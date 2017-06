Kein Ende im Streit um Abschiebehaft für 20-jährigen Afghanen

Hohe Wellen schlägt der Fall eines 20-jährigen Afghanen, der noch am Mittwoch unter turbulenten Bedingungen abgeschoben werden sollte. Gerangelt wird um eine Abschiebehaft.

Nürnberg - Der Streit über eine Abschiebehaft für einen 20-jährigen Afghanen aus Nürnberg geht in die nächste Runde. Die Regierung von Mittelfranken legte am Freitag Beschwerde gegen einen Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg ein, um eine Abschiebehaft für den 20-Jährigen zu erreichen, wie eine Sprecherin mitteilte. Eine Richterin hatte am Donnerstag entschieden, dass der Afghane nicht bis Ende Juni in Sicherungshaft muss. Das weitere Vorgehen werde geprüft, teilte die Regierungssprecherin mit.

Beim Versuch, den 20-Jährigen abzuschieben, war es am Mittwoch vor einer Berufsschule in Nürnberg zu Tumulten gekommen. Schüler hatten mit einer Sitzblockade und einer spontanen Demonstration versucht, die Abschiebung zu verhindern. Demonstranten griffen Polizisten an, diese setzte unter anderem Pfefferspray ein. Erst nach mehreren Stunden konnte der Flüchtling abtransportiert worden. Sein für Mittwochabend geplanter Abschiebeflug wurde am Ende wegen des Anschlags in Kabul abgesagt. Am Donnerstag war der junge Mann nach der Gerichtsentscheidung auf freien Fuß gekommen.

Seibert fordert „Respekt und Anstand“

Auch die Bundesregierung meldete sich zu Wort. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag in Berlin, dass "auch Menschen, die nach einem rechtsstaatlichen Verfahren hier kein Bleiberecht haben" natürlich das Recht hätten, "mit Respekt und Anstand behandelt zu werden". Den konkreten Fall wollte Seibert aber nicht kommentieren. Am Tag nach dem Polizeieinsatz seien zudem "noch weitere Fakten" bekannt geworden, die ein "etwas runderes Bild" ergäben, sagte der Regierungssprecher.

Die Polizei in Nürnberg verteidigte am Donnerstag ihr Vorgehen. Die Beamten hätten mehrfach erfolglos versucht, den jungen Mann im Bereich seiner Wohnung anzutreffen und ihn zu der schriftlich angekündigten Abschiebung zu bringen. Außerdem habe sich der 2012 illegal eingereiste Afghane in seinem Asylverfahren unkooperativ verhalten.

Aussage gegen Aussage: Kooperativ - oder nicht?

Laut der Regierung von Mittelfranken weigerte sich Asef N., seine Identität nachzuweisen. „Bis Frühjahr 2017 ist er seinen Mitwirkungspflichten bei der Passbeschaffung gegenüber den zuständigen Ausländerbehörden in keiner Weise nachgekommen“, hieß es. Nach Angaben der Polizei hatte der 20-Jährige beim Versuch seiner Abschiebung am Mittwoch zudem gesagt: „Ich bin in einem Monat wieder da. Und dann bringe ich Deutsche um.“

Entschuldigung für heftige Drohung

N.s Anwalt sagte, der 20-Jährige habe sehr wohl bei der Identitätsfeststellung mitgeholfen. Dagmar Gerhard, Vorsitzende der Flüchtlingsinitiative „Mimikri“, die Asef N. unterstützt, sagte: „Er kann sich nicht erinnern, dass er das gesagt hat.“ Möglicherweise sei ihm so etwas herausgerutscht in der emotionalen Ausnahmesituation - oder aus Wut. „Wenn ja, dann hat er das aber nicht so gemeint und er entschuldigt sich dafür.“

Die Bundesregierung hat Abschiebungen nach Afghanistan für viele Fällen vorerst ausgesetzt. Nach einem schweren Terroranschlag in Kabul will sie Afghanen vorerst nur in begrenztem Maß in deren Heimat zurückschicken. Zurückgeschickt werden sollen nur noch Straftäter und sogenannte Gefährder - also Menschen, denen die Sicherheitsbehörden einen Terrorakt zutrauen. Das Gleiche gelte für Menschen, die „hartnäckig ihre Mitarbeit an der Identitätsfeststellung“ verweigerten, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

dpa/AFP/fn