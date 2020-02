Israel feuert Raketen auf Gazastreifen und Syrien

Israel bombardiert nach eigenen Angaben mehrere Stellungen von Dschihadisten. Die Spannungen mit den Palästinensern wachsen.

In Israel eskaliert der Konflikt zwischen der Armee und dem Islamischen Dschihad.

eskaliert der Konflikt zwischen der Armee und dem Islamischen Dschihad. Die radikale Palästinenserorganisation hatte israelisches Territorium beschossen.

Die israelische Armee antwortete mit Raketen.

Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat Israel laut eigenen Angaben Ziele in dem Palästinensergebiet sowie in Syrien bombardiert. Die israelischen Angriffe am späten Sonntagabend hätten sich gegen Stellungen der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad gerichtet, teilten die israelischen Streitkräfte mit. Der Islamische Dschihad ist auch in Syrien aktiv.

Die israelische Armee griff demnach Stellungen des Islamischen Dschihad in südlichen Vororten von Damaskus an. Darunter sei eine „Drehscheibe“ für die Aktivitäten der Organisation in Syrien gewesen. Eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur AFP in Damaskus hörte mehrere starke Explosionen kurz vor Mitternacht. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete, „die meisten feindlichen Raketen“ seien abgeschossen worden, bevor sie ihre Ziele erreicht hätten.

Israel* hat seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs* im Jahr 2011 bereits hunderte Luftangriffe in Syrien gegen die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad, iranische Ziele und mit dem Iran verbündete Milizen geflogen. Der Iran steht in dem Konflikt an der Seite von al-Assad.

Zuvor am Abend waren den Armee-Angaben zufolge aus dem Gazastreifen mehr als 20 Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert worden. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit heulten in der Stadt Aschkelon und in anderen Orten im Süden Israels Alarmsirenen. Durch die Angriffe wurde laut den israelischen Streitkräften jedoch niemand schwer verletzt.

Israel: Leiche mit Bulldozer weggebracht

Mehr als ein Dutzend der Geschosse seien von der israelischen Luftabwehr abgefangen worden. Der Islamische Dschihad bekannte sich zu dem Beschuss des israelischen Territoriums. Die Organisation bezeichnete dies als Vergeltungsaktion für die Tötung eines ihrer Kämpfer zuvor am Sonntag an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel.

Israelische Soldaten hatten den 27-Jährigen erschossen, weil er nach Armee-Angaben eine Bombe legen wollte. Danach habe ein Bulldozer der israelischen Streitkräfte die Leiche des Palästinensers geborgen, sagte eine Armeesprecherin.

