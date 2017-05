Minister ruft zu Mord an Assad auf: „Es ist an der Zeit“

Jerusalem - Nach Berichten über den Einsatz eines Gefängniskrematoriums in Syrien hat ein israelischer Minister die Tötung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gefordert.

„Es ist an der Zeit, Assad zu liquidieren“, sagte Bauminister Joav Galant am Dienstag bei einer Sicherheitskonferenz in Latrun. „In Syrien werden Leute hingerichtet, gezielt mit Chemiewaffen angegriffen, und jetzt werden auch noch ihre Leichen verbrannt - etwas, was wir seit 70 Jahren nicht mehr erlebt haben.“ Aus seiner Sicht habe Assad eine rote Linie überschritten. „Wenn wir mit dem Schwanz der Schlange fertig sind, können wir auch zu ihrem Kopf gelangen, der in Teheran sitzt.“

Die USA hatten die syrische Regierung beschuldigt, Tausende Gefangene getötet und in einem Krematorium verbrannt zu haben. Diese Vorwürfe erhob das US-Außenministerium in Washington. Es soll sich um das berüchtigte Gefängnis Saidnaja unweit von Damaskus handeln. Das Krematorium befinde sich auf dem Gelände des Gefängnisses.

Minister: „Völkermord in Syrien“

Galant ist ehemaliger General und Sohn einer Holocaust-Überlebenden. Das Mitglied der Mitte-Rechts-Partei Kulanu und des israelischen Sicherheitskabinetts sagte dem Armeesender am Dienstag, Assads Herrschaft sei die schlimmste seit dem Ende von Nazi-Deutschland. „Was in Syrien passiert, ist Völkermord“, sagte er nach Angaben des Senders. „Wir wollen eindeutig Assads Sturz und dass die Alawiten-Herrscher durch eine gemäßigte, sunnitsche Führung abgelöst werden.“

Der Rückhalt für al-Assad sinkt auf auf internationaler Ebene immer mehr

dpa