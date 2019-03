Kim Jong-Un: Ehefrau, Kinder, Familienangehörige - so brutal ist der Nordkorea-Diktator

Der nordkoreanische Führer Kim Jong-Un bei einem Besuch in Vietnam Anfang März.

Die Parlamentswahlen in Nordkorea stehen kurz bevor. Viele Beobachter bezeichnen die Direktwahl jedoch als „Scheinwahl“. Doch wer ist eigentlich der Machthaber im Land, über das so wenig bekannt ist, Kim Jong-Un?

Pjöngjang/Nordkorea - Nordkorea wählt am 10. März ein neues Parlament. Ob die Wahl jedoch Kim Jong-Un vom Thron des ersten Vorsitzenden stoßen wird, scheint für viele Beobachter bereits im Vorfeld unmöglich. Sie bezeichnen die Wahlen als „Scheinwahlen“.

Erst in der vergangenen Woche trafen sich US-Präsident Donald Trump und der Machthaber Nordkoreas in Hanoi. Obwohl der Gipfel größtenteils ergebnislos endete und die Differenzen über das Ausmaß der atomaren Abrüstung noch immer für Gesprächsstoff sorgen, zeichneten beide Seiten ein durchaus positives Bild über die Begegnung. Der Dialog zwischen den beiden Führungspersonen soll in Zukunft fortgesetzt werden. Dass Kim auch dann noch der Machthaber Nordkoreas sein wird, darüber besteht weitestgehend Konsens. Doch wer ist Kim Jong-Un eigentlich?

Kim Jong-Un: Was ist über den Diktator Nordkoreas bekannt?

Allzu viel ist über den Diktator des kleinen Staates in Ostasien nicht bekannt, viele Gerüchte ranken sich um das Privatleben des Machthabers. Klar ist jedoch: der Diktator ist für sein brutales Regime bekannt. Bereits sein Vater Kim Jong-il regierte mit offener Gewalt. Nach seinem Tod 2011 nahm dann sein Sohn, Kim Jong-Un, den Vorsitz des Machthabers ein. Obwohl viele Beobachter mit dem Machtwechsel auch auf eine Neuausrichtung der Inlandspolitik hofften, bestätigten einige Aktionen den gewohnt harten Kurs der Kim-Dynastie.

Es ranken sich viele Gerüchte um den Tod enger Familienmitglieder. So ließ Kim Jong-Un 2014 zunächst seinen Onkel Chang Song Taek wegen Hochverrats hinrichten. Wenige Monate später starb dann offenbar auch dessen Frau Kim Kyung Hee. Während der südkoreanische Geheimdienst die Tante des Diktators für tot hält, berichtet ein CNN-Informant sogar, Kim Jong-Un habe seine eigene Tante vergiften lassen. Das Schicksal der Seniorin ist bis heute ungeklärt, sie wurde jedenfalls nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

Und auch der Halbbruder des amtierenden Diktators kam 2017 unter mysteriösen Umständen ums Leben. Kim Jong-nam sollte zunächst die Nachfolge des gemeinsamen Vaters antreten, er ging jedoch ins Exil und äußerte sich kritisch über das nationale Regime. 2017 wurde der Halbbruder des Diktators dann am Flughafen von Kuala Lumpur mit Nervengift ermordet.

Zwei Jahre nach dem Mord ist eine der beiden angeklagten Frauen am 11. März 2019 überraschend freigelassen worden. Ein Gericht in Malaysia entschied am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren gegen die 27-jährige Indonesierin Siti Aisyah eingestellt wird. Gründe wurden nach einem Bericht von Malaysias staatlicher Nachrichtenagentur Bernama zunächst keine genannt. Die Indonesierin war zusammen mit einer Vietnamesin unmittelbar nach dem Anschlag auf den Nordkoreaner Kim Jong Nam im Februar 2017 auf dem Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur festgenommen worden. Die Frauen behaupten, dass sie von einem Mann für eine Fernsehshow im Stil von „Versteckte Kamera“ angeheuert wurden. Angeblich wussten sie nicht, dass es sich bei der Substanz, mit der Kim Jong Nam getötet wurde, um ein Nervengift handelt.

Kim Jong-Un: Wer ist seine Frau?

Und auch privat sind nur wenige Fakten über den Machthaber bekannt. Der knapp 1,79 Meter große Politiker besuchte eine internationale Schule in der Schweiz, spricht deshalb fließend Deutsch. Doch über den Rest der Informationen über Kim Jong-Un gibt es keine gesicherten Angaben. So wurde der Machthaber offiziell 1982 geboren, er selbst behauptet jedoch, erst 1983 das Licht der Welt erblickt zu haben. Seit 2012 ist Jong-Un offiziell verheiratet, doch auch das eigene Volk kennt die First-Lady so gut wie gar nicht.

Kim Jong-Un: Hat er mit seiner Frau Kinder?

So gaben das staatliche Radio und Fernsehen zwar bekannt, dass der Führende des Landes 2012 vor den Traualtar getreten sei, welche Frau künftig an der Seite des Machthabers steht, verrieten die Quellen damals nicht. Mittlerweile ist bekannt: Ri Sol-ju heißt die First-Lady Nordkoreas. Doch um wen es sich dabei genau handelt, ist auch Jahre nach der Eheschließung nicht klar. Der Vater soll die Ehe kurz vor seinem Tod arrangiert haben, so hört man. Und auch über die Anzahl der Kinder kann nur spekuliert werden. Viele Beobachter glauben zu wissen, dass Kim Jong-Un und seine Ehefrau drei gemeinsame Kinder haben.

Parlamentswahl 2019: Kim Jong-Un soll Bürgern drohen

Am 10. März soll jetzt ein neues Parlament gewählt werden. Beobachter der politischen Situation sind sich jedoch sicher: auch diesmal wird Kim Jong-Un als eindeutiger Gewinner aus der Wahl hervorgehen. Vielmehr soll die Wahl einer Volkszählung und Überwachung Nordkoreas Einwohner dienen. Anders als in anderen Staaten sind alle wahlberechtigten Nordkoreaner verpflichtet, ihre Stimme abzugeben. Erscheint jemand nicht zur Wahl sollen ernsthafte Konsequenzen drohen. Alle Hintergründe und Informationen zur Parlamentswahl in Nordkorea im News-Ticker.

