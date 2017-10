Kommentar zu Asylkompromiss von CDU/CSU

Er klingt plausibel: Der Obergrenzen-Kompromiss der Union im Flüchtlingsstreit setzt an einer wichtigen Stelle an. Er nimmt Rücksicht auf die Grundsätze des Asylrechts. Jeder, der darum bittet, kann auch künftig mit einem rechtsstaatlichen Verfahren rechnen. Von Peter Schulte-Holtey

Zugleich rückt er gerade, was bei der Flüchtlingspolitik 2015 und 2016 falsch gemacht wurde: Diejenigen, die hier keinen Schutzstatus genießen, müssen wieder in ihre Heimat zurück.

Doch viele Fragen bleiben unbeantwortet. Auch nach diesem Kompromiss in der Union leidet die deutsche Asylpolitik weniger an einem Erkenntnis- als an einem Durchsetzungsproblem (Stichwort: schnellere Abschiebung).

Und an den Kern des Problems haben sich Merkel, Seehofer und Co. wieder nicht mit der notwendigen Energie herangewagt. Es geht doch weiterhin darum, die Ursachen für die riesige weltweite Flüchtlingswelle konsequenter anzugehen. Die Menschen verlassen ihr Land doch vor allem, weil ihnen immer häufiger die wichtigsten Lebensgrundlagen fehlen, und weil ausländische Staaten in ihrer Heimat Kriege finanzieren und ihnen das Leben zur Hölle machen. Deutschland sollte als eines der reichsten und weltweit einflussreichsten Länder Flagge zeigen, mutiger, menschlicher und entschlossener seiner humanitären Verantwortung nachkommen.

Der Aufgabenzettel für die Jamaika-Verhandlungen ist also geschrieben. FDP und Grüne werden das neue Unionspapier ja sicherlich noch kräftig ändern – und hoffentlich ergänzen. Sie sollten dabei etwas Entscheidendes nicht aus den Augen verlieren: Was Deutschland dringend braucht, ist ein Einwanderungsgesetz, um die Zuwanderung endlich zu steuern.

Länder unterstützen Bund bei schnelleren Abschiebungen Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © p