidenten bedenklich einschrumpfen“ würde. Zudem wetterte der Sozialdemokrat: „Die nächsten Opfer werden es danken!“

Trotz der teilweise heftigen Replik verteidigte Aiwanger seine Einlassungen und monierte: „Die ständigen Verschärfungen des Waffenrechts für gesetzestreue Bürger führen am Thema vorbei.“ Schulze und deren aufstrebende Partei konterte der 48-Jährige sogar direkt: „Wer wie die Grünen für ein Taschenmesserverbot eintritt und meint, damit Gewalttäter stoppen zu können, der ist hochnotpeinlich.“

CSU-Chef Söder will auf Herausforderungen reagieren

Markus Söder, als Ministerpräsident Aiwangers Koalitionschef, unterstrich dem BR zufolge auf die wieder entflammte Debatte angesprochen die klare Haltung der Landesregierung zum Thema Messerverbot, merkte jedoch zugleich an: „Es gibt kulturelle Fragen, beispielsweise bei den Landesschützen und bei der Tracht.“ Zugleich versicherte der CSU-Chef: „Wir sehen andererseits auch Herausforderungen, die das sind, auf die wir reagieren müssen.“

Nach den vermehrten Messerangriffen im ganzen Land war das Thema eines Verbots erst im Frühjahr auf die Agenda gekommen. Dabei ging es darum, das Tragen von Messern an bestimmten Orten zu bestrafen. Besonders Niedersachsen und Bremen machten sich für ein entsprechendes Gesetz stark, wonach die Klinge eines mitgeführten Messers nicht länger als sechs Zentimeter sein dürfte.

Bayerns Polizeichef sieht „überhaupt keinen Grund, bewaffnet zu sein“

Unterstützung gab es auch aus Bayern. Rainer Nachtigall, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft betonte: „Es gibt hierzulande überhaupt keinen Grund, bewaffnet zu sein und ein Messer mitzuführen.“ Das sieht Aiwanger offensichtlich ganz anders.

