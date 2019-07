Boot kentert: Ex-Bundespräsident Joachim Gauck in Seenot geraten

Schock für den ehemaligen Bundespräsident Joachim Gauck: Bei einem Ausflug kenterte ein historisches Fischerboot, Seenotretter zogen den 79-Jährigen aus dem Wasser.

Dies berichtet die „Ostsee Zeitung“. Nach dem Kentern des Bootes im Wustrower Hafen seien die Rettungskräfte am Freitagnachmittag gegen gegen 14.20 Uhr alarmiert worden. Mit dem Rettungskreuzer „Barsch“ wurde Gauck demnach aus dem Wasser gezogen und den Rettungssanitätern übergeben. Er blieb laut Bundeskriminalamt unverletzt. „Herr Gauck ist unverletzt und wohlauf“, sagte zudem eine Sprecherin.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften sei im Einsatz gewesen. Mehrere Feuerwehren sowie ein Hubschrauber und das Bundeskriminalamt halfen bei der Rettung.

Gauck ist in Rostock geboren und in Wustrow aufgewachsen. Bis 2017 war der ehemalige Pastor fünf Jahre lange Bundespräsident. Unlängst hatte seine Forderung nach einer „erweiterten Toleranz in Richtung rechts“ große Wellen geschlagen.

mb