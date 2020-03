Israel-Neuwahl: Schwere Vorwürfe gegen Netanjahu - nutzt er die Coronavirus-Angst aus?

In Israel wurden geschützte „Wahlzelte“ für Menschen aufgestellt, die sich wegen dem Coronavirus in Quarantäne befinden.

Tel Aviv - In Israel findet heute die Parlamentswahl statt. Zum Auftakt hat Benny Gantz, Vorsitzender des oppositionellen Mitte-Bündnisses Blau-Weiß, die Bürger zu einer Wende aufgerufen. „Ich hoffe, dass heute ein Heilungsprozess beginnt, dass wir anfangen können, wieder zusammenzuleben“, sagte Gantz während der Stimmabgabe in seinem Wohnort Rosch Haajin östlich von Tel Aviv. „Ich dränge jeden, rauszugehen und zu wählen.“

Israel-Wahl: Benny Gantz warnt Menschen vor Beeinflussung durch „Lügen und Gewalt“

Von „den Lügen oder der Gewalt“ dürften sich die Menschen nicht beeinflussen lassen, sagte der 60-jährige Gantz. Vor der Wahl habe er Tausende Menschen getroffen, „und ich bin hoffnungsvoll, dass wir Israel heute auf einen neuen Weg lenken können“, sagte er weiter. Zuvor hatte es Vorwürfe gegeben, die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schüre die Angst vor dem Coronavirus, um Menschen in Hochburgen von Blau-Weiß von der Stimmabgabe abzuhalten.

Besonders geschützte „Wahlzelte“ wurden in mehreren Städten für Israelis aufgestellt, die sich wegen des neuartigen Coronavirus in häuslicher Quarantäne befinden. In der Stadt Cholon bei Tel Aviv musste am Morgen die Polizei anrücken. Anwohner hatten dort die Eröffnung eines solchen Zeltes blockiert. „Nachbarn haben die zeitige Öffnung der Station verhindert, und die Polizei kam, um weitere Vorfälle zu unterbinden“, bestätigte der örtliche Polizeisprecher Micky Rosenfeld.

Israel-Wahl: Gegen 21 Uhr deutscher Zeit soll es erste Prognosen geben

In ganz Israel stehen den gut 6,5 Millionen Wahlberechtigten mehr als 10 600 Wahllokale zur Verfügung. Sie sind aufgerufen, die 120 Mitglieder der 23. Knesset in Jerusalem zu bestimmen. Mit Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr deutscher Zeit werden erste Prognosen veröffentlicht.

Bei der aktuellen Parlamentswahl handelt es sich um die dritte Wahl binnen eines Jahres. Nach Wahlen im April und September 2019 war die Regierungsbildung wegen einer Pattsituation zwischen dem Mitte-Links-Lager und dem rechts-religiösen Lager gescheitert.

Nach Umfragen ist auch diesmal ein ähnlicher Ausgang zu befürchten. Netanjahu steht zudem wegen einer Korruptionsanklage unter Druck, der Prozess soll schon zwei Wochen nach der Wahl beginnen.

Und nicht nur die Iran-Wahl verläuft alles andere als skandalfrei. Auch in den Vereinigten Staaten sorgen die Vorwahlen derzeit für reichlich Schlagzeilen. Ein Favorit der Demokraten hat in der Nacht zum Montag das Handtuch geworfen.

