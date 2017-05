Kommentar zum Ausbau der A3

Es sei „fünf vor zwölf“, was die Zustände auf der A3 betreffe, hieß es schon im Oktober 2016 bei vielen Kommunalpolitikern in der Region. Von Peter Schulte-Holtey

Der Ausbau der Autobahn vom Offenbacher Kreuz bis zur Anschlussstelle Hanau müsse schnellstmöglich realisiert werden, sonst drohe – auch mit Blick auf die schnell wachsende Bevölkerungszahl in Rhein-Main – ein Infarkt für die Hauptschlagader A3. Und die lautstarken Warnungen schienen auch zunächst Gehör zu finden. Denn den Rhein-Main-Bundestagsabgeordneten war es gelungen, den Ausbau doch noch mit dem Etikett „vordringlicher Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan zu versehen. Jetzt wurde klar, dass es doch nur mehr oder weniger heiße Luft war. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir machte deutlich, dass die Strecke nicht zu den 55 Projekten gehört, die bis 2021 mit Priorität umgesetzt werden sollen.

Das Warten auf Vollgas beim A3-Ausbau auf der Nadelöhr-Strecke geht also weiter. Für das Rhein-Main-Gebiet insgesamt ist dies eine ganz schlechte Nachricht.

Denn die Zuzugsregion wird die Engpässe bald von Jahr zu Jahr mehr zu spüren bekommen. Laut Statistischem Landesamt wächst die Bevölkerung bis 2030 allein in der Stadt Offenbach um 9,3 Prozent und im Kreis um 8,7 Prozent. Die Pendlerströme und Güterverkehre werden also mit Sicherheit rasant anschwellen. Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt meldete gestern mit Blick auf neue Untersuchungen, dass zuletzt 70 Prozent aller Berufstätigen in Offenbach auf dem Weg zur Arbeit die Grenzen der Stadt verlassen haben – 37 Prozent mehr als noch im Jahr 2000. Danach zählt Offenbach 32 500 sogenannte Auspendler. Zum Arbeiten in die Stadt kamen demnach zuletzt 31 700 Menschen (plus ein Prozent). Ein alarmierender Pendler-Trend, der auch in anderen Städten der Region zu beobachten ist.

Für die Politiker muss natürlich klar sein: Allein auf der Straße werden die Probleme des Verkehrs im Rhein-Main-Gebiet nicht gelöst. Ohne einen leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr ist die Mobilität nicht zu sichern. Wenn nicht auch die Schienenstrecken viel schneller ausgebaut und den Pendlern keine attraktiven Alternativen zum Auto angeboten werden, ist der Dauerstau programmiert.

Immer mehr Menschen müssen jetzt schon weite Strecken zur Arbeit zurücklegen – und verbringen immer mehr Lebenszeit im Stau. Dafür ist auch eine verfehlte Wohnungsbaupolitik im Ballungsraum Rhein-Main verantwortlich. Seit Jahren hält das Angebot bezahlbarer Wohnungen nicht mit dem Bedarf Schritt.

Das enttäuschende Resümee: Die Verantwortlichen in Berlin und Wiesbaden haben immer noch nicht gemerkt, dass der Verkehrsknoten Frankfurt einen Ernstfall darstellt.

Quelle: op-online.de