Kommentar zum Abschied von Altkanzler Helmut Kohl

Man stelle sich vor, die Nachfolgerin des verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl hätte bei der offiziellen Totenehrung nicht sprechen dürfen. Statt Angela Merkel war mit dem ungarischen Autokraten Viktor Orbán allen Ernstes ausgerechnet ein Redner auserkoren worden, der europäische Grundwerte mit Füßen tritt. Von Frank Pröse

Und das bei einer europäischen Trauerfeier für einen europäischen Ehrenbürger! Vertraute von Maike Kohl-Richter konnten der Witwe zumindest diesen Affront ausreden. Wessen Wille da ursprünglich zum Ausdruck kam, ist ebenso undurchsichtig wie das gesamte Hickhack ums Ja und Nein zum Staatsakt oder ums Wie und Wo der Trauerfeier. Beide Debatten haben sowohl Familienkonflikte als auch Feindschaften und das Begleichen alter Rechnungen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Dieser wird vor allem das Bild präsent bleiben, auf dem Kohl-Sohn Walter vor der Tür des väterlichen Hauses vergeblich Einlass begehrt. Aber selbst das kann eine schäbige Inszenierung des familiären Zerwürfnisses gewesen sein, das über des Vaters Tod hinaus offenbar verewigt werden soll.

Der Tote ist zum Spielball gegenläufiger Interessen geworden. Da werden die verfeindeten Lager ungeachtet der heute zu erwartenden festlichen Bilder und salbungsvollen Reden weiter um die Deutungshoheit über Kohls Lebenswerk und letztlich um jenen Nutzen rangeln, der sich aus seinem Leben ziehen lässt. So dürfte es nicht lange dauern, bis sich die Witwe und das Bundesarchiv um die Herausgabe von Kohls Korrespondenz kabbeln. Da stellt sich die Frage, ob es nationale Ansprüche geben kann gegen einen Menschen mit individuellen Rechten, auch wenn ein Kanzler als Allgemeingut gilt. Gleichwohl sind Akten aus dem Kanzleramt öffentliches Eigentum. Sie werden benötigt, um die Lücken aus der Ära Kohls im Archiv zu schließen.

Die Totenehrung findet in Straßburg statt, beerdigt wird er in Speyer – im Einvernehmen mit Kohls Witwe und trotz einer Intervention seines Sohnes Walter, der einen Staatsakt am Brandenburger Tor wünscht. Die Frage, wer ein größeres Recht am toten Körper Kohls hat, ist damit geklärt und auch schon wieder belanglos. So wie es ist, scheint es vor allem Kohls Willen zu entsprechen. Den gilt es bei allen ungewöhnlichen Modalitäten der Feiern zu respektieren. Was im Übrigen leicht fallen sollte, da sich Kohl um Europa verdient gemacht hat. Ja, das haben andere große Europäer französischer oder deutscher Nationalität auch. Doch Kohl hat mehr als die Mitterrands, Chiracs, Schmidts und Brandts das heutige Europa mitgeprägt und damit dessen Flagge auf seinem Sarg ungeachtet schwerer privater Verfehlungen verdient.

So stört allein, dass der Tod des Altkanzlers nicht zur Wiederannäherung mit Weggefährten, der Tod des Vaters nicht zur Aussöhnung innerhalb der Familie geführt hat. Aber auch das scheint Helmut Kohls letzter Wille gewesen zu sein, den es zu respektieren gilt.

