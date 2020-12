USA: Steuerermittlungen gegen Hunter Biden - „Ich nehme das sehr ernst“

Hunter Biden ist ins Visier von Steuerermittlern geraten. Der Sohn des gewählten US-Präsidenten Joe Biden nehme die Ermittlungen erst, zeigt sich allerdings optimistisch.

Washington - Gegen den Sohn des gewählten US-Präsidenten Joe Biden*, Hunter Biden, wird nach eigenen Angaben auf Bundesebene wegen „Steuerangelegenheiten“ ermittelt. In einem Statement von dem Übergangsteam seines Vaters gab Hunter Biden am Mittwoch (Ortszeit) an, seine Anwälte seien am Vortag von der Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Delaware über die Ermittlungen informiert worden.

„Ich nehme das sehr ernst, aber ich bin zuversichtlich, dass eine professionelle und objektive Überprüfung dieser Angelegenheiten zeigen wird, dass ich meine Angelegenheiten legal und angemessen gehandhabt habe, unter anderem mit Hilfe professioneller Steuerberater“, erklärte Hunter Biden laut der Nachrichtenagentur AFP.

Ermittlungen gegen Hunter Biden: Trump-Angriffe im US-Wahlkampf

Bidens Sohn war im US-Wahlkampf immer wieder Ziel von Angriffen des nun abgewählten Präsidenten Donald Trump*. Trump erhob gegen Hunter und Joe Biden - der von 2009 bis 2017 Vizepräsident war - schwere Korruptionsvorwürfe. Hintergrund sind fragwürdige Auslandsgeschäfte Hunter Bidens in der Ukraine und in China. Hunter Biden hatte zwischen 2014 und 2019 einen lukrativen Posten im Aufsichtsrat des ukrainischen Gaskonzerns Burisma inne.

Der künftige Präsident Joe Biden hatte die Angriffe gegen sich und seine Familie im Wahlkampf als Verleumdungskampagne zurückgewiesen. Bidens Team teilte mit, er sei stolz auf seinen Sohn. Hunter Biden habe sich schweren Herausforderungen stellen müssen, „einschließlich der bösartigen persönlichen Angriffe der letzten Monate". Er sei daraus gestärkt hervorgegangen. (svw mit Agenturen)